Apesar do prêmio principal não sair, em Campo Grande um grupo de apostadores repartirão a quantia de R$88.609,64 após acertarem cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena, na noite de sábado (28). Bolão de 28 cotas foi feito na lotérica Las Vegas.



Os campo-grandenses participantes do bolão feito na lotérica focalizada na Rua 13 de Maio, no Comper São Francisco, foram uns dos 136 a passarem raspando próximo ao prêmio da faixa principal de mais de R$90 milhões acumulado a pelo menso três rodadas de sorteios realizados pela Loteria Federal. As dezenas sorteadas foram: 09 - 18 - 29 - 37 - 39 – 58.



Conforme o resultado do rateio divulgado pela Caixa Econômica Federal, em Mato Grosso do Sul outros 105 jogos acertaram quatro números. A premiação será de R$ R$1.137,96 para cada um dos acertadores da quadra.

Sem ganhadores para a bolada principal do concurso 2.650, o prêmio volta a se acumular. Desta forma, na próxima terça-feira (31) a Mega-Sena sorteará a quantia estimada em R$ 105 milhões.



Premiação milionária pode se consolidar como a terceira maior paga neste ano, sendo superada pelos concursos 2.562, com pagamento de R$ 152 milhões e o de número 2.620 de R$ 116 milhões.