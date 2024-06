Natalidade cai, mas número de pais ausentes aumenta neste ano em Mato Grosso do Sul

Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul tem apresentado queda na natalidade, ou seja, menos bebês estão nascendo. Em contrapartida, o número de pais ausentes só cresce no Estado.

O termo "pai ausente" é utilizado pelo Portal do Registro Civil para se referir aos casos em que a certidão de nascimento do recém-nascido é emitida sem o nome do pai no registro.

Segundo dados da transparência do Registro Civil, de janeiro a junho deste ano, 20.146 bebês nasceram no estado, e 1.469 deles não têm o nome do pai na certidão de nascimento. O número representa 7,3% dos nascidos, o que significa que, em média, um em cada 14 bebês nascidos no período não tem vínculo com o pai no documento.

No mesmo período do ano passado, 22.511 haviam nascido, e 1.433 tinham pai ausente, número que representa 6,3% dos bebês nascidos.

Em comparação com o ano passado, o número de nascimentos apresentou queda de 10,5% no primeiro semestre deste ano. No entanto, o número de pais ausentes teve um leve aumento de 2,5%, o que indica que pais ausentes estão cada vez mais comuns em MS.

Números anuais

Mato Grosso do Sul tem uma média de 2.700 pais ausentes por ano, e vem em uma crescente no número de bebês com ausência paterna no registro desde 2018.

O ano de 2022 foi o com maior índice de pais ausentes da série histórica, com 6,8% dos nascidos sem o nome do pai na certidão de nascimento. Confira:

ANO NASCIMENTOS PAIS AUSENTES AUS/NAS 2023 42.442 2.782 6,5% 2022 40.783 2.773 6,8% 2021 43.439 2.721 6,2% 2020 42.822 2.612 6,1% 2019 46.274 2.763 6% 2018 46.764 2.843 6,1% 2017 47.043 2.416 5,1% 2016 46.999 2.461 5,2%

Saiba: Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito da criança, garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do valor afetivo, o registro paterno assegura direitos legais, como recebimento de pensão alimentícia e de herança.

