Cidades

temporal

Nuvens de poeira alteram o céu e assustam moradores de MS

Formações raras e de grande porte, incluindo uma nuvem de poeira que simulava fogo e uma nuvem em rotação, chamaram a atenção e viralizaram nas redes sociais

Mariana Piell

Mariana Piell

08/11/2025 - 12h30
O céu de parte de Mato Grosso do Sul foi palco de fenômenos atmosféricos impressionantes e que causaram apreensão na população na última quarta-feira (5).

Enquanto em Cassilândia uma gigantesca nuvem de poeira criou a ilusão de "fogo no céu", em Chapadão do Sul, uma nuvem em rotação assustou moradores durante um temporal.

Cassilândia

Na região da Vaca Parida, em Cassilândia, uma grande e espessa nuvem carregada de poeira dominou o horizonte. De baixa altitude e com um tamanho que impressionou, a formação continha uma densa camada de poeira que, à distância, dava a nítida impressão de haver chamas em seu interior.

O fenômeno, que se movia com velocidade, deixou os moradores apreensivos. Em um vídeo gravado no local, é possível ouvir a surpresa: "Parece fogo no céu. Nós viemos aqui tratar a semente e o Alisson falou: ‘Olha para trás’. Que loucura, olha a velocidade das nuvens. Rapaz, vai vir uma tempestade", se espantou a testemunha.

Chapadão do Sul

Já na zona rural de Chapadão do Sul, um fenômeno diferente, mas igualmente impactante, viralizou nas redes sociais. Um vídeo, gravado pelo agrônomo Marco Aurélio Castro em uma fazenda próxima aos chapadões, mostra uma nuvem com um claro movimento de rotação em espiral em sua base, formando-se durante um temporal que caiu sobre o município.

As imagens chamaram a atenção pela força do vento e pela proximidade do local de gravação. O fenômeno chegou a danificar a rede elétrica da cidade.

No registro, Marco Aurélio comenta: "Pessoal, parei para registrar esse momento. Olha que bonito, e assustador, né? Na região dos chapadões... Olha que coisa braba hein. Espero que venha calma aí. Parei para registrar aqui porque eu tinha visto a formação dessas nuvens que parecia ser o início de um furacão ou tornado. Tá vendo que tá formando em espiral? E logo antes tava formando um redemoinho bem embaixo dele. Bonito e assustador ao mesmo tempo".

Nuvens de poeira

De acordo com especialistas, as nuvens de poeira, como a registrada em Cassilândia, são formadas principalmente quando ventos fortes levantam partículas de solo seco e poeira para a atmosfera. Isso é mais comum após longos períodos de estiagem, que tornam o solo mais seco e com maior quantidade de material solto.

Esse fenômeno pode ser desencadeado por eventos naturais, como tempestades de poeira ou a chegada de frentes frias com ventos de alta velocidade que encontram uma área quente e seca. 

Já a formação em rotação, observada em Chapadão do Sul, está associada a condições de instabilidade atmosférica mais severa, que podem evoluir para a formação de tornados se houver os ingredientes necessários, como um forte cisalhamento do vento e umidade.

 

JARDIM TARUMÃ

Esposa é suspeita de matar o marido com faca de cozinha na Capital

A esposa fugiu do local quando a morte foi confirmada e ainda não foi encontrada

08/11/2025 11h00

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol)

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um homem de 42 anos foi esfaqueado e morreu na noite deste sábado (7), no bairro Jardim Tarumã. A principal suspeita do crime é a esposa dele, que fugiu do local minutos aós o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Carlos Luis Urriete Garcia, e teve um ferimento grave na região do abdômen que provocou a morte.

Ainda conforme o B.O, um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atendia Carlos Luis, escutou o momento em que uma mulher presente no local disse “Por que ele teve que discutir comigo?”. A princípo, essa pessoa tratava-se da esposa dele.

Outras duas mulheres estavam no local no momento do crime, mas apenas a esposa estava nervosa e muito aflita. Ela fugiu do local quando a morte foi confirmada e ainda não foi encontrada.

Uma faca de cozinha, com marcas de sangue, foi encontrada ao lado do corpo de Carlos. O material foi apreendido. 

A Polícia Civil trabalha agora para esclarecer a dinâmica da discussão que antecedeu o crime e localizar a suspeita, identificada como Andrielly dos Santos Antunes.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - (Depac - Cepol).  

CAOS NA SAÚDE

Conselho exige revogação do decreto que reduz salários dos profissionais da saúde

A redução salarial significativa para os plantonistas deve resultar na falta de profissionais atendendo em período de grande demanda no setor da saúde

08/11/2025 09h30

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10%

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10% FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Os decretos municipais nº 14.349 e nº 16.440, publicados recentemente no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), que alteram os dispositivos relativos à remuneração de produtividade e aos plantões eventuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, causaram insatisfação no Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande.

Diante disso, o órgão protocolou um requerimento pendindo a revogação do decreto, afim de "evitar vazios assistenciais justamente em um dos períodos de maior demanda por atendimento", como diz o ofício do órgão enviado a Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde.

O pedido justifica que, a redefinição dos valores de plantões eventuais, com redução do adicional noturno e dos acréscimos em finais de semana e feriados, desestimulam a adesão dos trabalhadores às escalas e tendem a gerar vazios assistenciais. "As escalas de plantão no período de final de ano, especialmente nos plantões de Natal e Ano Novo, quando tradicionalmente há grande dificuldade em compor as equipes de atendimento devido à menor disponibilidade de profissionais", consta no pedido.

Para entender, os decretos citados reduziram em 10%  o valor pago aos médicos, odontólogos, veterinários, técnicos, enfermeiros e demais servidores na área da saúde no regime de escala em plantão nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. 

Além disso, a medida também alterou a bonificação de plantões no final do ano, reduzindo o adicional de 100% para 50% sobre o valor pago aos profissionais que trabalharem nos dias 25 de dezembro de 01 de janeiro. A alteração aparece no Diogrande sem nenhuma justificativa para a decisão e pegou os profissionais de surpresa. 

Ao Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed), Marcelo Santana, afirmou que a medida é um "desrespeito" com os profissionais na saúde, que, segundo ele, vem sendo desvalorizada a cada ano. 

Marcelo ainda ressaltou que na reunião convocada pela Prefeitura com os presidentes dos sindicatos na semana passada (31), onde foram comunicadas as reduções de jornada de trabalhos dos servidores municipais, o Poder Executivo alegou que os trabalhadores da área da saúde não sofreriam as mudanças, nem em carga horária, nem salarial, por ser considerado um serviço essencial. 

Uma semana depois do comunicado, o novo decreto foi publicado, jogando por terra o que havia sido afirmado aos trabalhadores. 

"Para nossa surpresa, numa sexta-feira, vem esse decreto, e esse decreto vem como ilegal, porque reduz o valor dos rendimentos dos profissionais. A Prefeitura municipal não concede reajuste aos servidores nos últimos cinco anos e ainda pra completar, vem numa véspera de final de ano, a comunicação de que vão reduzir o valor dos plantões, principalmente os plantões de final de semana. Nós entendemos isso como uma falta de respeito". 

O que diz o Comitê?

Diante da repercussão, o Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande protocolou um ofício direcionado para a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a revogação do Decreto para não causar prejuízos a prestação de serviços de saúde na Capital.

O requerimento acrescenta que a medida vai contra o art. 1º, §2º, da Lei Federal nº 8.142/1990, que diz:

"Confere aos Conselhos de Saúde caráter deliberativo sobre matérias financeiras e operacionais da política municipal de saúde, bem como os princípios da gestão participativa e do controle social previstos na legislação do Sistema Único de Saúde".

Nesse cenário, o Conselho solicitou a imediata revogação dos Decretos nº 14.349/2025 e nº 16.440/2025, e propôs que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde instalem um grupo de trabalho técnico, com participação do Conselho e das representações profissionais, para reavaliar os valores e critérios de forma dialogada e equilibrada, assegurando a manutenção do atendimento à população e a valorização dos trabalhadores da saúde.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Campo Grande para um esclarecimento sobre o assunto, mas até o fechamento dessa matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.

**Colaborou Karina Varjão

