Com demanda represada, o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul fará um novo mutirão entre os dias 13 a 18 de novembro. A abertura conta com 2.320 vagas para exame prático para retirar a habilitação.

O Detran-MS possui cerca de 20 mil processos de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em aberto referentes aos anos de 2019 e 2022 que não puderam ser concluídos devido à pandemia e tiveram os prazos estendidos pelo Conselho Nacional de Trânsito para 31 de dezembro de 2023.

Mutirão

Além de mais vagas ofertadas, haverá realização de exames no dia 15 de setembro, feriado de Proclamação da República e no sábado (18). Em outros períodos eram disponibilizadas 60 vagas durante a manhã e mais 60 a tarde.

“Em reunião com os representantes dos CFCs, nós reforçamos a importância deles mobilizarem os alunos para agendar, pois este será o terceiro e provavelmente o último mutirão da prova prática. Portanto, os alunos que necessitam deste serviço devem procurar o quanto antes seu CFC e aproveitar as vagas ofertadas”, afirma a chefe da Divisão de Exames, Lina Zeinab.

Vagas

2.040 são para exames na categoria B (carro)

200 de categoria A (moto)

80 para veículos de carga pesada de categorias C, D e E

De acordo com a Divisão de Exames, este será o último mutirão para atendimento da demanda represada.

Acordo

Durante reunião com o Centro de Formação dos Condutores (CFCs), na segunda-feira (6), conversaram sobre a disponibilidade de vagas para exames, assim como regras previamente estabelecidas.

As aulas de moto (A) que era ofertada as quartas e sextas no período matutino será realizada apenas perlas quartas pela manhã. Com essa abertura na agenda, conforme divulgado pelo Detran, será possível ofertar as vagas para carros (B), na sexta-feira pela manhã. Segue em análise ainda a mudança no horário das 9h para às 17h.

"O pedido está em análise pela equipe técnica responsável pelo sistema de agendamento, e será informado aos representantes assim que houver um posicionamento. Os sábados continuarão com a oferta de atendimento extra para aplicação de exames práticos na categoria B (carro), no período matutino e vespertino", informou o Detran. Crédito: Detran-MS

