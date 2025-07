Mutirão de DNA gratuito auxilia no reconhecimento de paternidade em MS

Cidades

Nesta quarta-feira (16), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), emitiu um comunicado para alertar os candidatos convocados para realizarem o Teste de Aptidão Física (TAF) do processo seletivo para soldados temporários. O alerta é para que os candidatos não se esqueçam de apresentar atestado médico emitido a partir do dia 29 de junho que comprove estar apto para executar as avaliações físicas previstas no teste.

As avaliações estão sendo realizadas no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG), localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 2800, no bairro Santa Carmélia, conforme cronograma divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 10 de julho de 2025. Informações sobre horários, critérios de pontuação, trajes adequados e exigências estão detalhadas no edital completo.

Os testes começaram na última segunda-feira (14), e seguem até o dia 25 de julho. No dia da realização do TAF, todos os candidatos devem apresentar atestado médico que comprove estar apto para executar as avaliações físicas previstas no teste.

É importante lembrar que o documento também precisar estar datado e ter, no máximo, 15 dias de validade contados a partir da data de início do TAF (dia 14). Isso significa que somente serão aceitos atestados emitidos a partir de 29 de junho de 2025. Atestados com data anterior não serão aceitos. Além disso, devem apresentar as demais documentações, conforme o edital.

Além disso, os candidatos devem se apresentar no local conforme convocação individual publicada no DOE. Durante o TAF, serão aplicadas as provas de corrida, flexão de braço, abdominal e natação.

Todas as atividades possuem caráter eliminatório e classificatório, sendo fundamentais para aferir a aptidão física necessária ao desempenho das funções de bombeiro militar temporário.

O CBMMS reforça a importância da leitura atenta do edital e do cumprimento de todas as orientações, a fim de evitar desclassificações por descumprimento de exigências formais.

