No MS Day, Riedel faz mistério sobre megainvestimento em Mato Grosso do Sul

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) anunciou que Mato Grosso do Sul receberá um megainvestimento do governo federal, mas fez mistério sobre qual o valor do investimento e para qual área será destinado.

A informação foi repassada pelo governador durante o evento MS Day, na manhã desta terça-feira (1º), em São Paulo.

Conforme Riedel, o anúncio oficial dos investimentos será feito no dia 11 de agosto, quando serão repassados todos os detalhes sobre valores e áreas contempladas.

“Eu estou proibido de falar muita coisa, mas eu posso falar que ontem, em uma reunião com o ministro da Casa Civil [Rui Costa] nós passamos todos os investimentos que o Mato Grosso do Sul demandou para o governo federal, que são absolutamente essenciais para esse processo que nós estamos vivendo”, disse Riedel.

“Eles confirmaram boa parte deles, que vão ser anunciados no dia 11 de agosto. Eu estou proibido de falar além disso, por respeito até ao presidente que pessoalmente vai anunciar esses investimentos, mas é um volume considerável, são investimentos transformadores, necessários para o Estado, que o governo federal está assumindo essa responsabilidade, até por serem ativos federais na sua grande maioria", acrescentou o governador.

Por fim, Riedel disse que a visão da União em relação aos investimentos em infraestrutura e logística nos Estado é "muito importante, transformadora e necessária".

Pela manhã, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também passou pelo evento e disse que Mato Grosso do Sul será contemplado com investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas assim como Riedel, afirmou não poder dar detalhes.

"Serão obras estruturantes e valores significativos", disse Simone.

Ela também afirmou que convidou o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) para conhecer as obras da Rota Bioceânica em Porto Murtinho e ele se comprometeu a visitar a cidade.

"O presidente Lula ficou impactado com as imagens do empreendimento e faz questão de abrir a agenda", disse, sem revelar quando ocorrerá a visita.

MS DAY

O MS Day está sendo realizado em São Paulo, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com a participação do governador Eduardo Riedel e seu secretariado.

No evento, será realizada uma série de reuniões com empresários de todo Brasil para apresentar os benefícios e vantagens de se investir no Mato Grosso do Sul.

"O MS Day tem por objetivo chamar para dentro o empresariado, o empresário nacional que está em São Paulo, e mostrar o Estado, nossas potencialidades", disse o governador.

A expectativa é apresentar os principais programas e projetos do Governo do Estado para a classe empresarial do País e mostrar o bom ambiente de negócios criado em Mato Grosso do Sul para atrair grandes investimentos privados.