Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VIOLÊNCIA

Nova morte faz de 2025 o segundo ano com mais feminicídios em Mato Grosso do Sul

Mãe de cinco crianças, Luana Cristina Ferreira Alves foi morta a facadas em Campo Grande e se tornou a 32ª vítima deste ano

Felipe Machado

30/10/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Pela 32ª vez no ano, uma sul-mato-grossense é vítima de feminicídio no Estado. Analisando somente o período entre os meses de janeiro a outubro, 2025 já é o segundo pior ano em número de mortes de mulheres por companheiros e familiares, tendo o gênero como motivação, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A vítima mais recente é Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, mãe de cinco filhos menores de idade, que foi assassinada com 11 facadas, por Gilson Castelan de Souza, de 48 anos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Luana estava sentada na varanda da empresa AP Máquinas, localizada no Bairro Jardim Colúmbia, onde Gilson trabalhava, quando o rapaz desferiu golpes com faca na região da nuca, das costas e do crânio.

Mesmo diante dos graves ferimentos, Luana conseguiu andar por cerca de 100 metros até uma casa e pedir socorro. Agostinho Dias, morador de uma residência, viu a mulher agonizando de dor, conseguiu colocá-la sentada em uma cadeira com a ajuda de outros vizinhos e notificou à polícia sobre a situação.

Ao chegar no local, a polícia se deparou com Luana gravemente ferida no chão da entrada da casa, já que não conseguiu ter forças para continuar sentada na cadeira. Fugitivo, o assassino foi flagrado por câmeras de segurança, correndo no sentido do Centro. 

Porém, horas depois, Camilo André Alvim, proprietário da empresa em que Gilson trabalhava, disse que entrou em contato com ele, que confirmou a autoria do crime e disse estar na Avenida Cônsul Assaf Trad.

Ao se dirigir até o endereço citado, Gilson foi localizado portando um celular e uma faca, a qual foi utilizada no crime. Mesmo com a confissão, ele se mostrou resistente e foi preciso contê-lo usando spray de pimenta, por causa de luta contra os policiais. 

Enquanto isso, Luana foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que iniciou manobras de reanimação na vítima, que se encontrava em choque hipovolêmico, com extensa perda de sangue, o que ajudou a manter uma breve estabilização. Porém, minutos depois, ela voltou a apresentar complicações e morreu às 21h41min desta terça-feira.

Em conversa com o proprietário de um ferro-velho que fica ao lado da empresa onde o crime aconteceu, ele afirmou que viu Gilson outras vezes naquela região, mas que o rapaz mudou recentemente e que morava dentro da empresa, junto com outros funcionários.

Com este caso, este ano se tornou o segundo pior em feminicídios no Estado, com 32 vítimas. Comparando com o mesmo período (de janeiro a outubro) em outros anos, apenas 2022 apresentou dados piores, com 36 mortes, que ainda acumulou mais oito mortes em novembro e dezembro, finalizando com 44. 

Os dados são do portal de estatística da Sejusp, que ainda não adicionou ao sistema as mortes de Luana e da 31ª vítima, Solene Aparecida Ferreira Corrêa, de 46 anos, que foi morta no dia 21, em Três Lagoas, pela companheira. A última atualização aconteceu no dia 14, às 23h59min.

DE NOVO

Natural de Cuiabá (MT), Gilson tinha um mandado de prisão em aberto por um caso muito parecido em Várzea Grande (MT), cometido em 2022. Segundo divulgação de jornais locais à época, sua então esposa Sibelne Duroure da Guia, de 40 anos, foi encontrada morta com vários sinais de facadas na cabeça e pescoço.

O corpo foi descoberto pelo irmão de Gilson, que estava preocupado com o sumiço do casal, indo até a residência dos dois para tentar contato. Contudo, ao chegar no endereço, deparou-se com a porta fechada, mas conseguiu ver o corpo de Sibelne.

A Polícia Militar arrombou a porta para entrar na casa e encontrou sinais de briga, evidenciados pelas marcas de sangue nos móveis. Morta com 13 facadas, Sibelne deixou quatro filhos e estudava para ser técnica de enfermagem.

Desde então, Gilson estava foragido. De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, ele não tinha antecedentes criminais no Estado.

MISOGINIA

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, no ano passado, Mato Grosso do Sul foi o segundo estado do País com a maior taxa de assassinatos de mulheres pelos seus companheiros, com taxa de 2,4 por 100 mil habitantes, atrás apenas de Mato Grosso.

“Os números mostram uma situação grave, e o que eles não mostram compõe um cenário mais amplo que é ainda mais cruel e duro do que dizem os registros oficiais. Isso porque, quando falamos de violência de gênero, falamos de um fenômeno que continua sendo marcado por subnotificação, silêncio e naturalização social”, informa trecho do Anuário Brasileiro da Violência.

“Enquanto sociedade, por mais que estejamos gradualmente rompendo com a normalização dessas violências, ainda enfrentamos uma cultura que muitas vezes trata a violência contra a mulher como natural [...]. Como algo que decorre da ordem regular das coisas”, completou.

*Saiba

O Correio do Estado entrou em contato com a Sejusp para apurar os motivos do aumento no número de feminicídios este ano e quais políticas públicas estão sendo feitas em combate ao crime. Em resposta, a Pasta evitou explicar as causas do aumento nas ocorrências, mas citou alguns programas de ações de combate, como o Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (Protege), instituído pelo Decreto nº 16.636/2025.

ACIDENTE

Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio

As vítimas retornavam de Corumbá com destino a Campo Grande

30/10/2025 11h00

Compartilhar
Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio

Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio FOTO A Princesinha News

Continue Lendo...

Na madrugada desta quinta-feira (30), um grave acidente deixou um morto e um ferido na BR-262, a cerca de 12 quilômetros do trevo de Anastácio, próximo ao Hotel Fênix, sentido Miranda.

De acordo com informações do site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi chamado por volta da 1h15 e ao chegarem no local, a equipe se deparou com um veículo totalmente danificado e duas vítimas.

O motorista do carro, um jovem de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e foi encontrado já sem vida no local do acidente.

A outra vítima, um passageiro de 32 anos, apresentava um corte na região da cabeça, escoriações na cintura escapular e dores na mão direita. Ele foi socorrido consciente e orientado pelos bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico.

Ainda segundo informações do site local, as vítimas retornavam de Corumbá com destino a Campo Grande, após prestarem serviços na cidade pantaneira.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da perícia também estiveram no local para os procedimentos legais e o levantamento das circunstâncias do acidente.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Assine o Correio do Estado.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Pantanal de Mato Grosso do Sul vira tema de evento em Nova York

O evento levará à Nova York um pouco da vivência local com gastronomia, artesanato e muita música

30/10/2025 10h30

Compartilhar
Turismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil Gallery

Turismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil Gallery FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Esse ano, o Pantanal de Mato Grosso do Sul é tema do evento internacional Visit Brasil Gallery, que acontece de 29 de outubro a 2 de novembro, em Nova York. O evento convida o público internacional a descobrir o Brasil com todos os sentidos.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, esta é a ação do ano para o turismo de Mato Grosso do Sul. "A Galeria Visit Brasil vai culminar com o lançamento de uma campanha disruptiva, inovadora e fora da curva do nosso destino, que reúne elementos da natureza, sons do Pantanal, gastronomia pantaneira, conservação e, claro, a promoção do bioma para o mercado internacional com a presença de empresário sul-mato-grossenses nas rodadas de negócios”, explicou.

Em cinco dias, o evento reunirá mídia, autoridades, influenciadores, profissionais do turismo e o público americano em torno de uma narrativa que celebra o Pantanal como uma obra-prima viva. A cada estação, suas águas redesenham os contornos da terra, conduzindo ciclos de vida em uma coreografia natural de cores, sons e emoções refletida em cada espaço da Gallery.

Turismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil Gallery

“Estamos muito felizes com essa oportunidade de poder fortalecer ainda mais a nossa marca com uma campanha robusta como essa. Temos certeza que terá um grande impacto no mercado internacional”, finaliza Wendling.

Destaques

A programação será diversa, tendo em vista que, além de exposições fotográficas e audiovisuais que revelam a vibrante fauna, flora e as águas do Pantanal, a Gallery contará com rodadas de negócios entre parceiros estratégicos e empreendedores interessados em expandir conexões com o Brasil, palestras culturais com artistas e especialistas regionais e debates sobre sustentabilidade e inovação no turismo.

O público também poderá vivenciar apresentações culinárias ao vivo com chefs convidados, que irão destacar a rica herança gastronômica pantaneira preparando pratos tradicionais no local.

No evento, Mato Grosso do Sul levará à Nova York um pouco da vivência local com gastronomia, artesanato e muita música numa verdadeira viagem sensorial.

Isso porque, inicialmente, a música de MS será destaque no sábado (01/11) quando acontece o lançamento do projeto musical que traz os sons do Pantanal de Mato Grosso do Sul como protagonista.

Já na gastronomia, o chef Paulo Machado vai apresentar a cozinha pantaneira em duas aulas show. A primeira tem inspiração na Rota Gastronômica Pantaneira com a ‘chipa pantaneira’, um clássico de Mato Grosso do Sul que une a tradição guarani em uma massa leve de polvilho e queijo, símbolo das fronteiras do estado.

O Macarrão de Comitiva com aioli de pequi e brotos, prato da transumância no Pantanal feito com carne seca, alho e macarrão quebrado. O toque do aioli de pequi traz o sabor marcante do fruto nativo e a leveza dos brotos frescos. A aula finaliza com um drink de tereré, bebida gelada de erva-mate típica de Mato Grosso do Sul servida com limão e açúcar, além de um toque de cachaça para celebrar o espírito pantaneiro.

A segunda aula show é baseada na Rota das Águas e o chef vai fazer um ceviche de tilápia e mandioca, versão sul-mato-grossense encontrada nas embarcações turísticas do Pantanal. O prato combina o frescor do pescado com a textura da mandioca e o equilíbrio dos cítricos. Em seguida, ele serve doce de leite artesanal com queijo fresco, puro aconchego pantaneiro. Tudo acompanhado de ‘mate cocido’, uma infusão tostada de erva-mate com melado e gelo. Bebida refrescante e aromática que traduz a hospitalidade e a simplicidade do Pantanal.

Além disso, durante todos os dias de evento uma sala de projeção vai exibir o clipe da história da música ‘Trem do Pantanal’, dos compositores Geraldo Roca e Paulo, e um documentário sobre a concepção do projeto musical com os sons Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Haverá também exposição do rico e variado artesanato de Mato Grosso do Sul, uma verdadeira viagem pela cultura miscigenada. Cada peça conta histórias: os grafismos dos povos, a fauna e flora sul-mato-grossense esculpidas em madeira, traz peças em pedra, argila, ossos e até couro de peixe.

O EVENTO

Criada pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur/Visit Brasil), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Gallery é um projeto itinerante inovador que transforma destinos brasileiros em experiências sensoriais únicas por meio da arte, moda, gastronomia e sustentabilidade. Mais do que uma exposição, é um convite para sentir o Brasil de dentro para fora — através de seus sabores, ritmos, tradições e paisagens. Esta edição é apresentada em parceria com os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso que abrangem todo o bioma pantaneiro com cerca de 67% e 33% do território, respectivamente.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026
Crime organizado

/ 1 dia

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

2

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro