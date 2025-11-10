Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

BR-262

Na "rota do minério", PRF faz 2ª maior apreensão de cocaína do ano em MS

Apreensão ocorreu durante fiscalização de carga de minério com origem em Corumbá

Alison Silva

10/11/2025 - 14h30
Continue lendo...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 629 quilos de cocaína nesta segunda-feira (10), em Terenos, durante uma fiscalização na BR-262, rodovia reconhecida como a“rota do minério” por causa da frequência de apreensões de drogas escondidas em cargas desse tipo.

O flagrante ocorreu após a abordagem de um caminhão que transportava minério de ferro vindo de Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

Durante a verificação, os policiais notaram o nervosismo do motorista e do passageiro, o que motivou uma inspeção mais detalhada.

Ao retirar a cobertura do reboque, a equipe encontrou uma grande quantidade de pasta base de cocaína e 4,4 kg de haxixe.

Os dois homens que estavam no veículo não informaram o destino da droga e foram presos em flagrante, sendo encaminhados junto ao caminhão e ao entorpecente para a Polícia Civil de Terenos.

Esta é a segunda maior apreensão de cocaína do ano em Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas da operação realizada em maio, também na BR-262, em Miranda, quando a PRF confiscou 676 quilos da droga. Na ocasião, o entorpecente estava oculto em um caminhão que transportava ferro gusa.

"Rota do minério"

Nos últimos meses, caminhões carregados de minério de ferro têm sido alvos constantes da PRF em Mato Grosso do Sul.

A BR-262, que cruza o Estado de leste a oeste e o conecta ao interior de São Paulo, se consolidou como um corredor estratégico do tráfico, usado por criminosos que tentam ocultar cocaína e outras drogas em meio às cargas pesadas de minério.

Desde o início do ano, diversas apreensões semelhantes ocorreram nesse mesmo trajeto. Em abril, por exemplo, a PRF interceptou 452 quilos de cocaína em Terenos e, dois dias depois, 368 quilos em Campo Grande, ambas as cargas disfarçadas sob toneladas deste tipo de mineral.

Já em maio, duas ações em menos de 24 horas resultaram na apreensão de mais de uma tonelada de drogas escondidas em caminhões que partiam de Terenos e Corumbá, com destino a Minas Gerais e São Paulo.

Em agosto, "mulas" não nascidas em Mato Grosso do Sul também foram utilizadas pelos traficantes. À época, um catarinense de 32 anos foi flagrado em Miranda transportando 140,5 quilos de cocaína, carga que foi carregada em Corumbá e tinha como destino final um município de Goiás, não especificado pelo motorista.

CAOS NA SAÚDE

Prefeitura nega redução no valor de plantões da Saúde

Inicialmente, a interpretação do texto apontava para uma redução em 10% no valor pago aos médicos, odontólogos, veterinários, técnicos, enfermeiros e demais servidores na área

10/11/2025 12h12

Medida

Medida "chamou os olhos" da categoria para o ponto que dizia alterar a bonificação de plantões no final do ano, Reprodução

Continue Lendo...

Em um novo episódio da novela envolvendo o "fantasma da redução de salários" dos profissionais da saúde, a Prefeitura da Capital negou tal ponto e esclareceu as publicações feitas no Diário Oficial de Campo Grande que levantavam o medo de o valor dos plantões desses profissionais caísse pela metade. 

Conforme o Executivo em nota, as publicações feitas na última sexta-feira "não alteram nem reduzem o valor dos plantões", nem sequer modificam quaisquer adicionais ou verbas legais asseguradas aos servidores.

"A atualização refere-se exclusivamente a gratificações eventuais, concedidas como acréscimo por plantões diurnos realizados aos fins de semana e em feriados, como o Natal", complementa. 

Segundo a Prefeitura, como essas gratificações tratam-se de valores variáveis e condicionados à escala de serviço, elas "não constituem direito adquirido". 

"Elas não serão cortadas, mas adequadas a um novo parâmetro técnico de cálculo, mantendo a regularidade dos pagamentos", completa a nota do Executivo. 

Além disso, essa medida dá sequência ao processo de reestruturação da rede municipal desse setor, ou seja, uma forma de tentar equilibrar as finanças da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). 

"Garantindo a sustentabilidade dos serviços e ampliando os investimentos na assistência à população. A Sesau reforça que todas as verbas e adicionais legais permanecem assegurados e que não haverá qualquer prejuízo à assistência prestada à comunidade", conclui. 

Relembre

Após os decretos municipais, nº 14.349 e nº 16.440, alterarem dispositivos relativos à remuneração de produtividade e aos plantões eventuais no âmbito da Sesau, houve uma notória insatisfação do Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande, que passou a exigir a revogação dos textos. 

Inicialmente, a interpretação do texto apontava para uma redução em 10% no valor pago aos médicos, odontólogos, veterinários, técnicos, enfermeiros e demais servidores na área da saúde no regime de escala em plantão nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. 

Além disso, a medida "chamou os olhos" da categoria para o ponto que dizia alterar a bonificação de plantões no final do ano, que supostamente teria uma redução do adicional de 100% para 50% sobre o valor pago aos profissionais que trabalharem nos dias 25 de dezembro de 01 de janeiro. 

Diante da repercussão, o Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande protocolou um ofício direcionado para a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a revogação do Decreto para não causar prejuízos à prestação de serviços de saúde na Capital.

O requerimento acrescenta que a medida vai contra o art. 1º, §2º, da Lei Federal nº 8.142/1990, que diz:

"Confere aos Conselhos de Saúde caráter deliberativo sobre matérias financeiras e operacionais da política municipal de saúde, bem como os princípios da gestão participativa e do controle social previstos na legislação do Sistema Único de Saúde".

De acordo com o decreto de junho de 2024, os profissionais podem trabalhar em escala de plantão de 4 horas, 6 horas ou 12 horas. De segunda a sexta-feira, no período diurno, o valor pago mantém sem alteração, passando a ter acréscimo de 10% nos plantões noturnos e de 20% nos plantões de finais de semana e de feriados e pontos facultativos, como mostra a tabela. 

Medida "chamou os olhos" da categoria para o ponto que dizia alterar a bonificação de plantões no final do ano,Diogrande nº 7.524 de 04 de junho de 2024 - Edição Extra

Com a alteração do decreto divulgado, o valor acrescido aos plantões de finais de semana, feriados e pontos facultativos seria de apenas 10%, metade do valor, como se pode ver abaixo. 

Medida "chamou os olhos" da categoria para o ponto que dizia alterar a bonificação de plantões no final do ano,Diogrande nº 8.119 de 07 de novembro de 2025 - Edição Extra

 Abaixo, você confere na íntegra o esclarecimento da Prefeitura de Campo Grande: 

"A Prefeitura de Campo Grande esclarece que as medidas publicadas em edição extra do Diogrande nesta sexta-feira não alteram nem reduzem o valor dos plantões, tampouco modificam quaisquer adicionais ou verbas legais asseguradas aos servidores.

A atualização refere-se exclusivamente a gratificações eventuais, concedidas como acréscimo por plantões diurnos realizados aos fins de semana e em feriados, como o Natal.

Essas gratificações não constituem direito adquirido, por se tratarem de valores variáveis e condicionados à escala de serviço.

Elas não serão cortadas, mas adequadas a um novo parâmetro técnico de cálculo, mantendo a regularidade dos pagamentos.

A medida dá continuidade ao processo de reestruturação da rede municipal de saúde, que busca ajustar e equilibrar as finanças da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), garantindo a sustentabilidade dos serviços e ampliando os investimentos na assistência à população.

A Sesau reforça que todas as verbas e adicionais legais permanecem assegurados e que não haverá qualquer prejuízo à assistência prestada à comunidade".

TIRE UM SONHO DO PAPEL!

Dez mil cartinhas podem ser adotadas na campanha "Papai Noel dos Correios"

Adultos podem adotar uma cartinha até 12 de dezembro e entregar o presente até 15 de dezembro

10/11/2025 11h45

Compartilhar
Papai Noel negro, neste ano, simboliza inclusão no Natal

Papai Noel negro, neste ano, simboliza inclusão no Natal MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Aproximadamente 10 mil cartinhas estarão disponíveis para adoção, neste fim de ano, durante a campanha “Papai Noel dos Correios 2025” em Mato Grosso do Sul.
A ação funciona da seguinte forma: crianças escrevem a carta e, em seguida, adultos adotam e compram o presente.

Crianças carentes de 0 a 10 anos – de escolas municipais, instituições sociais, abrigos ou Organizações Não Governamentais (ONGs) – podem escrever cartinhas, pedindo presentes de Natal para o Papai Noel, até 12 de dezembro. Mas, quanto antes a criançada escrever a carta, melhor.

Alguns dos pedidos dos pequeninos são roupas, brinquedos, bonecas, carrinhos, chocolate, ursos, jogos, bolas, roupas, sapatos, material escolar, maquiagens, bicicleta, videogames, jogo de tabuleiro, jogo de cartas, jogo da memória, tabuleiros, quebra-cabeça, peteca, ioiô, bambolê, chocalhos, massinha de modelar, instrumentos musicais infantis, de montar/desmontar, entre outros.

Papai Noel negro, neste ano, simboliza inclusão no NatalCrianças na Abertura da campanha "Papai Noel dos Correios 2025". Foto: Marcelo Victor

Os presentes devem ser novos e lacrados. Alguns dos pedidos inusitados, de ‘cortar o coração’, são alimentos, cama, itens de casa, dentadura para o avô, carne, ou até mesmo emprego para o pai ou para mãe. É proibido escrever endereço, número de telefone ou inserir foto da criança na carta.

Os interessados em fazer o Natal de uma criança mais feliz devem adotar as cartinhas até 12 de dezembro nas agências do Correios de qualquer município de MS ou pelo site.

Basta escolher um pedido, cadastrar o nome, comprar o presente, embrulhá-lo e deixá-lo em uma agência dos Correios mais próxima até 15 de dezembro.

O objetivo é incentivar crianças a escrever para estimular sua capacidade cognitiva e emocional, incentivar a solidariedade entre adultos e fazer o Natal da molecada mais alegre.

O lançamento da campanha "Papai Noel dos Correios 2025" ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na Escola Municipal Arlene Marques de Almeida, localizada na rua Catiguá, número 694, Jardim Canguru, em Campo Grande.

Em 2024, mais de 11.564 cartinhas foram adotadas em Mato Grosso do Sul. O superintendente estadual dos Correios, Gelson Leonel, destacou a importância de enviar e adotar cartas durante a campanha.

“O projeto visa dar um presente para cada criança, passar para eles a capacidade de desenvolver intelectualmente e emocionalmente, através da escrita de cartas, difundir solidariedade entre as pessoas e doar um pouquinho do que a gente tem para quem tem menos.

Como enviar e adotar uma carta?

Se você é criança e deseja enviar:

  1. Pegar o modelo (papel) da carta em uma agência dos Correios ou site do Blog
  2. Escrever o bilhete, cujo objetivo é incentivar a criatividade e a redação, até 12 de dezembro
  3. Cartas devem ser entregues pessoalmente, em uma agência dos Correios, ou virtualmente, neste site. Para papéis enviados digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog

* É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel

Se você é adulto e deseja adotar:

  1. Adotar um pedido até 12 de dezembro, nas agências do Correios de qualquer município ou pelo site
  2. Comprar o presente, embrulhá-lo e deixá-lo em uma agência dos Correios mais próxima até 15 de dezembro

* A partir de 15 de dezembro, os presentes serão entregues para as crianças 

