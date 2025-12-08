Obras para Parque nas cachoeiras do Ceuzinho vão sair do papel

Complexo banhado pelo Córrego Ceroula, o espaço das cachoeiras do Ceuzinho fica localizado nos fundos do bairro José Abrão, às margens do anel viário, entre as rodoviais MS-010 e MS-080 - Marcelo Victor/Correio do Estado

Através da edição desta segunda-feira do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Executivo Municipal, tornou público o extrato do contrato para executar as obras do que será o Parque Turístico Municipal - Cachoeiras do Ceuzinho, que deve finalmente sair do papel pela Empresa Gimenez Engenharia Ltda.

Complexo banhado pelo Córrego Ceroula, o espaço das cachoeiras do Ceuzinho fica localizado nos fundos do bairro José Abrão, às margens do anel viário, entre as rodoviais MS-010 e MS-080, na saída para o Detran/UEMS, em Campo Grande.

Recentemente, ao fim de outubro o Correio do Estado abordou que o preço dessa obra saiu 15,6% mais barato que o previsto, já que a empresa vencedora arrematou a licitação por R$ 7.295.079,81, diante de um empenho de pouco mais de 8,6 milhões de reais.

Basicamente, agora falta apenas a assinatura da ordem de execução dos serviços, a partir de quando a empresa terá até 540 dias consecutivos para execução total, ou seja, aproximadamente um ano e meio para entrega da obra.

Relembre

Parte do calendário de obras do aniversário de 124 anos de Campo Grande, o lançamento da pedra fundamental para execução das obras aconteceu em 28 de agosto de 2023 mas o lançamento da licitação só veio dois anos depois, com atraso de pelo menos 12 meses além do previsto.

Pelo projeto, esse parque terá 28 hectares e contará com com receptivo e uma infraestrutura integrada à preservação, prevendo:

Quiosques,

Redários,

Playgrounds,

Museus,

Restaurantes,

Apoio para trilhas e

Uma série de atrativos.

Com quatro cachoeiras, a área está localizada entre as saídas para Rochedo e Cuiabá, a maior parte do investimento, da ordem de R$ 2,7 milhões, será destinada à implantação de estacionamento.

Além disso, o pórtico e guarita de entrada consumirão em torno de R$ 600 mil. Em playgroud e o chamado waterplay estão estimados em pouco mais de R$ 500 mil.



