Neste fim de semana, shoppings e supermercados realizam plantão de vacinação

Luiz Fernando Soares de Souza, que responde pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio, estava na Bolívia há mais de um ano.

Nesta semana, o brasileiro Luiz Fernando Soares de Souza, apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi entregue à Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, após ser preso pela Polícia Boliviana na última terça-feira (18), em Santa Cruz de la Sierra (BOL).

Conforme informações da imprensa boliviana, Luiz Fernando foi encontrado após investigações dos setores de inteligência da polícia local, em uma residência no bairro Equipetrol. No momento da prisão, Soares utilizava uma identidade falsa em nome de David Araújo da Silva.

Ainda de acordo com a polícia boliviana, Luiz Fernando é um dos líderes do PCC no país. Para garantir a segurança da população e facilitar sua transferência, foi montado um rigoroso esquema de segurança, incluindo o uso de helicópteros, para entregá-lo na ponte que marca a fronteira internacional entre os dois países.

De acordo com o vice-ministro do Interior e da Polícia boliviana, Jhonny Aguilera, foi informado que uma das políticas adotadas no país é a expulsão de qualquer criminoso estrangeiro capturado.

“Antecipando-se a pessoas que pretendem se esconder no país e cometer crimes, há poucos minutos uma aeronave transportou este sujeito brasileiro que tem contra si uma multiplicidade de crimes”, disse Aguilera em coletiva de imprensa.

De acordo com o comandante departamental da Polícia de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, o brasileiro é um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e estava no país há um ano. Ele está sendo investigado por homicídio, tráfico de drogas e outros crimes.

Divulgação/ Diário Corumbaense



*Com informações do jornal El Deber e Diário Corumbaense