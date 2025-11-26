Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Obra de Patrola no Pantanal vira alvo de inquérito do Ministério Público

Inquérito apura irregularidades no planejamento e execução dos serviços entre as rodovias MS-423 e MS-214, em Corumbá

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

26/11/2025 - 18h30
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), através da 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá, instaurou inquérito civil para apurar possíveis danos ambientais relacionados à obra de cascalhamento da Estrada Taquari, que liga as rodovias estaduais MS-423 e MS-214, de responsabilidade da empreiteira ALS dos Santos, de propriedade de André Luiz dos Santos, o “Patrola”.

Também será analisado o aumento do valor global do contrato, que passou de R$ 24 milhões para mais de R$ 32 milhões após aditivos.

O procedimento foi motivado por indícios de irregularidades no planejamento e na execução do contrato, firmado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a ALS, com o objetivo de atender à região localizada no coração do Bioma Pantanal.

Segundo o Ministério Público, relatório técnico do corpo de engenharia apontou graves processos de erosão ao longo de 51 quilômetros da estrada recém-implantada, com aplicação de material como cascalho, rochas descompostas, saibro ou areia sobre o solo.

Também foi constatada que a ausência de dispositivos de drenagem para captação do escoamento superficial, a utilização de solo arenoso, falhas na compactação e a falta de cobertura vegetal nos taludes contribuíram para a degradação acelerada da via.

"Além de comprometer a trafegabilidade, os danos representam risco ao ecossistema, podendo causar assoreamento de cursos d’água e impactos à fauna aquática da Bacia do Alto Paraguai", diz o MPMS, em nota.

Em alguns pontos, os processos erosivos foram contidos apenas com cascalho, solução considerada paliativa.

O relatório destaca ainda que não foram previstas, no projeto, medidas eficazes para controle ambiental, como revegetação adequada de taludes, que estavam previstas em contrato e foram pagas.

Além das questões ambientais, o promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães deu um prazo de 10 dias úteis para que sejam apresentados documentos sobre o processo licitatório, termos aditivos, medições, relatórios de ensaios e justificativas técnicas, incluindo esclarecimentos sobre o possível uso de servidores públicos na execução da obra.

Por fim, o Ministério Público requisitou nomes e registros profissionais dos engenheiros responsáveis e esclarecimentos sobre o possível emprego de servidores públicos na execução da obra.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) respondeu ao MPMS alegando inviabilidade técnica para implantação de dispositivos de drenagem em rodovias não pavimentadas e informou que aguarda licença ambiental para retomar serviços de recuperação, prometendo manutenção contínua para minimizar impactos.

Escândalo

“André Patrola” foi um dos principais alvo principal da operação Cascalhos de Areia, desencadeada em junho de 2023 pelo Ministério Público Estadual em Campo Grande. 

A operação Cascalhos de Areia, do Ministério Público Estadual, foi desencadeada depois de denúncias de servidores municipais indicando que as empresas recebiam os pagamentos mesmo sem fazerem a manutenção das ruas sem asfalto. 

Além disso, as denúncias apontavam que as mesmas empresas também recebiam pela locação de máquinas que nem mesmo tinham.

Depois da conclusão da investigação, ele e outros onze envolvidos em um suposto esquema fraudulento para manutenção de ruas sem asfalto e aluguel de máquinas foram denunciados à Justiça, que aceitou os argumentos do MPE e todos viraram réus. 

Em segredo de Justiça, o caso tramita na quinta Vara Criminal de Campo Grande, sob responsabilidade do juiz Waldir Peixoto Barbosa. Os 12 réus foram denunciador por fraude em licitações, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. 

A operação apontou desvios da ordem de R$ 46 milhões em contratos superiores a R$ 300 milhões entre a prefeitura de Campo Grande.

Os principais alvos da operação foram “André Patrola” e Edcarlos Jesus Silva, controladores das empresas AL dos Santos, Engenex e MS Brasil.  Oficialmente, as empresas Engenex e MS Brasil pertencem a Edcarlos Jesus, mas os investigadores do MPE suspeitam que o verdadeiro proprietário seja André Patrola.

Mas, apesar de a denúncia ter sido aceita pela Justiça, os envolvidos seguem aptos a participarem de licitações. 

Além do contrato para manutenção das estradas na região de Miranda, “Patrola” tem três contratos com a prefeitura de Corumbá que lhe garantem faturamento anual de R$ 25,34 milhões. Em Ladário, venceu licitação para faturar outros R$ 3.767.784,24 por ano. Todos são para locação de máquinas e manutenção de estradas. 

Cidades

MEC estabelece que exames podem ser considerados atividade presencial em programas EaD

Os exames devem ser limitados a até 5% da carga horária total

26/11/2025 22h00

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Portaria do Ministério da Educação (MEC) estabeleceu que os exames podem ser considerados uma atividade presencial dentro dos programas de ensino a distância e devem ser limitados a até 5% da carga horária total de um determinado programa.

Já as atividades presenciais que envolvam interação pedagógica e experiências práticas, como seminários, projetos integradores, laboratórios e oficinas, podem ser considerados integralmente no cálculo da carga horária presencial obrigatória.

O texto que altera parte do marco regulatório do Ensino a Distância (EaD), também estabelece que as instituições de ensino superior deverão especificar no projeto pedagógico do curso quais atividades formativas serão obrigatoriamente presenciais, incluindo estágios, práticas profissionais, atividades de laboratório, avaliações, defesas de trabalhos e mediações pedagógicas.

Outro ponto destacado pela portaria é em relação às normas para criação e vinculação de polos EaD. Agora há um limite de dez polos que cada instituição de ensino superior poderá vincular em seus processos regulatórios de credenciamento e recredenciamento para oferta a distância ou semipresencial.
 

PEIXE NO CARDÁPIO

Projeto prevê inclusão da tilápia na merenda escolar e refeições institucionais

Estão previstas diversas formas de aquisição, incluindo: peixe fresco, congelado, filé e preparações industrializadas

26/11/2025 19h15

Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de tilápia no Brasil e registrou um crescimento de 18,77 % na produção total de peixes em 2024

Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de tilápia no Brasil e registrou um crescimento de 18,77 % na produção total de peixes em 2024 Reprodução Redes Sociais

Nesta quarta-feira (26) começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 313/2025, de autoria do deputado Roberto Hashioka (União), que dispõe sobre a inclusão da tilápia como opção de proteína nas aquisições destinadas à Rede Pública Estadual de Ensino e aos órgãos de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, para composição das refeições institucionais fornecidas aos servidores.

O texto menciona que o produto como opção de proteína observará a disponibilidade no mercado local e regional; a compatibilidade com as exigências nutricionais e sanitárias previstas em normas estaduais e municipais; a viabilidade econômica e orçamentária das aquisições públicas; além do respeito às regras de licitações e contratos da Administração Pública.

Estão previstas diversas formas de aquisição, incluindo: peixe fresco, congelado, filé e preparações industrializadas, preferencialmente de produtores sul-mato-grossenses. O objetivo é garantir cardápios frequentes com tilápia, respeitando recomendações nutricionais específicas para cada público.

Segundo Hashioka, Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de tilápia no Brasil e registrou um crescimento de 18,77 % na produção total de peixes em 2024, alcançando 40,5 mil toneladas.

O Governo Estadual, por meio do Plano PRO-PEIXE, estabeleceu a meta de ampliar a produção de peixes de 36,4 mil toneladas (em 2021) para até 50 mil toneladas até 2025.

Benefícios nutricionais

A tilápia é uma fonte de proteína de alto valor biológico, rica em aminoácidos essenciais e com baixo teor de gordura saturada, o que a torna uma opção nutricional adequada para refeições institucionais.

Ela pode ser preparada de diversas formas, adaptando-se bem a cardápios escolares e de servidores. Sua inclusão regular nas refeições escolares contribui para a melhoria do estado nutricional dos estudantes, especialmente em regiões com acesso limitado a proteínas de qualidade.

Para os servidores da Segurança Pública, a tilápia oferece uma proteína leve e de fácil digestão, favorecendo uma alimentação mais equilibrada e saudável no ambiente institucional.

