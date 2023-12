Começa, nesta quarta-feira (6) a programação especial de Natal promovida pela Prefeitura de Campo Grande. A abertura oficial do evento "Natal de CG é Tamanho Família" será realizada na Rua 14 de Julho, que está interditada desde a manhã de ontem para receber a estrutura.

As atividades terão início às 18 horas, com apresentação do Ballet “A Esperança” – Cia de Artes do Ministério Mana e apresentação do pocket musical "Matilda", além da chegada da Família Rena, na tradicional Parada Natalina, que conta com música, luzes e cores.

O destaque deste ano fica por conta da chegada ilustre do Senhor e Senhora Rena, que apresentarão com orgulho o mais novo membro da família, o bebê Rena, à população. Uma oportunidade única para os moradores da Capital e de todo o Estado se aproximarem dos personagens que se tornaram símbolo dessa época mais especial do ano.

Programação

Na Rua 14 de Julho, a Parada Natalina acontecerá todos os dias - até o dia 25 de dezembro - às 19h30. As luzes no centro da cidade foram acesas na última sexta-feira (1º), garantindo desde já aos campo-grandenses um clima de festas de fim de ano.

Nesta quinta-feira (7), acontece, a partir das 18 horas, a abertura oficial da Cidade do Natal, localizada no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, nos Altos da Afonso Pena.

O grande destaque da noite será o show especial da Família Lima, banda gaúcha com quase 30 anos de carreira, que promete encantar o público com todo seu carisma, talento e versatilidade, apresentando um repertório que traz desde clássicos da música brasileira até peças eruditas. A programação de abertura inclui também a apresentação da Orquestra Jovem do Sesc MS.

A Cidade do Natal permanecerá com atrações para toda a família até o dia 7 de janeiro de 2024.

Assine o Correio do Estado