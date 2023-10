ADITIVO

Empreiteira alvo da operação Cascalhos de Areira recebe quase R$ 2 milhões por mês para manutenção de estradas na região de Miranda

Embora tenha suspenso temporariamente alguns contratos com o empreiteiro André Luiz dos Santos depois do escândalo da operação Cascalhos de Areia, o Governo do Estado mantém negócios milionários com o principal alvo da investigação. Prova disso é um aditivo que reduz exigências de um contrato de quase quase R$ 2 milhões mensais publicado nesta segunda-feira (16) no Diário Oficial do Estado.

O contrato com o empreiteiro conhecido como André Patrola, que foi o alvo principal da investigação do Ministério Público Estadual, prevê serviços de manutenção em 860 quilômetros de estradas com e sem asfalto na região de Miranda e foi assinado pela primeira vez em dezembro de 2020. O valor inicial foi de R$ 13,8 milhões.

Depois disso, foi sucessivamente renovado e reajustado, tendo validade até 4 de janeiro do próximo ano. Com o último aditivo, passou para R$ 23,96 milhões para manutenção das mesmas rodovias. O aumento nos valores é de quase 74%. Para efeito de comparação, o acumulado do IPCA do começo de 2021 e setembro deste ano está na casa dos 22%.

E, além deste generoso reajuste, nesta segunda-feira a publicação do diário oficial informou que “alteraram-se quantitativos, sem reflexo financeiro, sem inclusão de itens novos, e com supressão de itens não utilizados”. Ou seja, as exigências foram reduzidas, mas o valor permaneceu o mesmo.

BEM RELACIONADO

Assim como ocorre como a administração estadual, André Patrola continua fazendo negócios com a prefeitura de Campo Grande. No começo de outubro a empresa dele recebeu aval para participar de três licitações para manutenção de estradas rurais em Campo Grande. Caso vença as disputas, receberá R$ 9,6 milhões por ano.

Antes disso, no dia 11 de setembro, quase dois meses após a eclosão do escândalo, a prefeitura da Capital reajustou um dos contratos que estão sob investigação dos promotores, elevando o valor anual de R$ 4.150.988,28 para 5.188.016,69, acrescentando o valor de R$ 1.037.028,41, o que corresponde a um reajuste de 24,98% do valor do contrato.

Ainda em andamento, a Cascalhos de Areia é uma operação do Ministério Público deflagrada em 15 de junho apontado supostas irregularidades nos contratos que superavam os R$ 300 milhões para aluguel de máquinas e manutenção de ruas sem asfalto na região urbana de Campo Grande.

O caso veio à tona depois de denúncia anônima de servidores municipais apontando que a empresa de André Patrola, além de outras três, seriam uma espécie de laranjal e que, na realidade, pertenceriam a um grupo de políticos. E, para piorar, estaria recebendo os pagamentos sem a prestação dos serviços de manutenção das ruas sem asfalto na periferia de Campo Grande.

Cerca de uma semana depois de a invesgação vir a público, o governo do Estado suspender um contrato de R$ 34,8 milhões que havia firmado com a empreiteira de André Luiz dos Santos. A contratação havia sido feita para coloccação de revestimento na rodovia que dá acesso à ponte do Rio Taquari, com extensão de 45,30 km, localizada no município de Corumbá.

Mais tarde, o Tribunal de Constas do Estado acabou embargando a mesma obra, junto com outras 15, porque estava sendo executada sem o devido licenciamento ambiental. Até agora estas obras, que juntas somam R$ 418 milhões, seguem paralisadas.

O Correio do Estado procurou a Agesul no começo da manhã desta segunda-feira para obter mais detalhes sobre as mudanças no contrato publicadas no diário oficial, mas até a publicação da reportagem não havia obtido resposta. Se estas informações forem repassadas, serão acrescentadas à reportagem.