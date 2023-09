No Japão, MS representa o Brasil em evento de turismo de aventura

Mato Grosso do Sul será o único estado brasileiro a participar do Adventure Travel World Summit (Cúpula Mundial de Viagens de Aventura, em português), de 11 a 14 de setembro de 2023, no Sapporo Convention Center, em Hokkaido, Japão.

O evento abrange os temas de ecoturismo e turismo de aventura e é um dos mais importantes e reconhecidos a nível mundial. É a segunda vez consecutiva que o Estado participa deste evento.

Os passeios/atrativos turísticos de aventura, presentes em Mato Grosso do Sul, estão localizados em Bonito e no Pantanal:

Rapel - Abismo Anhumas, Boca da Onça

Tirolesa – Nascente Azul, Balneário do Sol, Praia da Figueira, Rio do Peixe, Balneário Ilha Bonita

Flutuação - Rio da Prata, Rio Sucuri, Barra do Sucuri, Aquário Natural

Mergulho – Lagoa Misteriosa, Rio Formoso

Trilhas – Estância Mimosa, Boca da Onça, Gruta do Lago Azul, Serra da Bodoquena, Boiadeira

Safari – Pantanal

Observação de aves – Pantanal

O ecoturismo se diferencia do turismo de aventura pelo seu foco na consciência ambiental, ecológica e sustentável. Porém, o turismo de aventura pode se conectar ao ecoturismo, pois as atividades poder ser desenvolvidas com uma postura voltada à preservação ambiental.

Combinar ecoturismo e turismo de aventura de forma consciente alia as boas práticas sustentáveis ao turismo de aventura, oferecendo esportes variados com respeito ao meio ambiente.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, apresentar Mato Grosso do Sul para o mundo é uma maneira de atrair turistas estrangeiros para o Estado.

“É um momento fundamental, pois teremos de novo a oportunidade de apresentar o turismo de Mato Grosso do Sul e participar do Marketplace com operadores internacionais, trocar experiências, fazer networking, participar das palestras e consolidar MS como um importante player da comunidade do ecoturismo mundial. Nosso objetivo é trabalharmos cada vez mais para fortalecer nossa imagem e aumentar o número de turistas estrangeiros que vem para Mato Grosso do Sul. Estaremos juntos com a Embratur, que vai fortalecer a imagem do Brasil como um destino de natureza e, mais uma vez, Mato Grosso do Sul será o principal destino neste evento que conta com a participação de operadores de turismo, jornalistas especializados, destinos internacionais e dezenas de países", disse o diretor-presidente.

Ao Correio do Estado, Wendling afirmou que Bonito oferece atividades de aventura, mas com controle total da segurança, o que possibilita alcançar maior número de públicos diversos, desde crianças até pessoas acima de 60 anos.

O ATWS faz parte da Adventure Travel Trade Association (ATTA), entidade que possui aproximadamente mil membros especializados em turismo de aventura em mais de 100 países.

BONITO

Bonito, cidade localizada a 297km de Campo Grande, é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida como Capital do Ecoturismo.

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito ( OTEB) apontam que o município turístico recebeu 141.185 turistas no primeiro semestre de 2023, entre janeiro e junho.

No mesmo período do ano passado, foram 121.044 visitantes. Portanto, o crescimento é de 16% em relação ao primeiro semestre de 2022.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (31,10%), Rio de Janeiro (11,55%), Paraná (9,56%), Santa Catarina (8,58%), Mato Grosso do Sul (7,02%), Rio Grande do Sul (6,83%), Minas Gerais (6,07%), Distrito Federal (2,64%), Espírito Santo (1,66%), Bahia (1,10%), entre outros.

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (1,83%), Estados Unidos da América (0,84%), Argentina (0,81%), Alemanha (0,70%), Holanda (0,56%), Bolívia (0,35%), França (0,33%), Reino Unido (0,31%), entre outros.

Do total de turistas que visitaram Bonito e região em junho, 10,95% desembarcaram pelo aeroporto. O mês com maior número de desembarques é janeiro (2.224), seguido de abril (1.714), junho (1.682), março (1.554), maio (1.464) e fevereiro (1.336).