Seguindo com a programação de Natal 2023, em Campo Grande, que neste carrega o nome “Natal de CG é Tamanho Família” o sábado (30), recebe o cantor Pedro Sales, com entrada gratuita.

De acordo com a prefeitura, responsável pela programação, ações natalinas continuam na Cidade do Natal até o dia 7 de janeiro de 2024, recheada de apresentações e atividades para todas as idades. A abertura do local é às 17h30 com encerramento das atividades às 22h.

CIDADE DO NATAL

As programações são divulgadas diariamente. Com início das atrações previstas para às 18h. Já a tradicional Parada Natalina acontece todos os dias às 21h.

Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel. Além da famosa Parada Natalina, as famílias podem aproveitar a roda-gigante, os brinquedos infláveis, pula-pula, pista de corrida e outras brincadeiras. A programação ainda tem o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas, às 18, 19 e 20 horas.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Confira algumas lanchonetes e restaurantes que estão nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia – Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D’Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.