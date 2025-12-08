Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Obras para Parque nas cachoeiras do Ceuzinho vão sair do papel

Preço dessa obra saiu 15,6% mais barato que o previsto, já que a empresa vencedora arrematou a licitação por R$ 7.295.079,81

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

08/12/2025 - 10h00
Através da edição desta segunda-feira do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Executivo Municipal, tornou público o extrato do contrato para executar as obras do que será o Parque Turístico Municipal - Cachoeiras do Ceuzinho, que deve finalmente sair do papel pela Empresa Gimenez Engenharia Ltda. 

Complexo banhado pelo Córrego Ceroula, o espaço das cachoeiras do Ceuzinho fica localizado nos fundos do bairro José Abrão, às margens do anel viário, entre as rodoviais MS-010 e MS-080, na saída para o Detran/UEMS, em Campo Grande. 

Recentemente, ao fim de outubro o Correio do Estado abordou que o preço dessa obra saiu 15,6% mais barato que o previsto, já que a empresa vencedora arrematou a licitação por R$ 7.295.079,81, diante de um empenho de pouco mais de 8,6 milhões de reais.

Basicamente, agora falta apenas a assinatura da ordem de execução dos serviços, a partir de quando a empresa terá até 540 dias consecutivos para execução total, ou seja, aproximadamente um ano e meio para entrega da obra. 

Relembre

Parte do calendário de obras do aniversário de 124 anos de Campo Grande, o lançamento da pedra fundamental para execução das obras aconteceu em 28 de agosto de 2023 mas o lançamento da licitação só veio dois anos depois, com atraso de pelo menos 12 meses além do previsto. 

Pelo projeto, esse parque terá 28 hectares e contará com com receptivo e uma infraestrutura integrada à preservação, prevendo: 

  • Quiosques, 
  • Redários,
  • Playgrounds,
  • Museus,
  • Restaurantes, 
  • Apoio para trilhas e 
  • Uma série de atrativos.

Com quatro cachoeiras, a área está localizada entre as saídas para Rochedo e Cuiabá, a maior parte do  investimento, da ordem de R$ 2,7 milhões, será destinada à implantação de estacionamento. 

Além disso, o pórtico e guarita de entrada consumirão em torno de R$ 600 mil. Em playgroud e o chamado waterplay estão estimados em pouco mais de R$ 500 mil. 


MATO GROSSO DO SUL

Ex-vereador assume superintendência na Casa Civil

A nomeação foi publicada em resolução da Secretaria de Estado de Governo com efeito imediato

08/12/2025 10h30

Athayde coleciona quatro mandatos como vereador em Campo Grande e presidiu a Fundação Municipal de Cultura entre 2010 e 2011

Athayde coleciona quatro mandatos como vereador em Campo Grande e presidiu a Fundação Municipal de Cultura entre 2010 e 2011 Reprodução: Redes Sociais

O governo de Mato Grosso do Sul oficializou, nesta sexta-feira (5), o retorno de Athayde Nery de Freitas Júnior, 61 anos, ao quadro da administração estadual. Ele passa a ocupar o cargo de Superintendente I da Secretaria de Estado da Casa Civil, função estratégica que envolve articulação política e apoio direto às demandas internas da pasta.

A nomeação foi publicada em resolução da Secretaria de Estado de Governo (Segov), com efeito imediato. Athayde assume a vaga deixada por Fábio Alexandre de Castro, exonerado no fim de novembro. O cargo é de confiança, com símbolo CCA-04, conforme previsto na Lei nº 6.036/2023.

Com trajetória reconhecida na política e na área cultural, Athayde coleciona quatro mandatos como vereador em Campo Grande. Também tem passagem pela direção estadual do então PPS (Partido Popular Socialista), atual Cidadania, e atualmente é filiado ao PSDB. Nas eleições municipais de 2024, tentou voltar à Câmara da Capital, mas obteve apenas 2.272 votos.

Além da atuação política, Athayde mantém carreira como poeta e escritor, tendo lançado obras como Estrelas Líquidas. É filho do desembargador aposentado Athayde Nery de Freitas, que morreu em 2021, aos 90 anos, e que também teve relevância política em Corumbá.

Com a chegada à superintendência da Casa Civil, Athayde retorna à gestão pública em uma função que exige interlocução permanente com diferentes setores do governo e acompanhamento de pautas estratégicas do Executivo.

CAMPO GRANDE

Táxis que completaram 10 anos poderão rodar por mais 6 meses

Medida tem caráter excepcional e temporário, com vigência limitada ao exercício de 2026

08/12/2025 10h20

Foto: Paulo Ribas

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) prorrogou o tempo de vida útil dos táxis de Campo Grande.

Os táxis que completaram 10 anos – idade limite – poderão rodar por mais 6 meses em ruas e avenidas da Capital. Após esse período, o veículo deve ser trocado.

A medida tem caráter excepcional e temporário, com vigência limitada ao exercício de 2026.

Durante o período de prorrogação:

  • Os veículos beneficiados deverão passar por vistoria técnica a cada dois meses, para verificação das condições do veículo
  • A reprovação em vistoria implicará imediata retirada do veículo de circulação como táxi, sem prejuízo do alvará do permissionário, que poderá substituí-lo por outro veículo em conformidade com a legislação
  • As vistorias deverão ser agendadas e registradas em sistema próprio da Agetran

Estima-se que, em Campo Grande, há cerca de 23 veículos de táxi com 10 anos.

A portaria nº 04, autorizando a prorrogação, foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta segunda-feira (8).

A decisão leva em consideração:

  • a dificuldade econômica do País, marcada por taxas de juros elevadas que dificultam a substituição imediata da frota
  • o pedido do Sindicato dos Taxistas (SINTAXI-MS), solicitando a prorrogação da vida útil dos veículos que completaram 10 anos em 2025
  • a necessidade de preservar a continuidade e qualidade do serviço público de transporte individual de passageiros, sem prejuízo à segurança viária

Táxi, automóvel destinado ao transporte de passageiros e provido de taxímetro, foi monopólio até março de 2015 em Campo Grande. Com a chegada do transporte por aplicativo, concorre com Uber, 99 POP, Indrive e Urban há 10 anos consecutivos.

Desde então, o número de alvarás e o movimento caíram proporcionalmente à chegada do transporte por aplicativo na Capital e interior.

De acordo com o presidente do sindicato dos taxistas, Flávio Panissa, existem 400 alvarás de táxis ativos em Campo Grande no ano de 2025. Na Capital, o veículo é padronizado da cor branca.

