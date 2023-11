RECUPERAÇÃO

Conforme a vistoria feita nesta semana, foi detectado o vazamento no tubo na parte em que se conecta à caixa de concreto próximo à comporta do vertedouro

A empresa CCO Infraestrutura contratada pela Prefeitura de Campo Grande para executar as obras no Lago do Amor informou que foi identificado o que provocou o desnivelamento da calçada da Avenida Filinto Muller e que já deu início na resolução do problema. A obra de recuperação deve durar 30 dias.

Conforme a vistoria feita nesta semana, foi detectado o vazamento no tubo na parte em que se conecta à caixa de concreto próximo à comporta do vertedouro. Para conter esse vazamento, a empresa fará um trabalho de impermeabilização.

Ainda segundo a contratada, o material a ser usado na obra de recuperação não é vendido em Mato Grosso do Sul. Por isso, foi necessário adquirir de outro estado e que aguardam o recebimento do material na próxima semana.

Cabe destacar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), garantiu que mesmo com a obra em execução, será possível fazer o controle do nível de água no Lago do Amor caso ocorra chuva forte e que com isso, não haverá risco de desbarrancamento na região.

Obra cedeu em menos de um mês após entrega

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, em decorrência de uma forte chuva no mês de janeiro, que chegou a 80 milímetros na região da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em apenas uma hora, o lago voltou a transbordar e o trânsito da Avenida Filinto Müler ficou interditado por cerca de 90 minutos.

A obra custou 3,8 milhões, o secretário municipal de obras, Domingos Sahib Neto, à época explicou que a ideia era instalar uma espécie de "ladrão" para aumentar a vazão de água quando ela atingisse determinada altura e desta forma evitar os constantes transbordamento

A calçada do Lago do Amor passou por vistorias no dia 31 de outubro. No dia 27 de outubro, ainda durante a fase de testes do vertedouro, a calçada desceu, sendo que as possibilidades vão desde uma má compactação até vazamento da caixa, que fica próximo à comporta que controla a saída de água da tubulação.

Já no início da manhã o trator começou a remoção da calçada, para abertura das valas, com a presença de engenheiros da Prefeitura e responsáveis pela CCO Infraestrutura.

