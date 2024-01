A formação de uma nuvem de funil na manhã de hoje (4), deixou trabalhadores de um frigorífico de Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande, apreensivos. No momento da formação dessas nuvens, o tempo estava fechado com possibilidade de chuva na região.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com os trabalhadores e também moradores do município, mas ninguém quis se identificar. Segundo depoimento de um deles, não ventava no momento da formação desse funil.

Escreva a legenda aqui



Buscando entender o porquê deste fenômeno em Mato Grosso do Sul, o meteorologista do Cemtec, Vinicius Sperling, disse que o funil não é algo raro, mas pode ocorrer em outras ocasiões.

“Esse funil não é algo normal, mas também não é raro, até porque já tivemos casos parecidos no ano passado. O que ocorreu é que essa nuvem funil que geralmente é uma nuvem mais intensa foi criada por causa de um choque entre um ar mais quente com um ar mais instável e acabou criando uma vórtice da base, que sai de uma ponta da nuvem girando em direção ao solo. Resumindo, esse fenômeno é parecido com um tornado, por ocorrer mais próximo à superfície”, explicou.

Apesar de ser um fenômeno parecido com um tornado, o meteorologista da Cemtec explica que não é preciso se apavorar, mas buscar proteção, em caso de formação de nuvens mais pesadas para chuvas.

“Se esse funil tocasse ao solo, nesse caso seria um tornado. Não foi isso que aconteceu. Um tornado para ocorrer é muito baixo, quase raro em nossa região. Agora, nesse caso, quando se vê uma formação de nuvens mais escuras, de intensidade forte pode ser um indicativo. Se proteja e não saia do local onde se encontra. Se tiver em uma escada desce, ou caso se tá na rua, vá procurar um abrigo. Como disse, não é algo normal, mas pode acontecer em qualquer lugar", relatou.



Escreva a legenda aqui

Assine o Correio do Estado.