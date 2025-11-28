Nervosismo de motorista 'entrega' 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux

Polícia Civil e PRF apreenderam 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux - DIVULGAÇÃO/PCMS e PRF

Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 332,4 kg de cocaína, nesta quinta-feira (27), no KM-42 da BR-163, região da Chácara das Mansões, em Campo Grande.

O entorpecente, distribuído em tabletes, estava armazenado em 12 caixas de papelão lacradas na carroceria de uma caminhonete Toyota Hilux.

Conforme apurado pela reportagem, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) receberam uma informação de que uma caminhonete estaria transportando grande quantidade de drogas na BR-163.

Em seguida, acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para abordar o veículo citado.

Os policiais deram voz de parada a Hilux, que estava em alta velocidade. O motorista, identificado como D.C.M., 35 anos, demonstrou intenso nervosismo ao ser interrogado pelos policiais.

Em seguida, a PRF fiscalizou a caminhonete e encontrou diversas caixas lacradas com pasta base e cloridrato de cocaína, totalizando 332,4 kg.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à DENAR. O entorpecente também foi apreendido.

A ação faz parte da Operação Nárke V, cujo objetivo é desarticular organizações criminosas que utilizam rodovias federais para transportar drogas e adulterar veículos.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 13.130 quilos de cocaína, 502.682 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 28 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).