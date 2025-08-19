Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Na corda bamba, Pollon e Camila Jara nem votam em projeto que pode puni-los

Projeto que pune parlamentares que praticarem agressão física e impedir trabalhos na Câmara foi aprovado por 266 a favor e 114 contrários

Clodoaldo Silva, de Brasília

19/08/2025 - 18h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os deputados federais sul-mato-grossenses Marcos Pollon (PL) e Camila Jara (PT) que estão na corda bamba no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não votaram, na tarde de hoje, pela urgência da votação do Projeto de Resolução 63/2025, que pune parlamentares que praticarem agressão física e impedir, por ação física ou qualquer outro meio, os trabalhos na Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado por 266 a favor e 114 contrários. 

A Mesa Diretora apresentou a proposta por causa da ocupação da Mesa do Plenário no início deste mês, por mais de 30 horas, durante protestos da oposição contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e para exigir a votação de projeto que anistia aos envolvidos na ocupação dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023.

Da bancada sul-mato-grossense, cinco dos oito deputados federais foram favoráveis ao texto. São os parlamentares Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, os três do PSDB; Dr. Luiz Ovando, do PP; e Vander Loubet  (PT).

Na votação de hoje, Pollon não registrou seu voto e não marcou presença na sessão. Ele foi um dos denunciados por ter participado da ocupação, oferecendo resistência para se afastar da cadeira do presidente da Câmara, Hugo Motta(Republicanos), quando este se dirigiu à Mesa para ocupar seu lugar.

O seu colega de partido por Mato Grosso do Sul Rodolfo Nogueira foi contrário à urgência. Dos 14 parlamentares denunciados no Conselho de Ética, 12 são do PL.

Já a deputada federal Camila Jara, do PT, mesmo com presença registrada na sessão também não registrou seu voto. Ela no dia do tumulto foi envolvida em acusação de agressão do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a retomada do controle do plenário da Câmara dos Deputados, mas ficou de fora da lista dos parlamentares feita pela Mesa Diretora que terão as denúncias analisadas pela Corregedoria da Casa, embora possa ser incluída caso o relator considere que realmente há motivo para denunciá-la após ver as imagens da sessão.

A assessoria da deputada nega qualquer agressão e afirma ter havido um “empurra-empurra” em que a parlamentar afastou Nikolas, que “pode ter se desequilibrado”.

O PRC foi apresentado hoje pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, prevendo a quebra de decoro parlamentar quando o parlamentar praticar agressão física nas dependências da Câmara dos Deputados e impedir ou obstaculizar, por ação física ou por qualquer outro meio que extrapole os limites do exercício regular das prerrogativas regimentais, o funcionamento das atividades legislativas.

Essas duas hipóteses, que são inseridas pelo projeto no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, serão punidas com a suspensão cautelar do exercício do mandato parlamentar por até seis meses. Segundo a proposta, o presidente da Câmara poderá aplicar a punição ad referendum da Mesa (sujeito a confirmação posterior).

Ocupação do Plenário

A Mesa Diretora explica que a proposta foi apresentada por causa da ocupação da Mesa do Plenário neste mês, durante protestos da oposição contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Confrontos físicos entre parlamentares são manifestamente incompatíveis com a dignidade do mandato e com os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito. Tais atos não apenas paralisam a atividade legislativa, mas também erodem a imagem e a autoridade desta Casa perante a sociedade", declara a Mesa Diretora, na justificativa da proposta, divulgou a Agência Câmara de Notícias.

Outro argumento apresentado pela Mesa Diretora é que, em casos semelhantes, não há tempo hábil para aguardar a tramitação de representações por quebra de decoro, que exige atuação da Corregedoria Parlamentar e posterior decisão da Mesa.

"Quando se trata de flagrante agressão física ou obstaculização das atividades legislativas, a resposta deve ser imediata e eficaz", defende a Mesa Diretora.

"Busca-se, assim, assegurar a ordem, garantir a continuidade dos trabalhos e preservar a integridade do processo legislativo. A aprovação desta proposta é medida imperativa para a clareza normativa, a efetividade regimental e a defesa intransigente da ordem democrática e da soberania institucional da Câmara dos Deputados."

CLIMA

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil

Cidades do Estado lideraram os rankings e MS continua em alerta para vendaval e tempestades

19/08/2025 17h45

Compartilhar
MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil Foto: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul foi destaque em dois rankings nacionais de meteorologia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (19). 

Entre as cidades com as maiores temperaturas registradas hoje, Coxim, município a 250 quilômetros de distância de Campo Grande, levou a primeira colocação, com uma temperatura de 38,3ºC registrada.

Em seguida, Cuiabá, em Mato Grosso, também atingiu 38,3ºC. Em terceiro lugar, São Miguel do Araguaia, em Goiás, chegou a 38,1ºC e Rondonópolis, em Mato Grosso, atingiu 37,9ºC. 

Além do calor intenso, o Estado também registrou os menores valores de baixa umidade até às 15 horas de hoje. Paranaíba, Coxim e Água Clara registraram valor de 13%, um nível considerado perigoso para a saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Também registrou o mesmo valor a cidade de Campina Verde, em Minas Gerais. 

Isso acontece devido ao Veranico, fenômeno que combina temperaturas acima da média, tempo seco e pouca chuva durante mais de quatro dias durante o inverno e o outono. 

Essa combinação aumenta os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde, como a desidratação, alergias respiratórias, sangramento nasal e irritação nos olhos e na pele. A OMS traz recomendações para períodos de umidade relativa do ar abaixo dos 60%, nível recomendado para a saúde, como: 

  • Beber bastante líquido;
  • Evitar a prática de atividades físicas pesadas;
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • Usar hidratante para pele e umidificar o ambiente. 

Próximos dias

Mato Grosso do Sul continua em alerta para vendavais a partir desta terça-feira, causando o aumento da nebulosidade, indicando que vem chuva por aí. 

A quarta-feira (20) terá pancadas de chuva isoladas e risco de tempestades. Já na quinta-feira (21), a previsão indica muitas nuvens, temperaturas em elevação chegando a 35°C e umidade mínima de 20%. 

Para o próximo final de semana, continua a possibilidade de chuvas com raios e rajadas de vento, devido ao avanço de uma nova frente fria. Os acumulados de chuva podem superar os 30 milímetros em 24 horas, especialmente na metade sul do Estado. 

Após a passagem das chuvas, deve ocorrer uma queda acentuada nas temperaturas, com valores que podem variar entre 8ºC e 10ºC, com indicativos de valores menores em regiões pontuais. 

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil Previsão de amanhã / Fonte: CEMTEC

DEFRON

Polícia desmantela laboratório de "maconha dos playboys" na Fronteira; dois foram presos

A droga "dry" tem grande poder alucinógeno e alto valor comercial. Além de entorpecentes, a Polícia encontrou dois imóveis que seriam usados para armazenamento e produção

19/08/2025 16h45

Compartilhar
Polícia desmantela laboratório de

Polícia desmantela laboratório de "maconha dos playboys" na Fronteira e prende dois Divulgação/Polícia Civil

Continue Lendo...

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realizou a prisão de dois homens nesta segunda-feira (18) em Ponta Porã, a 312 quilômetros de Campo Grande, e fechou um laboratório de produção de drogas. 

De acordo com a investigação, os presos, de 39 e 46 anos, são concunhados e utilizavam dois imóveis para organizar o crime. Um dos imóveis era para armazenamento das drogas e, o outro, para a produção e refino. 

Durante a operação, em um dos imóveis, os policiais encontraram 6 quilos de skunk, 350 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 18 gramas da droga alucinógena “DRY”, de alto valor comercial. 

No outro imóvel, identificado como laboratório, foram apreendidos 100 quilos de skunk, 20 quilos de Dry, bem como os equipamentos que são utilizados no preparo dos entorpecentes, como prensa, formas, cilindros pressurizados, 30 botijões de gás de geladeira e quatro balanças de precisão. 

Os homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e seguiram para a sede da DEFRON, em Dourados, para os procedimentos legais a serem realizados. 

DRY

Conhecida como “maconha dos playboys”, a “dry” é uma variação da maconha e tem diferentes texturas e até essência de sabor. Ela é voltada para pessoas que tenham alto poder aquisitivo em razão do seu valor alto, que pode chegar a R$100 mil o quilo. 

Produzida em laboratório e com alta concentração de T.H.C., o uso da droga causa alterações psicológicas mais graves e com mais intensidade, como uma alteração maior da percepção de tempo e espaço. 

Outro caso

Há exatamente um mês, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) desmantelou outro esquema de produção da droga em laboratório e distribuição a partir dos Correios. 

Conforme noticiou o Correio do Estado, a partir de uma denúncia anônima, foi iniciada uma investigação para interceptar a “dry”que estava a caminho da Capital via Correios.

Com o código de rastreio em mãos, a Polícia Civil passou a acompanhar a entrega, que chegou nas mãos de um indivíduo que já tinha passagem por tráfico. 

Ao receber o pacote, o homem foi abordado pelos policiais e confirmou que a encomenda continha haxixe e outras variantes da maconha, que foi confirmado aos agentes abrirem a encomenda. 

Ao entrarem na residência, os policiais encontraram um verdadeiro laboratório de manipulação e preparo de drogas, contendo papel filme, balanças de precisão, tesouras, embalagens zip-lock e demais utensílios para uso e armazenagem de entorpecentes. 

No quarto do casal, foram encontrados R$13.802 em dinheiro em espécie juntamente com a mulher do suspeito, além de 284 gramas de derivados da maconha, avaliados em, aproximadamente, R$100 mil.

Foram recolhidos, ainda, 26 comprimidos de ecstasy, com valor estimado em mil reais. 
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 9 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio

3

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 2 dias

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

4

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 5 horas

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 4 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?