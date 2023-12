PREVISÃO DO TEMPO

Tempo segue instável e com chuvas em boa parte de MS no final de semana

Seguindo o clima dos últimos dias, o tempo deve permanecer instável e com chuvas em boa parte de Mato Grosso do Sul neste final de semana. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) aponta que há probabilidade de chuvas, e pontualmente, tempestades acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Ainda de acordo com o centro de monitoramento, esperam-se acumulados de chuvas acima de 50 milímetros, principalmente nas regiões central, sul e leste de MS, neste sábado. As temperaturas devem permanecer entre 22°C de mínimas e 34°C de máxima na Capital, já nas regiões sudoeste, norte, pantaneira e bolsão, a máxima esperada é de até 36°C.

O domingo (10) também seguirá com tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada, e localmente podem ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento. O Cemtec aponta que as instabilidades estão atreladas a combinação de calor e alta umidade relativa do ar, principalmente, além também de condições meteorológicas no Paraguai, como a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o país vizinho.

As temperaturas não devem variar do que foi notado nessa sexta-feira (8) e sábado (9), sendo previstas mínimas de 21°C e máximas de 31°C nas regiões sul e leste, mínima de 23°C e máxima de até 31°C na Capital e nas regiões sudoeste, norte, pantaneira e bolsão, são esperadas mínimas de 23°C e máximas de até 34°C.

Os próximos dias do mês devem seguir com chuvas, sendo esperados acumulados de precipitações para dois períodos de dezembro, entre o dia 7 e 15, no qual são esperados o acumulado de até 100 milímetros de chuvas; e de 15 a 23 deste mês, são previstos até 90 milímetros de precipitação. O Cemtec aponta ainda que as previsões são acompanhadas semanalmente, devido às incertezas de prognósticos que ultrapassam três dias.