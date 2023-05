"O Pantanal não é um pasto nem um 'lavoural'", diz catedrático da Unesco

Estudioso do Pantanal, dedicado a este ofício porque apaixonou-se pela maior planície alagada e alagadiça do mundo desde que a visitou pela primeira vez, o professor e pesquisador Karl Matthias Wantzen esteve recentemente no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, para verificar mais uma vez como anda o bioma.

Sua constatação é de que o local, mesmo com o florescimento e a inundação em várias regiões, ainda vai levar alguns anos para se recuperar das queimadas do início desta década.

Para Wantzen, que é doutor em Ecologia, professor da Universidade de Tours na França e desde 2014 dirige a cátedra da Unesco Rios e Patrimônios – Cultura Fluvial, as maiores ameaças ao bioma no momento estão na instalação de uma hidrovia no Rio Paraguai entre Corumbá e Cáceres, com a provável dragagem de trechos do rio, e também na implantação de monoculturas na região. Ele, inclusive, lembra que outras tentativas parecidas “resultaram em um desastre”.

Wantzen estará hoje em Campo Grande ministrando palestra no auditório do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), às 14h, no evento promovido pela Wetlands International, com o apoio do Imasul e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), denominado Conexão das Águas.

Na ocasião, o catedrático da Unesco ainda vai lançar seu livro “River Culture – Life is a Dance” e também será lançada a publicação “Subsídios para Pagamentos de Serviços Ambientais em Áreas Úmidas: Pantanal”, de autoria da Wetlands International.

Confira a estrevista exclusiva de Karl Matthias Wantzen ao Correio do Estado.

Quais são os maiores desafios do Pantanal em relação às mudanças climáticas?

A hidrologia do Pantanal conhece fases plurianuais de inundações médias, mais altas ou mais baixas que têm uma forte influência sobre os processos ecológicos, sobre a distribuição de plantas adaptadas ou a inundações ou ao fogo, raramente aos dois ao mesmo tempo, etc. As mudanças climáticas atuais se sobrepõem a esse ritmo natural, resultando, nos três anos passados, em fogos com dimensões e períodos de ocorrência desconhecidos. A enchente atual é um grande alívio, mas as regiões destruídas pelas queimadas vão demorar muitos anos para serem recuperadas.

Uma região como o Pantanal admite o plantio de monoculturas?

Claramente, não. O Pantanal é uma área sazonalmente inundada, em alternância com estiagens, secas e até secas extremas, com uma biodiversidade alta. É um patrimônio natural e cultural da humanidade que vale a pena conservar por si mesmo e ser valorizado por meio de um ecoturismo sustentável.

Transformar o Pantanal para ter condições adequadas às monoculturas, tais como soja, milho ou cana-de-açúcar, requer o estabelecimento de condições hidrológicas sem inundação, correção de solos, manutenção da umidade dos solos por meio de irrigação, em alguns casos, uso de pesticidas e muito mais. Todas essas medidas desconfigurariam o caráter do Pantanal. Tentativas como aquela da Camargo Corrêa no Pantanal de Poconé resultaram em desastres.

O Pantanal é uma area úmida, um pântano, ele não é um pasto nem um “lavoural”. No mais, a nossa alimentação tem de mudar. Por que produzir mais ração para gado, porcos e galinhas? A nossa “carnivoria” exagerada faz mal para nossa saúde e acaba com recursos naturais, tais como água e solos. Se a gente pudesse minimizar o consumo de carne a partir do momento que não crescemos mais ou viver de maneira vegetariana a vida inteira, já ganharíamos muito espaço que poderíamos devolver à natureza, em vez de desmatar mais e mais áreas naturais para um lucro a curto prazo, para poucos, e danos grandes no médio e longo prazo, para a humanidade e a natureza inteira.

Como avalia o Pantanal em relação a outras áreas úmidas do planeta?

Trabalho muito com as relações entre seres humanos e natureza. O valor das áreas úmidas infelizmente nao é apreciado como devia. O resultado é que, no mundo inteiro, áreas úmidas foram destruídas, com efeitos colaterais dramáticos. As áreas úmidas agem como uma esponja, reduzem riscos de seca e inundações nas cidades, estocam carbono, produzem comida e servem como habitat de flora e fauna únicas. O Pantanal ainda tem uma grande área alagável que vale a pena preservar. Um Pantanal preservado pode servir de exemplo para outras áreas úmidas do planeta.

Qual o grande desafio para se conservar uma área úmida tão grande como o Pantanal?

Em primeiro lugar, a hidrologia. Se a água for considerada um bem comum, isso não quer dizer que seu uso pode ser ilimitado, claro que não. Mesmo assim, agimos como se a água fosse ilimitada. Pedaço por pedaço, as centenas de barragens e hidroelétricas no planalto cortam o pulso da inundação, ou seja, o ritmo das águas, tão importante para as funções ecológicas do Pantanal. Dentro do Pantanal, a frente de uso intensivo avança, e a hidrovia ameaça secar o Pantanal de uma vez por todas.

Existem duas licenças prévias para a construção de portos em Cáceres e Corumbá. Uma vez estabelecidas, a necessidade de dragar o leito do rio ou até de retirar os afloramentos rochosos no leito, que garantem uma certa redução do vazamento, vai surgir, para manter o leito suficientemente profundo para as embarcações de soja com calado considerável. Um estudo da década de 1990 mostrou claramente que, para cada centímetro de aprofundamento do leito, o Pantanal vai perder ao redor de 1% de sua área alagável. Esta relação não mudou de lá para cá, porém, a situação de hoje é muito mais alarmante, por causa das barragens e da redução das áreas úmidas nas nascentes e no Pantanal. Para salvar o Pantanal, temos de pensar nessas três frentes diferentes – planalto, Pantanal e Rio Paraguai – em conjunto.

Como fazer para manter ou levar o desenvolvimento sustentável para todo o Pantanal?

Um desenvolvimento sustentável no Pantanal só é possível se conseguirmos manter o pulso de inundação e viver no ritmo das águas. Existem muitas opções para dar valor à natureza selvagem e aos usos sustentáveis tradicionais moderados, tais como a pesca e a elevação de gado adaptado. Sustentável quer dizer não retirar mais do que cresce e não destruir as bases do funcionamento ecológico, para manter a terra para futuras gerações. Mas sustentável também quer dizer estabelecer uma justiça entre seres humanos e outros seres vivos, ou seja, a biodiversidade.

Os povos indígenas e as culturas tradicionais dão muitos exemplos de como isso pode funcionar. O Pantanal também podia se tornar um exemplo para o resto do mundo de como essa harmonia entre homem e natureza pode ser mantida. Mas eu não falo de um museu onde tradições ficam expostas e congeladas. Claro que os povos do Pantanal se desenvolvem, mantendo e avançando em sua integridade cultural.

Quais são as transformações que tem visto recentemente no bioma?

O que me preocupa nao é somente o tipo de transformação, mas, sim, sua dinâmica. As mudanças nos últimos anos foram muito mais rápidas que nos anos anteriores e também as dimensões do impacto. Por exemplo: as barragens, os fogos, o avanço da frente de uma agricultura intensiva no planalto e nas baixadas. O que mais me preocupa é a ameaça ao Pantanal feita pela hidrovia, que seria um golpe fatal para a integridade cultural e ecológica do Pantanal.

Você recentemente coordenou um livro sobre a cultura fluvial. O que seria este conceito e como ele se relaciona com o Pantanal?

Honestamente, eu nunca teria desenvolvido esse livro sem a minha convivência no Pantanal, com sua natureza e seus povos, e de 30 anos de cooperação científica com os colegas dos dois Mato Grosso e outras regiões adjacentes da Bacia Platina. O Pantanal representa para mim o exemplo clássico de como se pode viver no ritmo das águas. Aos poucos, eu descobri como outros povos e socioecossistemas do mundo vivem adaptados a esse ritmo e outros que perderam o ritmo e descobriram sua importância.

No total, analisamos 28 casos de rios nas Américas, na África, na Ásia e na Europa. Restaurar é sempre muito mais caro que preservar, mas no livro mostramos vários exemplos de como a conexão entre seres humanos e o ritmo das águas pode ser reestabelecida. O conceito de cultura fluvial, em poucas palavras, diz: viva no ritmo das águas, aprenda pelo rio, respeite e cuide do rio. Se quiser, trata-se de uma ampliação do princípio da caridade entre humanos para uma caridade entre humanos e natureza, resultando em um aumento mútuo do bem-estar dos dois lados. O livro é gratuito e pode ser baixado no site da Unesco [https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382775].

Qual a importância de uma área úmida como o Pantanal para a preservação da biodiversidade?

O Pantanal é uma área úmida, a maior do mundo. Iniciativas mundiais como a Ramsar [cooperação internacional para preservação das áreas alagáveis] realçam que são as áreas úmidas e a bacia florestada que garantem a àgua. Infelizmente, muitas pessoas ignoram isso. Por exemplo, nas nascentes do Rio Cuiabá, quase a APA [Área de Preservação Ambiental] inteira foi transformada em lavouras.

Em muitos casos, as APPs [Áreas de Preservação Permanente] das beiras dos riachos são os últimos remanescentes da vegetação. Por consequência, as nascentes vão erodir, assorear e, finalmente, sua vazão permanente vai se transformar em intermitente. O Rio Cuiabá vai sofrer de escassez de água no longo prazo. Isso ainda não é visível, já que o desmatamento resulta nos primeiros anos em um aumento da vazão, mas estudos a longo prazo, como o Hubbard Brook experiment [monitorado desde a década de 1960], mostram que essa fase inicial passa e, depois, os problemas são dificilmente reversíveis.

Karl Matthias Wantzen

Doutor em Ecologia e professor na Universidade de Tours, França. Membro de dois centros de pesquisa interdisciplinar do Conselho de Pesquisa Francês para Cidades, Territórios, Meio Ambiente e Sociedade. Desde 2014, dirige a cátedra Rios e Patrimônio – Cultura Fluvial da Unesco.