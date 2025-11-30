Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tchau, novembro

Novembro se despede com calorão, baixa umidade do ar e alerta de tempestade

Além disso, 64 municípios estão em alerta para tempestade

Karina Varjão

Karina Varjão

30/11/2025 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Novembro se despede de 2025 em Mato Grosso do Sul com altas temperaturas, índices baixos de umidade do ar e alertas para temporais em vários pontos do Estado. 

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec), as temperaturas podem chegar aos 40ºC nas regiões pantaneiras e no leste do Estado, especialmente em Três Lagoas. 

Na parte oeste, entre Corumbá e Dourados, as máximas podem chegar a 38ºC e podem acontecer pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia. 

Enquanto as temperaturas aumentam, os índices de umidade relativa do ar seguem baixos, variando de 15% e 35%, valores considerados perigosos à saúde. 

Ao longo do dia, o sistema de alta pressão atmosférica atuante no Estado começa a perder força, o que favorece a formação de nebulosidade e a ocorrência de chuvas. 

Isso coloca Mato Grosso do Sul em alerta de risco amarelo para tempestades, especialmente nas regiões Sudoeste, Pantanais, Leste e Centro Norte, incluindo 64 municípios de MS, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

O alerta acende para risco de chuvas intensas podendo chegar a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos e queda de granizo. 

Em alguns pontos isolados, podem acontecer rajadas de ventos entre 40 e 60 km/h, podendo atingir valores superiores em regiões pontuais. 

Fonte: Inmet

Mini frente fria

Dezembro começa com mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul entre segunda (1º) e terça-feira (2), com o avanço de uma nova frente fria oceânica.

Segundo o Cemtec, essa frente fria, aliada à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, deverá favorecer a ocorrência de chuvas mais generalizadas no Estado.

As temperaturas devem sofrer ligeira queda, mas não o suficiente para fazer frio, sendo o impacto maior nas áreas de instabilidade.

As condições atmosféricas serão favoráveis à formação de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, mantendo o alerta para tempestades nos municípios do Estado até o final da segunda-feira (1).

Também são esperados acumulados significativos de chuva, podendo superar 40 mm em 24 horas.

A temperatura mínima prevista é de 22°C, que deve ser registrada na região norte, enquanto a máxima prevista é de 37°C, mantendo o padrão de calor intenso em Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho.

Em Campo Grande, a temperatura oscila entre 25°C e 34°C.

Chuvas

Segundo o monitoramento do Cemtec,  grande parte dos municípios monitorados registraram volumes de chuva abaixo da média histórica.

 O município de Bela Vista apresentou o maior acumulado nos 15 primeiros dias do mês, com 210,6 mm, valor que representa 31% acima do esperado para todo o mês. 

O maior registro de precipitação acumulada em Campo Grande no período foi de 181,4 mm, observado na estação meteorológica da UFMS, que representa 11% acima da média esperada para todo o mês de novembro. 

Índices de chuva no Estado nos 15 primeiros dias de novembro / Fonte: Cemtec

 

obra multimilionária

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste

Consórcio liderado pela Caiapó interrompeu os trabalhos de terraplanagem nos 13 quilômetros da alça de acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho

29/11/2025 16h15

Compartilhar
Obras da ponte seguem normalmente e agora faltam somente 166 metros para ligar o lado brasileiro e paraguaio em Porto Murtinho

Obras da ponte seguem normalmente e agora faltam somente 166 metros para ligar o lado brasileiro e paraguaio em Porto Murtinho Toninho Ruiz

Continue Lendo...

Bancada com recursos da Itaipu Binacional, faz quase três anos que está concluída a ponte em Foz do Iguaçu ligando o Brasil ao Paraguai. Até agora, porém, nenhuma veículo fez a travessia. A previsão é de que isso ocorra agora em dezembro. 

E, assim como lá, na ponte que a Itaipu está bancando em Porto Murtinho tende a ocorrer algo parecido. Indicativo disso é que faltam apenas 166 metros para concluir a parte estrutural da obra, mas os trabalhos de construção da alça de acesso estão longe de acabar e agora estão parcialmente parados. 

O custo inicial dos 13 quilômetros interligando a BR-267 à cabeceira da ponte doi definido R$ 472,4 milhões. A obra está sendo tocada pelo consórcio PDC Fronteira, formado pelas empreiteiras Caiapó, Paulitec e DP Barros, empresas de Goiás e São Paulo.

Inicialmente, elas haviam exigido de R$ 665 milhões para executar a obras, mas acabaram aceitando valor próximo ao máximo estipulado pelo DNIT. 

Dos R$ 472,4 milhões, somente a terraplanagem ao longo dos 13 quilômetros foi orçada em impressionantes R$ 145,9 milhões. É que milhãres de toneladas de terra e cascalho estão sendo utilizadas para erguer uma espécie de barragem para evitar que em períodos de grandes cheias a estrada fique sumersa, já que a obra está sendo feita em área pantaneira. 

E é exatamente este valor da terraplanagem que as empreiteiras estão contestando agora. Elas alegam que o valor é insuficiente e por conta disso suspenderam os trabalhos desta parte, segundo o jornalista Toninho Ruiz, que acompanha o andamento dos trabalhos e que na última quinta-feira constatou que faltam somente 166 metros para interligar os lados brasileiro e paraguaio da ponte.

Além do aterro para receber a pista de rolamento, o contrato prevê que toda a aduana seja construída sobre um gigantesco aterro, que terá em torno de 11 metros de altura. 

A construção desta estrutura aduaneira foi orçada em R$ 126,6 milhões, mas está longe de começar e não tem previsão para isso, já que os trabalhos de terraplanagem estão suspensos à espera de um acordo de reequilìbrio financeiro do contrado.

Por enquanto, estão em andamento somente os trabalhos das chamadas obras de arte especiais, que é a construção de pontes menores e instalação de estacas de concreto nos locais mais baixos, por onde será escoada a agua em períodos de enchente. 

Obras da ponte seguem normalmente e agora faltam somente 166 metros para ligar o lado brasileiro e paraguaio em Porto MurtinhoTrabalhos como construção de pontes e instalação de estacas para vazantes da água seguem do lado brasileiro (Foto Toninho Ruiz)

Esta parte do contrato foi orçada em em R$ 101,5 milhões e os trabalhos devem se estender normalmente até 19 de dezembro, quando as empreiteiras devem entrar em recesso de fim de ano

Os trabalhos para construção do acesso à ponte começaram em setembro de 2024 e o contrato estipulava prazo de 26 meses. Se este cronograma fosse cumprido, a rodovia e a aduana estariam prontos no final de 2026, alguns meses após a conclusão da ponte.

Agora, porém, os empreiteiros já admitem que este acesso do lado brasileiro somente ficará pronto em 2028. Isso, porém, se o Governo Federal concordar em elevar o valor do item terraplanagem, que já era o mais caro do contrato (R$ 145,9 mihões).

Além disso, ainda falta a construção de um acesso de cerca de cinco quilômetros do lado paraguai, que nem mesmo foi iniciada. 

ROTA BIOCEÂNICA

Tanto a ponte, orçada em cerca de R$ 500 milhões, quando as alças de acesso, fazem parte das obras da chamada Rota Bioceânica, um corredor rodoviário com 2,4 mil quilômetros ligando os oceanos Atlântico ao Pacífico, passando pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Chiele.

A ponte terá 1,3 quilômetro de extensão e 21 metros de largura. Ela está sendo instalada a 35 metros acima da calha do Rio Paraguai, contando com um trecho estaiado de 632 metros, sustentado por torres de 130 metros de altura. Para concluir esta parte estaciada faltam apenas 166 metros. 

A expectativa é que a junção das duas frentes de obra ocorra no fim de abril de 2026. A obra começou em janeiro de 2022 e integra um projeto que soma US$ 1,1 bilhão de investimentos do governo paraguaio, no trecho total de 580 km, entre Carmelo Peralta e Pozo Hondo.

LICITAÇÃO ESTRANHA

O consórcio que venceu a licitação para as obras da rodovia de acesso à ponte apresentou lance inicial 125,6% maior que uma das concorrentes, mas mesmo assim acabou sendo escolhida.

Conforme ata disponibilizada à época, no segundo semestre de 2023, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), a pedida inicial do consórcio PDC Fronteira foi de R$ 665 milhões. 

A empresa Entec Empreendimentos, com sede no Maranhão, por sua vez, se ofereceu para executar o projeto por R$ 300 milhões. Da disputa participavam outras duas empresas, que pediram R$ 650 milhões (Construtora Sanches Tripolon) e a outra, R$ 650,9 milhões (Santa Luzia Engenharia e Construções).  

Logo após receber as propostas por meio eletrônico, o leiloeiro alertou que “os lances estão muito acima do  estimado pela Administração”, apesar de um deles estar muito abaixo daquilo que o poder público estava disposto a pagar.

Até então, pelo menos em tese, nenhum dos interessados sabia o valor que o poder público estava disposto a desembolsar. Diante disso, a Entec, reduziu sua pedida para R$ 279 milhões. O consórcio  PDF Frontreira, por sua vez, enviou mais quatro propostas, reduzindo sua exigência para R$ 590 milhões. Os outros dois “interessados”, mantiveram seus pedidos originais. 

Depois disso, o leiloeiro passou a falar diretamente com a Entec, perguntando, entre outras questões, se era possível reduzir ainda mais sua proposta. O representante da empresa, porém, informou que não poderia melhorar o valor, que depois disso foi tornado público para os demais participantes do leilão.

Somente então é que as outras empresas tomaram conhecimento da menor proposta. Nos minutos seguintes, a empreiteira recebeu uma série de orientações para envio de alguns documentos e foi informado que a reunião seria retomada no dia seguinte. 

Conforme recomendado, os documentos foram enviados, mas para surpresa de todos, a Entec misteriosamente desistiu da disputa. “Srs. fornecedores, a licitante ENTEC EMPREENDIMENTOS LTDA encaminhou carta informando da sua desistência no presente certame”, resumiu-se a informar a pessoa que estava presidindo o pregão. 

Diante disso, nova reunião foi marcada. Neste nova reunião, o leiloeiro abriu o pregão dizendo que “com a desistência da licitante ENTEC,  informo que os demais valores ofertados encontram-se muito acima do estimado pela Administração. Considerando que o orçamento estimado é sigiloso, invoco o estabelecido no Acórdão 306/2013 - TCU Plenário: Nas licitações regidas pelo RDC é possível a abertura do sigilo do orçamento na fase de negociação de preços com o primeiro colocado, desde que em ato público e devidamente justificado. Informo que o valor estimado é de R$ 472.426.011,93. Portanto, negociarei com a licitante CONSTRUTORA CAIAPO LTDA, cujo lance apresentado foi de R$ 590.000.000,00”. 

A empresa Caiapó estava encabeçando o consórcio PDC Fronteira e em meio a essa negociação acabou reduzindo sua pedida para R$ 472.410.911,22, fechando o contrato em cerca de R$ 15 mil abaixo do teto estipulado pelo DNIT.

Isso representa redução de 28,9% em comparação com a exigência inicial, que fora de R$ 665 milhões. Porém, é 69,3% acima dos R$ 279 milhões pelos quais a Entec estava disposta a executar o projeto.  

Obras da ponte seguem normalmente e agora faltam somente 166 metros para ligar o lado brasileiro e paraguaio em Porto MurtinhoPonte estaiada está sendo instalada 35 metros acima da calha do Rio Paraguai, em Porto Murtinho (foto Toninho Ruiz)

esquema antigo

Policial é preso ao receber propina de contrabandistas em MS

Conforme a PF, que fez a prisão, na sacola havia em torno de R$ 160 mil e quem fazia o pagamento é ex-policial

29/11/2025 13h47

Compartilhar
Apreensão ocorreu após denúncia anônima de que uma mulher faria saque de grade quantidade de dinheiro num banco

Apreensão ocorreu após denúncia anônima de que uma mulher faria saque de grade quantidade de dinheiro num banco

Continue Lendo...


Um policial, cuja identidade não foi divulgada, foi preso pelo Polícia Federal nesta sexta-feia em Três Lagoas no momento em que recebia em torno de R$ 160 mil em propina porque supostamente facilitava as atividades de contrabandistas em Mato Grosso do Sul. 

Elém dele, foi preso um um ex-policial, também com longo histórico por suas atividades ligadas ao contrabando, que fazia a entrega do dinheiro para o colega da ativa. Sua identidade tabém não foi revelada pela PF. 

Conforme note emitida pela PF, a investigação começou com o recebimento de denuncia anônima de que uma mulher sacaria uma grande quantia para pagar proprina a um policial, em decorrência do envolvido no crime de contrabando e possível favorecimento.

Com esta inforação, agentes da PF fizeram  pesquisas para verificar a veracidade da informação e constataram a existência de vários registros criminais por contrabando e descaminho em desfavor da pessoa indicada pelo autor da denúncia anônima. 

Identificou-se, também, que seu marido era ex policial, além de que também contava com registros criminais pela prática do delito de contrabando e de descaminho. 

Diante disso, diz anota, a PF acompanhou a possível situação e verificou que, de fato, o saque em espécie ocorreu e, no momento da entrega do dinheiro ao policial, os dois foram abordados e presos em flagrante.

Agora eles devem poder responder pelos crimes de corrupção passivas, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

3

Megafábrica dá primeiros passos para ampliar o ritmo de plantio de eucalipto
investimento bilionário

/ 2 dias

Megafábrica dá primeiros passos para ampliar o ritmo de plantio de eucalipto

4

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2945, sábado (29/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2945, sábado (29/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21/11/2025

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata