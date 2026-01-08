Número de atendimentos de juizado de trânsito diminui em Campo Grande

Segundo relatório divulgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), entre janeiro e dezembro de 2025 ocorreram mais de 4,7 mil atendimentos no juizado de trânsito, por meio das vans que atuam direto nos locais dos acidentes.
O número no mesmo período em 2024, atingiu cerca de 5 mil atendimentos. A redução de um ano para o outro foi cerca de 7% no número, com 357 atendimentos a menos no ano passado.
Ainda de acordo com o relatório, o total em 2025 foi 4.746 atendimentos, desse número 4.559 obtiveram ao final uma conciliação com acordo firmado entre as partes envolvidas.
Para o TJMS, o número representa a efetividade do serviço, pois acontece nos próprios locais da ocorrência e onde também são realizados os atendimentos.
O restante do número dos atendimentos, 187, foram de sessões que marcaram à abertura de ações judiciais. Com isso, a média mensal de trabalho realizado pelos conciliadores foi de 395 atuações, o que resultou em 96% de êxito nas mediações.
No texto, o ranking dos 4 meses com maiores números de ocorrência registrados foram:
- setembro, com 472 atendimentos, e desses 458 obtiveram acordo entre os envolvidos;
- março 461 atendimentos;
- dezembro 434 atendimentos;
- maio com 428 atendimentos;
Entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, o TJMS teve o período de recesso, porém, o Juizado de Trânsito continuou com os serviços, em funcionamento regular, e registrou 110 atendimentos, com 100 deles encerrando com acordo.
Em 2024, o mês com maior número de ocorrências foi em abril com 518 atendimentos, e no período de recesso, entre 20 de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, foram 130 acordos oficializados.
Juizado de Trânsito
As vans do Juizado de Trânsito atendem a ocorrência do acidente de trânsito sem vítimas envolvendo veículos com atendimento imediato. Além disso, ele acontece no próprio local, com os serviços de: perícia, orientação, mediação e conciliação.
A equipe de atendimento é composta por um conciliador, um policial militar e um motorista. Com a van, a audiência acontece dentro dela para que a conciliação ocorra e solucione os conflitos de forma amigável, a fim de evitar processos judiciais.
Em caso de acordo firmado, ele é homologado por um juiz, no momento o responsável é o Alexsandro Motta, titular da 9ª Vara do Juizado Especial de Campo Grande. O serviço é oferecido pelo TJMS e é totalmente gratuito.
*Saiba
O endereço do Juizado Especial de Trânsito é na Rua Antônio Corrêa, nº 85, no bairro Jardim Monte Líbano. Com serviço disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, pelo telefone 0800-647-1333, ou Ligue 159. Além do atendimento na capital sul-mato-grossense, a van também atende nos municípios de Dourados, Corumbá e Três Lagoas.