OAB combate golpe do "falso advogado" com auxílio de plataforma

Com o aumento de casos de criminosos se passando por advogados e aplicando golpes financeiros em todo o país, a Ordem dos Advogados do Brasil lançou um site para auxiliar a população.

Somente em Mato Grosso do Sul, segundo dados da OAB-MS, entre o dia 20 de março até agora, foram registradas 408 denúncias de pessoas ludibriadas por bandidos no golpe do “falso advogado”.

Com casos, conforme noticiado pelo Correio do Estado, onde uma mulher perdeu mais de R$ 14 mil após ser vítima de estelionato no golpe do "falso advogado", que chegou a fazer uma videochamada pedindo transferências.

Como evitar o golpe

Em uma tentativa de proteger o cidadão, a OAB Nacional lançou o site ConfirmADV, que pode ser acessado por meio do link https://confirmadv.oab.org.br/.

Cabe ressaltar que, caso a pessoa seja procurada pelo suposto advogado por meio das redes sociais, é necessário anotar os dados como o número de inscrição na OAB, o estado e o e-mail.

Com os dados em mãos, basta preencher a plataforma ConfirmADV, fornecendo todas as informações solicitadas. A partir de então, uma solicitação será enviada para o e-mail do advogado, com a mensagem de que o cliente quer confirmar sua identidade.

O profissional terá até 5 minutos para responder e confirmar a mensagem. Ao fazer isso, o cidadão receberá uma identificação com a confirmação validada, garantindo que não está tratando com um golpista.

Se não houver resposta, tanto a pessoa que solicitou a confirmação quanto o advogado serão notificados de que a confirmação da verificação não ocorreu.

O site é integrado ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), qualquer pessoa pode entrar e consultar a identidade de um advogado inscrito nos quadros da OAB.

“A OAB atua em todo o território nacional para proteger a advocacia e a sociedade. Nosso compromisso é garantir que as pessoas tenham acesso à informação correta e saibam como reagir diante de tentativas de golpe. Prevenção é uma responsabilidade coletiva”, disse o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.

Entenda como funciona o golpe

O Conselho Federal da OAB informou que o estelionatário aplica o golpe do “falso advogado” por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais.

Para induzir ao erro, o criminoso usa nomes, fotos e informações tiradas de processos judiciais.

Enganando as vítimas que precisam de determinadas quantias para liberação de valores judiciais, o criminoso pede transferências via Pix.

Onde denunciar?

O presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, informou à reportagem do Correio do Estado que a Ordem criou, no site de Mato Grosso do Sul, um canal específico para receber denúncias.

"Além do canal do Conselho Federal, a OAB/MS criou no seu site um canal específico para denúncias do golpe do falso advogado. Estamos apurando todos os casos e encaminhando às autoridades competentes. Esse é um problema muito grave que ocorreu em todo o Brasil e a OAB/MS está fazendo sua parte para tentar apurar e punir os responsáveis", afirmou.

Caso tenha sido vítima de um golpe, é possível fazer a denúncia no site Nacional https://fiscalizacao.oab.org.br ou no site da OAB/MS https://oabms.org.br/denuncia-falso-advogado/.

Dados dos golpes por região

São Paulo: 1,6 mil denúncias desde 2024

Minas Gerais: 516 denúncias

Acre: 395 denúncias entre 2022 e 2025

Bahia: 367 denúncias desde abril de 2023

Rio de Janeiro: 323 denúncias

Ceará: 316 denúncias, com relatos de múltiplas vítimas por cliente

Mato Grosso do Sul: 301 denúncias entre 20 de março e 15 de abril de 2025

Alagoas: 294 casos de golpe registrados desde setembro de 2022

Espírito Santo: 134 registros desde fevereiro de 2025

Santa Catarina: 134 registros — 124 em 2025 e 10 em 2024

Paraná: 1.206 denúncias

Pernambuco: mais de 120 denúncias

Distrito Federal: 84 denúncias desde janeiro de 2025

Rondônia: 94 denúncias apuradas

Mato Grosso: mais de 73 casos

Goiás: aproximadamente 60 denúncias registradas na capital

Maranhão: 40 denúncias recebidas

Amapá: um advogado teve cerca de 40 clientes abordados

Amazonas: 16 casos registrados

