Agenda Cultural

Final de semana "estendido" terá apresentações culturais e atividades para todas as idades

Com o fim de semana "esticado" programação tem feiras com opções grastonômicas até Papai Noel chegando de trenó. Apesar da rena Rudolf não ter comprovado presença, o bom velhinho vai passar pelas ruas da região central da Capital.

Além disso, tem opção para todos os públicos com feiras, espaços gastronômicos, diversão para a criançada.

quinta-feira (2)

Farol da Lagoa - Stábile e convidados comandam a noite de feriado dentro do Projeto Convida.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Antônio Marques, 537 - em frente à Lagoa Itatiaia

Entrada: Couvert a partir de R$ 10,00

João Brandes

João Brandes - Quinta-feira é dia de rock no tap room da Cervejaria Canalhas com João Brandes, a partir das 18h.

Hora: Às 18h

Local: Rua Dom Lustosa, 214

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Begèt de Lucena faz show nesta quinta-feira, pelo Sesc. (Foto: Vaca Azul) Begèt de Lucena faz show nesta quinta-feira, pelo Sesc. (Foto: Vaca Azul)

Nesta quinta-feira, (2), quem sobe ao palco do "Som do Sesc" é o cantor Begèt de Lucena. Dono de uma voz grave e doce e com uma performance quase teatral, Begèt interpreta suas próprias composições ou as de outros autores, como Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, Ney Matogrosso e tantos outros.

Hora: Às 19h

Local: Praça de Alimentação Shopping Norte Sul

Entrada: Gratuita

DJ TGB - Tem set do DJ TGB com brasilidades no Mr. Hoppy neste feriado. No repertório, Duda Beat, Tim Maia, Seu Jorge, e ainda hip-hop, latinidades e funk.

Hora: A partir das 20h

Local: Rua Padre João Crippa, 947 - Centro

Entrada: Gratuita

Sexta-feira (3)

O Papai Noel chega na sexta-feira (2) no Horto Florestal âs 16h30 e segue pelas ruas da região central acompanhado pelas crianças atendidas pelo Instituto Manoel Bonifácio até o Shopping Campo Grande.



Hora: A partir das 16h30

Local: Horto Florestal - 26 de Agosto - 14 de Julho - Antônio Maria Coelho - 13 de Maio - Rui Barbosa - Marechal Rondon - 25 de Dezembro - Dom Aquino -José Antônio - Barão do Rio Branco - Bahia - Rua da Paz - Rio Grande do Sul - Afonso Pena - Rua Ivan Fernandes Pereira - Prof. Luís Alexandre de Oliveira - Antônio Maria Coelho - Av. Mato Grosso - João Akamine - Abrão Julio Rahe - José Gomes Domingues - Euclides da Cunha - Dr Paulo Machado

Entrada: Gratuita

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta está com programação toda especial. O encontro que sempre reúne cultura, arte, música, gastronomia em um ambiente aconchegante e ao ar livre, terá recreação, show de mágica com o ilusionista Thiper, apresentação circense New York Cirkus, Orquestra Sinfônica de Campo Grande, Chegada do Papai Noel, e música ao vivo com João Paulo Pompeu.

Hora: Das 16h30 às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita



Café com Tango - Na sexta-feira tem happy hour animado com tango em um show imperdível da orquestra Fontinelli. A programação também traz para o público um aulão para iniciantes que querem se aventurar no estilo, ministrado pela professora Camila Marques.

Hora: Às 18h30

Local: Sesc Cultura - Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Sábado (4)

Feira de Antiguidades - No clima do mês da Consciência Negra, a Feira de Antiguidades Colecionismo e Curiosidades prepara uma edição especial para este sábado com gastronomia, moda, artesanato e brechó.

Hora: Das 8h às 14h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Encontro de Brechós - Neste sábado, o Horto Florestal de Campo Grande será o palco de um encontro que destaca a importância dos brechós para a economia local e a promoção de um consumo consciente. Com mais de 20 brechós participantes, o evento oferecerá uma ampla seleção com as tendências para 2024. As peças comercializadas começam em R$ 5,00.

Hora: 8h às 16h

Local: Horto Florestal - Rua Joel Dibo - Vila Carvalho

Entrada: Gratuita

Papai Noel no Pátio Central

Chegada do Papai Noel - O Centro de Campo Grande estará em festa pela chegada do Papai Noel no Pátio Central Shopping. Além de ser recebido por diversos personagens, o bom velhinho terá como trilha sonora a participação do Coral Maná do Céu.

Hora: A partir das 11h

Local: Rua Cândido Mariano, 1380 - Centro - Campo Grande

Entrada: Gratuita

Sesc Infantil - Tem oficina para a criançada se divertir fazendo a "Arte dos vasos Ming", que começa às 15 horas. Para participar, é preciso ter ao menos cinco anos de idade e estar acompanhada do responsável. Os materiais necessários são: 1 tela para pintura 30 x 40 cm, 1 caixa de tinta guache, 1 pincel largo, 1 pincel fino, 1 cola branca e canetinhas hidrocor.

Logo depois é a vez da CIAhabiliDOCES que encena o espetáculo "Fala Bicho". Um compêndio de histórias infanto-juvenis da literatura brasileira e contos populares que tem como protagonistas bichos encantados e tagarelas da terra, da água e do ar.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc No sábado tem contação de história com a Kelly Guavira, a artista vai levar para a criançada um conto divertido e cheio de suspense com nossas lendas sul-mato-grossenses.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita



Feira Arte com Missão - A edição deste sábado tem muita gastronomia, artesanato e ainda brindes! O prato do dia será pastel, além de expositores com artesanato, moda, e muito mais.

Hora: 15h às 20h

Local: Rua São Geraldo, 243 Vila Sargento Amaral

Entrada: Gratuita

Vitrine Coletiva - Com o tema Halloween, tem vitrine coletiva neste sábado com mais de 15 expositores de brechós. Uma tarde cheia de oportunidades para garimpar, food trucks, cervejas, e ainda flash tattoo.

Hora: Das 15h Às 20h

Local: Rua Antônio Corrêa, 55

Entrada: Gratuita

Ziriguidum - Todo 1º sábado do mês, na Praça do Preto Velho, tem Feira Ziriguidum. Nesta edição, será comemorado o Dia da Favela e também o Mês da Consciência Negra. Entre as atrações estarão DJ Magão, Silveira com o projeto Afroafetos, Mel Dias, MC MCN e Calebe, desfile da coleção feminista de Patrícia Rosa e ainda baile charme com o bonde do flashback.

Hora: das 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho - Jardim Paulista

Entrada: Gratuita

A Fazenda das Renas do Papai Noel

Chegada do Papai Noel - Com o tema "A Fazenda das Renas do Papai Noel", o bom velhinho estaciona seu trenó no Shopping Bosque dos Ipês neste sábado. A decoração promete um cenário lúdico e interativo, além de vir acompanhada de uma programação cultural com os grupos Siga e Catarina Marquesi Espaço de Dança nas apresentações de ballet natalino.

Hora: A partir das 16h

Local: Portaria A, do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Teatro do Mundo - Neste sábado tem sessão de Shakespeare para crianças na Cia Teatro do Mundo com Turma do Bolonhesa em "Romeu e Julieta". A adaptação vai contemplar crianças de todas as idades.

Hora: 16h

Local: Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita



Bêbados Habilidosos - A banda Bêbados Habilidosos toca ao lado de Superjam neste sábado na Cervejaria Canalhas uma mistura de rock e blues.

Hora: 18h

Local: Rua Dom Lustosa, 214

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Banda Zimbra - Campo Grande recebe neste fim de semana o show da tour de 10 anos da Banda Zimbra. Intitulada "O tudo, o nada e o mundo", esta apresentação é parte da celebração de uma década do mais importante álbum do grupo.

Hora: Às 20h

Local: Barcelona Pub - Rua José Eduardo Rolim, 201, Chácara Cachoeira

Entrada: Ingressos a partir de R$ 60,00



Beca & a Gaia Arte - O projeto Beca & Gaia Arte que leva, exclusivamente, mulheres ao palco, se apresenta nesta sexta no Mr. Hoppy com músicas autorais e covers.

Hora: A partir das 20h

Local: Rua Padre João Crippa, 947 - Centro

Entrada: Gratuita

Domingo (5)



Liga da Cerveja MS - Domingo tem encontro da Liga da Cerveja reunindo mais de 10 cervejarias artesanais presentes aqui em Mato Grosso do Sul. Na programação também tem atrações musicais com DJ Amarelo Drama, DJ TGB, Banda Coquetel Blue, e praça de alimentação com diversos food trucks, além de área kids.

Hora: Das 10h às 18h

Local: Rua Oceano Atlântico, 99, Bairro Chácara Cachoeira

Entrada: Gratuita



Espaço Sesc No domingo é a vez da CIAhabiliDOCES comandar a diversão, com números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e personagens sobre pernas de pau.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Feira Arena Cultural - Neste domingo tem a 11ª edição da feira Arena Cultural MS com mais de 60 expositores, recreação infantil, feirinha de adoção responsável de pets e atrações musicais com Felipe Lobo e Banda Brisa do Mato.

Hora: Das 17h às 21h

Local: Rua Marquês de Lavradio, 399

Entrada: Gratuita



Farol da Lagoa - Neste domingo tem forró com Flor de Pequi e Forreggae, no Farol da Lagoa.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Antônio Marques, 537 - em frente à Lagoa Itatiaia

Entrada: Couvert a partir de R$ 20,00

