“O Brasil não tem medo de competir com os Estados Unidos, na quantidade e na qualidade dos nossos produtos. Acho que quanto mais produto, quanto mais comércio, melhor para todo mundo”,

do presidente Lula, falando sobre a suposta retaliação dos Estados Unidos contra o Brasil.

O Ministério Público Eleitoral do Paraná acionou o Tribunal Regional Eleitoral pedindo a cassação dos mandatos do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e do vice, Eduardo Pimentel, ambos do PSD, por abuso de poder político e econômico. A investigação aponta coação de servidores municipais durante a campanha de 2022.

Mais: a coação inclui pressão para participar de eventos políticos e apoiar candidatos. Documentos e depoimentos indicam uso irregular da máquina pública em benefício de aliados. A ação solicita a anulação dos diplomas dos políticos e declaração de inelegibilidade, aguardando decisão do TRE-PR sobre o caso.

In – Piso para cozinha: porcelanato

Out – Piso para cozinha: madeira

Retomada do desconto

As associações acusadas de envolvimento na fraude do INSS rejeitam as alegações de terem realizado descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. O esquema fraudulento, estimado em cerca de R$ 6 bilhões, resultou na decisão do governo de suspender todos os Acordos de Cooperação Técnica mantidos com entidades e associações, afetando diretamente os repasses de aposentadorias e pensões aos beneficiários. Essa medida foi adotada após a exposição da irregularidade.

Com a interrupção dos descontos, os segurados não precisam mais tomar nenhuma ação para solicitar o cancelamento. Em resposta, as associações que atuavam oferecendo supostos serviços acionaram a justiça, pedindo a retomada das cobranças e argumentando que a suspensão dos pagamentos compromete a capacidade de manter seus colaboradores.

Só com o líder russo

O governo russo anunciou na quarta-feira, dia 14, que uma delegação estará em Istambul, na Turquia, nesta quinta-feira, dia 15, para possíveis negociações de paz diretas com a Ucrânia. Contudo, os integrantes que representarão Moscou ainda não foram especificados. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que a lista dos delegados será divulgada assim que receber a aprovação do presidente Vladimir Putin. No caso da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky deve comparecer e já advertiu que só entrará em discussões sobre um cessar-fogo caso o líder russo esteja presente.

Interferência de Lula

Quatro dias após sua partida de Moscou, o presidente Lula regressou à capital russa com a missão de convencer Vladimir Putin a aceitar negociações diretas com os ucranianos para viabilizar um cessar-fogo na guerra que já se estende por três anos.

O encontro está planejado para acontecer em Istambul, na Turquia, envolvendo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o vice-chanceler russo Sergey Ryabkov. Durante uma declaração em Pequim, Lula destacou que sua principal meta é estimular Putin a dialogar diretamente com Zelensky na cidade turca.

Um dos assuntos

A respeito da recente visita do presidente Lula à China, a questão da guerra na Ucrânia esteve entre os temas abordados nas conversas.

Durante o encontro com o presidente Xi Jinping, ambos emitiram uma declaração enfatizando a relevância do diálogo direto entre as partes envolvidas.

Além disso, manifestaram sua expectativa em relação a negociações produtivas que contemplem as preocupações de todas as partes. Os líderes reiteraram a importância de uma solução política para o conflito e destacaram a necessidade de um acordo de paz que seja simultaneamente duradoura e justo.

De olho

O Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), já está ponderando suas possibilidades para 2026. Embora ainda não tenha oficializado sua candidatura, expressa interesse em disputar o cargo de governador de São Paulo. " Tenho vontade de ser governador de São Paulo. Não tive a oportunidade completa. A primeira pessoa com quem conversei sobre minha disposição de concorrer foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ele me disse que não seria candidato a nível estadual no ano que vem”.

Vencedora nata

Marina Ruy Barbosa cresceu sob os olhos da mídia ao iniciar sua trajetória como atriz aos 9 anos, uma decisão da qual se orgulha:

“Olhando para trás, sinto-me muito sortuda por ter encontrado minha verdadeira vocação quando criança, algo que muitos passam a vida buscando. Sou muito grata pelas oportunidades que me foram dadas no início da minha vida, que abriram portas que me permitiram alimentar minha paixão e me moldaram na mulher que sou hoje.” Além de sua excelência performance como atriz, Marina é um fenômeno na publicidade e agora trilha um caminho de sucesso no mundo empresarial com sua grife Ginger, que lhe rendeu uma homenagem no EMIGALA como ícone global da moda.

Ela vê uma forte ligação entre suas facetas: “A arte em todas as suas formas sempre foi uma linguagem de autoexpressão, e a moda é meu espaço pessoal para criatividade. Ter minha própria marca me dá uma oportunidade incrível de expressar minha criatividade, não apenas para criar moda e looks, mas também para empoderar as mulheres que me inspiram. É uma maneira de dar vida à minha visão e celebrar a beleza e a força única de cada mulher.”

Consciente da curiosidade do público, Marina compreende que faz parte de sua carreira, mas com o tempo aprendeu a valorizar sua privacidade. Sobre maturidade, ela compartilha: “Faz parte de uma evolução pessoal: ter mais calma e menos ansiedade. Meu perfeccionismo e autocobrança, somados ao volume de trabalho, já causaram crises de pânico. Com isso passei a fazer terapia e a ouvir mais os sinais do meu corpo. Foi transformador”.

STF: escondendo dados

O Supremo Tribunal Federal violou prazos legais e ocultou informações solicitadas pela Folha de S.Paulo a respeito do uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira por seus ministros. Em pedidos fundamentados na Lei de Acesso à Informação, o tribunal não forneceu clareza sobre quais magistrados utilizaram os voos, nem sobre a duração da confidencialidade dos dados.

As respostas aos recursos foram fornecidas com um atraso de um mês, sendo que o STF se pronunciou apenas após questionamento da imprensa.

O Ministério da Justiça decidiu manter em sigilo, por cinco anos, os dados referentes aos seus pedidos de voo, decisão que não se estende às viagens realizadas pelo STF. A Força Aérea Brasileira divulga publicamente apenas os dados relativos aos voos do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, sem fornecer detalhes sobre os acompanhantes do chefe do tribunal.

Desde 2023, o governo brasileiro permitiu que aeronaves da FAB fossem utilizadas não só pelo presidente da Corte, mas também pelos demais ministros, devido ao aumento dos riscos percebidos após os eventos de 8 de janeiro. As viagens são registradas sob a denominação de "à disposição do Ministério da Defesa", conforme um decreto de 2020 que autoriza o ministro titular a permitir “o transporte aéreo de outras autoridades, nacionais ou estrangeiras”, por razões de segurança. A fiscalização interna é responsabilidade da Controladoria do STF e da presidência do tribunal.

Está parado

Uma estratégia para tentar recuperar a popularidade do Presidente Lula e de seu governo envolve a isenção do Imposto de Renda para pessoas com salários de até cinco mil reais. No entanto, essa medida está em fase de tramitação no Congresso Nacional, aguardando apreciação por uma comissão especial. Marcos Pinto, Secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda e membro da equipe responsável pela formulação do projeto, demonstra otimismo quanto à aprovação da proposta ainda neste ano, o que possibilitaria sua implementação já no ano seguinte.



A menina que voa

Preparem os corações, porque a história inspiradora de Daiane dos Santos vai ganhar as telonas! A produção de "A Menina que Voa" terá ninguém menos que Viola Davis na equipe. A diva de Hollywood vai produzir o longa junto com a Maria Farinha Filmes. A trama vai nos levar direto para os anos 90 e 2000, época em que a Daiane brilhou muito na ginástica. Vamos acompanhar desde o comecinho, os desafios dos treinos pesados, a luta contra o racismo, e claro, as conquistas que fizeram a gente vibrar, como o título mundial de 2003 – um marco para a ginástica brasileira! As roteiristas são Janaina Tokitaka (de "De Volta aos 15") e Flávia Vieira ("Diálogos GNT - Isso É Coisa Preta"). A ideia é mostrar não só a trajetória pessoal da Daiane, mas também os bastidores da ginástica, porque nem tudo são flores e piruetas perfeitas. A pressão é grande! Daiane dos Santos hoje arrasa como comentarista na Globo e mostrou toda sua expertise nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Julgamento justo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) demonstrou preocupação com a crescente relação entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele criticou a proposta de semi-anistia em debate no Senado, afirmando que o tema exige maior transparência e esclarecimentos antes de ser discutido.

Além disso, Flávio Bolsonaro reforçou sua confiança em um julgamento imparcial para os acusados dos eventos de 8 de janeiro, apontando que as acusações contra seu pai possuem motivações políticas. O senador ainda manifestou otimismo sobre uma possível candidatura de seu pai à presidência em 2026 e enfatizou a relevância da reeleição de Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo, destacando seu papel estratégico para o estado.



Nobel para Brasil 1

Mariangela Hungria, engenheira agrônoma e pesquisadora brasileira, foi homenageada com o Prêmio Mundial da Alimentação em Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (12). Considerado o 'Nobel da Agricultura', o prêmio destaca contribuições que melhoram a qualidade, quantidade ou acesso aos alimentos. Os estudos de Hungria resultaram em tratamentos biológicos para sementes, aumentando a produtividade de culturas importantes e reduzindo o uso de fertilizantes químicos. Ao saber da conquista, Hungria declarou: “Muita gente dizia que isso não teria futuro, que biológicos não dariam altos rendimentos para a agricultura. Mas eu nunca desisti”.



Nobel para o Brasil 2



Ainda sobre a premiação de Mariangela Hungria: ela disse que o Brasil e o mundo ainda têm um longo caminho a percorrer no avanço e uso de fertilizantes biológicos, exigindo mais investimentos no setor. Apesar de ser líder no uso de bioinsumos, esses representam apenas 10% em relação aos químicos. É crucial intensificar pesquisas e fomentar indústrias para reduzir a dependência atual e alcançar uma agricultura produtiva e sustentável. Além disso, ela destacou que somente produzir alimentos não resolve a fome; é necessário integrar educação, economia, comunicação e reforçar a agricultura familiar. Embora tenha capacidade de alimentar quase 1 bilhão de pessoas, o país registrou, há anos, 33 milhões vivendo em insegurança alimentar, um quadro considerado inadmissível.

Mistura Fina



A atriz Fernanda Torres e o diretor Walter Salles foram reconhecidos com o Prêmio Faz Diferença 2024 na categoria "personalidade do ano". Essa premiação celebra os profissionais que mais se destacaram em suas áreas ao longo do ano. No total, são 14 categorias que reconhecem contribuições relevantes para o Brasil, abrangendo áreas como ciência, economia, música, televisão e educação. Alguns dos premiados incluem Bernard Appy na economia, Irmã Rosita Milesi na categoria mundo, a seleção feminina de ginástica artística no esporte, e Selton Mello no cinema.



A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que o líder chinês Xi Jinping apoia a ferrovia bioceânica, um importante projeto para a integração da América do Sul. Na liderança do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma destacou que Xi está comprometido em conectar o Brasil ao Oceano Pacífico por ferrovia, facilitando exportações para a Ásia. Depois de se reunir com Xi em Pequim, Dilma disse que quando ele promete algo, geralmente acontece. No entanto, o projeto ainda não tem cronograma ou financiamento garantido, dependendo do envolvimento de empresas chinesas com capacidade técnica e interesse comercial.

Na terça-feira (13) o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do partido Republicanos (PB), deu entrada em uma ação contra o Supremo Tribunal Federal. Este ato foi uma resposta à decisão da 1ª Turma que manteve a acusação relacionada à suposta "trama golpista" envolvendo o deputado federal Alexandre Ramagem, do Partido Liberal (RJ). A ação de Motta questiona a decisão dos juízes que ignoraram a maioria parlamentar, que votou em favor da suspensão do processo.

Ainda Hugo Motta: em uma declaração divulgada na plataforma social X, ele enfatizou a importância de respeitar os votos dos 315 parlamentares. Ele afirmou que, por meio de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), a ser analisada pelo plenário do STF, espera-se que os votos dos deputados sejam acatados. Ele destacou ainda que a harmonia entre os Poderes é alcançada apenas quando todos atuam com o mesmo parâmetro e em sintonia.

Assine o Correio do Estado