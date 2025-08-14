Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Violência

"Não vamos mascarar números", afirma secretário sobre feminicídios em MS

De acordo com o secretário da SEJUSP, casos ainda são subnotificados e o Estado tem o dever de deixar números transparentes para a população

Karina Varjão

Karina Varjão

14/08/2025 - 18h45
Mato Grosso do Sul registra, em 2025, o maior número de feminicídios dos últimos três anos do período de janeiro a agosto. O aumento constante dos números da violência no Estado é destaque nacional quando se compara a outros estados do Brasil. 

De acordo com o Mapa da Segurança Pública dos anos 2023 e 2024, o Estado foi o 5º com maior crescimento de assassinatos contra a mulher no período, com um aumento de 16,67%. Com isso, Mato Grosso do Sul atingiu a segunda maior taxa do país, 2,39 feminicídios por 100 mil mulheres, mais que o dobro da média nacional, de 1,34. 

Em 2025, foram confirmados 22 casos de feminicídio em MS e 12.819 registros de violência contra a mulher, de acordo com o Monitor da Violência contra a Mulher, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). 

Diante de dados que não mostram melhora, surge dúvida quanto à eficiência dos programas desenvolvidos pelas pastas do Estado com relação ao assunto. 

Com isso, questionado sobre a razão de tantos números e casos em Mato Grosso do Sul, o secretário da Sejusp, Antônio Carlos Videira, afirmou que isso se deve à transparência e à divulgação real dos casos. 

“Não mascaramos números. Nós estabelecemos uma política de ampliação dos canais de comunicação. Não se enfrenta feminicídio sem combater violência doméstica e nem todas as vítimas terão acesso a esses canais disponíveis”. 

O secretário afirmou que, mesmo com a transparência dos números e a gama de canais de denúncias disponíveis, muitos casos ainda são subnotificados. Por isso, é dever do Estado “ir atrás dessas pessoas”. 

“Nem todas as vítimas terão oportunidade de ir numa delegacia, e bem disse aqui a doutora Patrícia, de uma mulher que ficou 20 anos em cárcere. conselhos comunitários de segurança, principalmente nas aldeias, onde são os maiores volumes de violência doméstica em municípios e crimes sexuais, em decorrência do uso muito grande de álcool e drogas Então, quando nós capacitamos conselheiros, conselhos comunitários indígenas, principalmente professores e agentes de saúde, nós estamos indo até a vítima, porque é a professora que percebe a falta da aluna na segunda e na terça-feira ela com indícios, que foi abusada; é a agente de saúde que ingressa uma residência, não só numa aldeia, mas numa periferia, e verifica uma mulher com lesões incompatíveis com a versão dela”.

Em complemento, o governador de Mato Grosso do Sul em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, relembrou que a violência contra a mulher e o feminicídio não serão combatidos somente com medidas repressivas, mas, sim, através de uma mudança de comportamento da população, através da informação. 

"As medidas são absolutamente necessárias, mas são as medidas preventivas que vão fazer a diferença, como campanhas de conscientização que, às vezes, são criticadas porque não se compreende a importância delas, mas também com a educação para as futuras gerações, para transformarmos essa cultura patriarcal e machista e criarmos as novas gerações com uma perspectiva de tolerância, de respeito, de igualdade e, sobretudo, entendendo que a mulher é um ser igual e que tem direito à autodeterminação”. 

Medidas ampliadas

Durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (14) promovida pelo Governo do Estado, ações e panoramas à prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres foram expostas por líderes dos Poderes. 

Entre os avanços citados, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública anunciou uma nova unidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Campo Grande.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, informou que a nova unidade teve o contrato assinado na quarta-feira (13) e está em processo de locação.

O espaço funcionará na Rua Abrão Julio Rahe e terá a função de receber pessoas que serão ouvidas durante o procedimento policial, como testemunhas, e, se necessário, realizar eventuais escutas da vítima, caso haja a necessidade de complementar algum ponto da investigação. 

Além disso, Videira mostrou outros avanços promovidos pelo órgão, como a implementação de Inteligência Artificial para transcrição de áudios e vídeos de depoimentos; a ampliação do atendimento do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para 24 horas por dia, fazendo com que mais vítimas fossem atendidas; a implementação até o final deste mês de um boletim de ocorrências virtual, onde as vítimas poderão registrar suas denúncias sem sair de casa. 

Falando sobre a proteção às mulheres, a secretária executiva da Mulher, Angelica Fontanari, destacou ações como as capacitações promovidas neste semestre voltadas ao atendimento humanizado a ocorrências pontuais; a contratação de psicólogas e assistentes sociais para a Casa da Mulher Brasileira e a contratação de psicopedagogas nas brinquedotecas para que possam identificar possíveis violências contra as crianças; e a criação do Proteja + Mulher, que faz parte da família de aplicativos Proteja+CG, que possibilita mulheres a acionar um botão em situações de emergência com sua geolocalização e cinco segundos de áudio ao vivo. 

O Procurador do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Izonildo Gonçalves, destacou a criação da ferramenta Alerta Lilás, que monitora reincidentes em violência doméstica; a criação da 78ª Promotoria de Justiça em Campo Grande voltada a ocorrências dessa natureza; além da criação de programas e ações do MPMS como a Acolhida, o Agosto Lilás, o Alô Maria da Penha, Não é Não, Paralelas e Protagonistas do MS. 

As ações dos órgãos foram ampliadas e as Instituições passaram a adotar medidas de conscientização e prevenção após o feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte, em fevereiro deste ano. 

“Esse grito da Vanessa é o grito de todos nós e das 22 mulheres que foram assassinadas esse ano. Dentre essas 22 vítimas, temos um bebê que foi queimado. Esse grito atingiu nosso coração, todas as instituições e estamos aqui hoje para deixar esse dia registrado como um símbolo de luta por todas essas mulheres que vêm morrendo ano a ano. As famílias precisam de paz. E todos nós, de mãos dadas, mostramos que algo está sendo feito”, afirmou Izonildo. 

Líderes presentes no GT desta quinta-feira (14)Escreva a legenda aqui

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) implementou o “Projeto FGTS - julgamento da ADI 5090”, com objetivo de acelerar o julgamento de 419.366 processos relacionados à correção dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nos juizados e varas federais dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A iniciativa tem como objetivo concentrar as decisões seguindo tese recente do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 5090, onde, por maioria de votos, ficou decidido que os saldos do FGTS devem ser corrigidos em valor que garanta, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

A força-tarefa também atende recomendação da Corregedoria-Geral do Conselho da Justiça Federal (CJF) acerca da criação de Centrais de Auxílio e Processamento para os processos sobre correção monetária das contas FGTS no âmbito da Justiça Federal.

O TRF3, em articulação com o STF e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabeleceu um “fluxo paralelo” para elaboração de minutas de sentenças, que são encaminhadas aos juízes para análise, sem sobrecarregar as unidades judiciárias.   

A força-tarefa teve início em 1º de junho, com a meta de concluir todos os processos até o final do ano.

De 1º de agosto de 2024 a 11 de agosto de 2025, foram proferidas 538.561 sentenças em casos relacionados ao FGTS. Desse total, cerca de 80% (mais de 419 mil) foram concluídos a partir de junho deste ano, quando o projeto foi iniciado. 

 O “fluxo paralelo” é uma ferramenta desenvolvida pelo TRF3, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), que visa otimizar o trabalho e garantir decisões rápidas e unificadas, oferecendo uma resposta ágil à grande demanda de ações sobre a correção do FGTS.

O Tribunal afirma que a ferramenta é essencial diante do volume de processos e das discussões sobre a remuneração do fundo, com base na tese fixada pelo STF.    

"O Projeto FGTS - julgamento da ADI 5090 está alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário e da Justiça Federal, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes), e ao Planejamento Estratégico Regional (Objetivo 13 - ampliar as práticas de desburocratização e dinamização dos processos de trabalho e Objetivo 14 - racionalizar os fluxos dos processos de trabalho)", destaca o TRF3, em nota.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul (Sead) anunciou que, nesta semana, os primeiros órfãos de feminicídio foram incluídos no programa Recomeços, do Governo do Estado, para receber uma ajuda de custo equivalente a um salário mínimo.

O anúncio foi feito durante o GT Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Mulheres, na tarde desta quinta-feira (14), que apresentou o resultado dos trabalhos realizados em uma tentativa de mitigar os feminicídios, cujo número de vítimas é o maior dos últimos três anos em Mato Grosso do Sul.

A secretária de Estado de Assistência Social, Patrícia Cozzolino, ressaltou que o dinheiro não devolve a presença da mãe no seio da família, entretanto, pode possibilitar que a criança ou adolescente tenha acompanhamento médico e psicológico, além de garantir a continuidade nos estudos e a alimentação, para que o ciclo de violência não se perpetue.

“E não confirmar essa triste fatalidade quando adulto, replicando este ato ou, muitas vezes, tirando a própria vida”, explicou Patrícia, que completou:

“E as estatísticas mostram que, para essas crianças e adolescentes, a ausência da mãe é tão grande e o ato perpetrado, muitas vezes pelo agressor que é o pai, os marca para toda a vida.”

O Estado, preocupado com essa realidade e com a recuperação dessas crianças e adolescentes, transformou em lei, por meio do programa Recomeços, a possibilidade de os órfãos de feminicídio receberem o benefício.

O programa Recomeços, idealizado pela Sead, devido à importância de oferecer suporte aos menores, foi transformado em lei no dia 24 de março de 2025.

Quem pode receber?

Nos casos em que a criança perde a mãe, o benefício é concedido a dependentes menores de 18 anos, desde que estejam em situação de vulnerabilidade econômica.

Além dos órfãos que receberam o benefício nesta semana, segundo informou a secretária, mulheres acolhidas na Casa Abrigo há pelo menos 15 dias e inscritas no CadÚnico também têm direito ao auxílio.

“Eu não posso divulgar [o nome] das mulheres que estão no programa, mas enviei as informações, de forma sigilosa, ao nosso governador, porque foi muito emocionante.”

Entre vários casos de mulheres atendidas pelo programa, a secretária destacou a situação de uma que foi vítima de cárcere privado por vinte anos, mãe de quatro filhos que eram submetidos à violência do pai, até que a filha conseguiu fugir e procurar ajuda na Delegacia da Mulher Brasileira (Deam).

“Ontem, e isso foi realmente uma coincidência, tive a alegria de receber o livro dessa mulher, dizendo que, depois de quatro meses e meio, estava sendo desacolhida e que dois dos filhos estavam no Programa Menor Aprendiz do Estado, passando a ter uma perspectiva de profissão. Ela, que havia concluído o ensino médio, foi incluída em uma vaga da universidade e estava emocionada, porque, com o programa Recomeços, que concede quatro salários mínimos, o equivalente a R$ 6.080,00 atualmente, havia mobiliado toda a casa. Agora, ela recebe um salário mínimo por mês e, verdadeiramente, passou a ter uma boa perspectiva de vida”, contou a secretária.

