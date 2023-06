Na última semana, 5 mortes foram confirmadas por Covid-19 em MS

SETE MORTES

Previsão era ativar 22 equipamentos até o dia 18 de junho na MS-040, mas nada foi instalado e não existe mais data para que isso ocorra

No dia 18 de maio a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) informou que num prazo de 30 dias seriam ativados 22 radares em 11 pontos críticos da MS-040 para tentar reduzir o número de acidentes envolvendo animais silvestres, principalmente antas, nos cerca de 230 quilômetros da rodovia. O prazo acabou e nenhum equipamento foi instalado até agora.

O anúncio foi feito cerca de 15 horas depois de mais uma morte de motorista na estrada que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo. Por volta das 18 horas do dia 17 de maio, o condutor de uma van morreu esmagado depois que uma anta que acabara de ser atropelada por um carro que seguia no sentido contrário voou para dentro de seu veículo.

Esta havia sido a segunda morte somente em maio deste ano e a sétima desde que a rodovia foi entregue, no final de 2014, segundo Patricia Medici, doutora em Manejo de Biodiversidade e coordenadora da Iniciativa Nacional para Conservação da Anta Brasileira (INCAB).

Ainda de acordo com ela, 208 carcaças de antas foram cadastradas à beira da rodovia neste período. Mas, o número é pelo menos 50% maior, já que muitas delas morrem longe da estrada depois de serem atingidas e não são cadastradas pela ong.

Agora, como o prazo acabou e não existe sinal de radares, a Agesul informou que “as marcações já estão feitas e a instalação deve ser concluída em julho. Depois o Inmetro tem que aferir o equipamento para então ele ser ligado. Então, vai demorar mais um tempo”. Ou seja, agora não existe mais data para que os controladores de velocidade sejam ativados.

TELAS DE PROTEÇÃO?

E no dia 22 de maio, também horas depois de outro acidente, no qual uma pessoa sofreu ferimentos e uma anta morreu atropelada, o governado Eduardo Riedel afirmou que uma série de medidas estavam sendo adotadas para reduzir o número de ocorrências. Afirmou, ainda, que 40 quilômetros de telas de proteção que já teriam sido instaladas ao logo de rodovia.

Animados com o anúncio, integrantes da ong Iniciativa Nacional para Conservação da Anta Brasileira (INCAB) decidiram então fazer uma espécie de vistoria nestas telas, percorrendo toda a rodovia no último dia 13. Para surpresa, simplesmente não encontraram nenhum metro de tela.

Questionada pela reportagem sobre a informação do governador, a assessoria da Agesul informou que conversou “com a equipe do Estrada Viva. Ele confundiu os números… Na 040, são 1.200 metros de cerca guia condutora da fauna no quilômetro 30”.

Mas, para Patrícia Medici, “esse cercamento não é guia condutora de fauna. Isso é uma cerca de gado. Parabéns Agesul”, ironizou ela.

Desde 2017 a instituição que ela coordena elaborou um plano de mitigação e cobra a implantação de pelo menos 100 quilômetros de telas para “forçar” os animais a utilizarem as passagens subterrâneas já existentes para cruzar de um lado ao outro do asfalto.

A Agesul, por sua vez, informa que está em andamento um projeto que prevê investimento da ordem de R$ 415 milhões para “restauração do pavimento, melhoria da drenagem e passagens de fauna, adequação da capacidade de tráfego e melhoria da segurança viária, com serviços como implementação de terceiras faixas, acostamentos, interseções e acessos, além da delimitação da faixa de domínio com a reconstrução de cercas convencionais e específicas para conduzir a fauna para os locais apropriados para travessia”.

A previsão é de que a rodovia seja dividida em cinco trechos e “os trâmites do processo licitatório iniciem em 30 de junho, com publicação do edital em agosto”. Conforme esta previsão, as obras teriam início exatamente na região onde foi registrada a última morte, no dia 17 de maio, na altura do quilômetro 171 da rodovia, já próximo a Santa Rita do Pardo.