Nikolas Ferreira vem à Capital para participar de evento cristão

O Movimento Juntos por MS realiza neste sábado (3), a primeira conferência do projeto "Desperte e Governe - Manifesto" que terá presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Outro palestrante é o influenciador Maicon Sulivan, conhecido como "Black Power do Bolsonaro" por usar cabelo afro e discurso "antimimimi" em apoio à ideologia politica do ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro.

Voltado para o público em geral, em especial aos cristãos, o evento de direita vai abordar temas como família, religião, educação, mídia e cidadania e política. Também estão confirmados para palestrar o advogado e analista político, Marco Antônio Costa e o vereador por São Paulo e diretor-presidente do Instituto Akashi, Henrique Krigner.

Segundo a organizadora da conferência e fundadora do movimento em Campo Grande, Cassy Monteiro, um dos objetivos é conscientizar sobre o papel da Educação na construção de lideranças jovens do meio conservador.

"Eu acredito que a ação mais efetiva para a construção de um novo sistema político que seja realmente voltado para o povo, que favoreça a população e traga prosperidade da cidade e das pessoas, é a ação da educação. A conscientização da juventude para que vote corretamente é a melhor ação possível para se realizar. Falando sobre os direitos que eles possuem, poderemos conseguir agregar toda a diversidade, essas pessoas terão vozes nessa constução de um novo sistema e uma nova visão do mundo", detalha.

Card da conferência "Desperte e Governe - Manifesto" - Foto: Divulgação

São esperadas cerca de duas mil pessoas no espaço Ondara Palace, localizado na Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464 - Jardim Veraneio. O evento começa às 15h e para adquirir ingressos, os interessados podem ligar no telefone (67) 99347-3677 ou através do Instagram @juntos.ms

Polêmico e movido pelo conservadorismo

Deputado mais votado do país com 1,47 milhão de votos, Nikolas Ferreira é conhecido por protagonizar polêmicas nas redes sociais e no plenário da Câmara Federal.

O deputado mineiro já chegou a usar uma peruca loira em sessão na tribuna, para fazer discurso transfóbico sobre o Dia Internacional da Mulher.

Pouco tempo depois das eleições de 2022, o parlamentar foi atacado nas redes sociais ao dizer que Jesus Cristo não tinha como propósito combater desigualdades.

Segundo Nikolas, Jesus “veio pagar um preço que ninguém poderia pagar”, e não acabar com a pobreza. A declaração foi feita durante um debate político contra o atual pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL).

O parlamentar também foi barrado no trem do Corcovado e acusado de injúria racial em setembro de 2021. Na ocasião, Nikolas ainda era vereador de Belo Horizonte e não pôde embarcar por não apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19.

Após o episódio, nas redes sociais, ele comparou o passaporte da vacina e o trabalho dos funcionários do monumento a medidas nazistas.

Outra polêmica envolvia a influencer Thais Carla, quando Nikolas compartilhou uma foto dela nas redes sociais com um comentário considerado gordofóbico: "Tiraram a beleza e ficou só o Globo". Os advogados de Thais entraram na Justiça com pedido de indenização por danos morais e uso indevido de imagem.

Apesar das polêmicas, o deputado apresentou vários projetos de lei ao longo do seu mandato, alguns deles incluem:

Projeto de Lei nº 1.174/2023 : Propõe a criação do Programa Nacional de Recuperação de Endividados, com o objetivo de oferecer suporte financeiro e orientação para pessoas físicas e jurídicas endividadas.

: Propõe a criação do Programa Nacional de Recuperação de Endividados, com o objetivo de oferecer suporte financeiro e orientação para pessoas físicas e jurídicas endividadas. Projeto de Lei nº 2.053/2023 : Trata da alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, visando mudanças na educação básica e superior;

: Trata da alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, visando mudanças na educação básica e superior; Projeto de Lei nº 1.032/2023: Propõe a instituição de políticas de incentivo ao empreendedorismo jovem;

Em 2021, Nikolas conseguiu aprovar, como coautor, a proposta que inclui a educação financeira no currículo das escolas municipais. A Lei 11328/2021, sancionada pelo então prefeito Alexandre Kalil, institui o “Empreendedorismo e Noções de Direito e Cidadania como temas a serem abordados no contraturno das escolas municipais de educação integral”.



Maicon Sulivan: Black Power do Bolsonaro

O inlfuencer e atualmente pré-candidato a vereador em São Paulo, pelo PL (Partido Liberal), é um nome que ganhou notoriedade principalmente nas redes sociais e na mídia como um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, conhecido por sua postura política e por se identificar com o movimento Black Power.

Em 2021, durante uma conversa com o então presidente da repúblçica na saída do Palácio da Alvorada, Maicon ouviu em tom de brincadeira a seguinte frase: "Como é que tá a criação de baratas?", sobre o fato do cabelo ser afro. Em seguida, Bolsonaro comenta, “Você não pode tomar ivermectina que vai matar todos os seus piolhos”.

Ivermectina é um medicamento que foi defendido na gestão do ex- presidente, para auxiliar no tratamento contra a covid, apesar de sua bula recomendar o uso contra parasitas, inclusive piolhos. Não houve comprovação científica de que o medicamento realmente é eficaz no combate à doença e nem aprovação pelos órgãos de saúde e Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Sulivan e Jair Bolsonaro posando pra selfie - Fotos: Redes sociais

O apoiador já foi alvo de comentários parecidos e mesmo após do ocorrido, afirmou que tem intimidade para brincadeiras com Bolsonaro.

“Então assim, só pra frisar que o presidente tem essa intimidade para brincar, da mesma maneira que dá liberdade para o pessoal brincar. Tudo que eu conquistei na vida é por causa de trabalho e meritocracia. Nada me difere de uma pessoa branca, como eles querem", afirma Maicon ao destacar que "não se considera um negro vitimista".



