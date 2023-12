Com três alertas de tempestades para Mato Grosso do Sul, previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o tempo estará quente e chuvoso.

Conforme os alertas publicados, válidos até amanhã (24), as tempestades devem ocorrer principalmente nas regiões leste e centro norte do Estado. Ainda assim, não se descarta a possibilidade de chuvas nas demais regiões.

Para hoje (23), segundo a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), espera-se sol e aumento de nebulosidade ao longo do dia.

Dourados tem mínima de 24°C e máxima de 32°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram valores semelhantes, entre 24°C e 31°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba amanhece com 23°C e marca 30°C à tarde, já em Três Lagoas a mínima é de 24°C e a máxima chega aos 31°C. Em Coxim e Camapuã, no Norte, as temperaturas variam entre 24°C e 31°C.

Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 26°C e máxima de 34°C; Aquidauana, na mesma região, marca 25°C pela manhã e 33°C pela tarde. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, inicia o dia aos 27°C e atinge 36°C nos horários mais quentes.

Os termômetros em Campo Grande marcam 24°C inicialmente e atingem 30°C nos horários de sol mais intenso.

Já para os próximos dias, espera-se elevação do calor. Em Campo Grande, o domingo (24) deve chegar à máxima de 34ºC e mínima de 24ºC. Enquanto no feriado de Natal (25), os termômetros podem chegar aos 35ºC, conforme o Inmet.

Calor intenso

Mesmo com as chuvas recorrentes, o calorão ainda é predominante em Mato Grosso do Sul.

Ontem (22), Porto Murtinho foi a cidade mais quente do país, registrando altas de temperaturas, que chegaram à máxima de 39,4ºC.

Em sequência, mais cinco cidades de MS também estiveram entre as 20 mais quentes do país: Juti, com 37,8ºC; Ivinhema e Jardim, com 36,7ºC; e Amambai e Maracaju, com 36,4ºC.