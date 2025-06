"O término da Rota Bioceânica fará com que MS tenha conexão para exportação da produção suína"

Mato Grosso do Sul tem assistido a uma transformação silenciosa, mas robusta, no campo: a suinocultura se firma como uma das atividades agropecuárias de maior expansão no Estado. Em pouco tempo, o rebanho cresceu, novos empreendimentos se instalaram e investidores de outras regiões passaram a enxergar MS como uma fronteira promissora para a produção de suínos.

Por trás desse avanço, de acordo com o presidente da Associação dos Suinocultores de Mato Grosso do Sul (Asumas), está uma combinação de fatores estratégicos, indo da oferta de grãos ao ambiente sanitário favorável.

À frente da Asumas, o presidente Renato Spera explica, em entrevista ao Correio do Estado, os motivos que vêm impulsionando o setor, os desafios da competitividade, os custos de produção e o potencial de crescimento da cadeia nos próximos anos.



O que explica a rápida expansão da suinocultura em Mato Grosso do Sul nos últimos anos?

A suinocultura tem crescido em Mato Grosso do Sul por uma soma de fatores estratégicos: disponibilidade de terras, proximidade com a produção de grãos, como milho e soja, e um ambiente favorável para investimentos. Mas um ponto decisivo tem sido a organização do setor, com o fortalecimento da Associação dos Suinocultores de Mato Grosso do Sul [Asumas], que atua em defesa dos produtores, promove capacitações e estimula boas práticas de produção.

Além disso, o governo estadual tem incentivado o setor, com destaque para a disponibilidade de financiamentos de novos projetos por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), o programa Leitão Vida, que oferece apoio direto aos produtores independentes, cooperativas e integrados, contribuindo para melhorar a produtividade e garantir maior sustentabilidade à cadeia. Essa combinação de fatores tem dado segurança e atratividade para novos investimentos.

Hoje, qual o tamanho do rebanho suíno no Estado? Quais regiões de MS concentram a produção?

Atualmente, o rebanho de suínos em Mato Grosso do Sul gira em torno 1,9 milhão de animais, sendo aproximadamente 120 mil matrizes suínas produtivas. As principais regiões produtoras são o sul e o sudoeste do Estado, com destaque para municípios como Glória de Dourados, Jateí, Dourados, Itaporã, São Gabriel do Oeste. Grandes expansões estão acontecendo nos quatro cantos do Estado.

O que tem motivado os investidores a apostar na suinocultura em Mato Grosso do Sul?

O Estado oferece condições sanitárias privilegiadas, com baixo índice de enfermidades suínas. O maior exemplo disso é o reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa. Um outro exemplo foi a contenção do foco de influenza que apareceu alguns meses atrás, no qual a defesa sanitária agiu rapidamente. A Iagro tem feito um trabalho muito bem-feito, com proatividade, agilidade. Também, não tem como deixar de citar, é a boa disponibilidade de grãos para ração e incentivos fiscais que tornam o investimento mais viável.

Quanto custa, em média, instalar uma granja de suínos atualmente?

Qual o retorno médio de um projeto de suinocultura hoje no Estado? O preço pago pelo quilo do suíno está compensando o investimento?

O preço pago pelo quilo do suíno está estável, mas margens apertadas exigem gestão eficiente e controle de custos. Um ponto importante é a valorização da terra do produtor e o desenvolvimento social regional com a implantação da suinocultura, trazendo recursos locais.

O retorno varia conforme o tipo de produção e o modelo de negócio. Em média, o retorno do investimento pode ocorrer nos 15 anos pós-quitação do financiamento do FCO.

O produtor sul-mato-grossense consegue competir com o de outros estados, como Santa Catarina e Paraná?

Apesar dos desafios logísticos atualmente, Mato Grosso do Sul tem produtividade, sanidade e custo de produção que permitem competir com grandes produtores. A distância dos portos é compensada pela proximidade com centros consumidores importantes do Centro-Oeste, do Sudeste e do Norte.

Um diferencial são as estruturas das granjas, com modelos de grande porte, o que ajuda na competitividade do custo de produção.