Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Obras paradas de 38 escolas no Estado não serão retomadas

Alguns municípios de MS não demonstraram interesse para conclusão dessas contruções ao FNDE e foram retiradas do programa Pacto de Retomada de Obras

clodoaldo silva, de brasília

07/08/2025 - 09h00
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) retirou 38 obras paradas, da Educação Básica em Mato Grosso do Sul, do Pacto de Retomada de Obras.

Com esse procedimento, a autarquia interrompeu o repasse de recursos federais para 20 prefeituras, que não fizeram a adesão ao programa criado em 2023, ou que não cumpriram alguns dos requisitos necessários à continuidade da repactuação.

No caso de outras 19 obras, elas tiveram os projetos cancelados nos últimos dois anos, mesmo após receberem ajuda financeira da União para sua execução. 

Esse panorama é diferente da média no Brasil, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), ao constatar que a maioria das obras foi retomada, segundo o painel que divulga a situação do pacto.

Das 4,9 mil obras enquadradas para retomada, 2,6 mil (52%) estão aptas ou em processos de retomada, e 2,4 mil (48%) foram desvinculadas, ficando impedidas de usar novos recursos federais para conclusão. 

Além das obras poderem ficar sem conclusão por falta do repasse da União, a entidade afirma que há “o risco de as prefeituras de todo o País terem de devolver cerca de R$ 3,6 bilhões, em valores atualizados, recebidos do governo federal”, e a restituição dos recursos pode ocorrer em razão do processo de cancelamento da obra e da consequente prestação de contas, que requer a devolução de verbas com valores corrigidos.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destacou que “os motivos para esse cenário são diversos, porém, os mais recorrentes são os altos custos das contrapartidas municipais, a não mais necessidade do empreendimento e, ainda, a conclusão da obra com recursos próprios, um problema que acompanhamos há anos sem que haja uma resolução efetiva”. 

Em relação às contrapartidas, pesquisa prévia da CNM, com 356 municípios, aponta que 43% alegaram que o repasse pelo FNDE, apesar da correção do valor pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), será insuficiente para a conclusão do empreendimento. Além disso, 72% (258) dos municípios pesquisados ainda não receberam recursos federais.

Essa situação ocorre após quase dois anos desde o lançamento do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, por meio da Lei 14.719/2023, que abriu condições para os gestores aderirem ao programa.

Em Mato Grosso do Sul, o FNDE considerou aptas 61 obras, desde 2023, com 29 aderindo ao pacto e 32 em que não houve a manifestação de interesse. Entre essas 29 edificações que foram habilitadas, 13 foram reiniciadas, seis, canceladas, quatro, em licitação, três, em execução, duas, concluídas, e uma, inacabada, de acordo com o painel do Fundo. 

Das edificações que estavam em andamento no Estado, 38, distribuídas em 20 municípios, foram desvinculadas do programa federal pela autarquia. São construções de creches, escolas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, quadras e coberturas de espaços poliesportivos e ampliação de unidades educacionais.

O município com maior número de unidades excluídas do programa nacional é Campo Grande, com sete edificações. Miranda, Coxim e Bela Vista vêm em seguida, com quatro obras cada. Inocência, Amambaí e Camapuã têm duas.

Em Sidrolândia, Santa Rita do Pardo, Mundo Novo, Bonito, Iguatemi, Rio Negro, Dourados, Itaporã, Nioaque, Batayporã, Dois Irmãos do Buriti, Nova Andradina e Ponta Porã há uma obra desvinculada em cada localidade. Em Bela Vista, há quatro edificações, entre outros municípios.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi feita “a repactuação de todas as obras que atendiam aos critérios técnicos do edital do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. As solicitações foram aceitas e contempladas pelo governo federal”. 

Ainda de acordo com a Semed, das obras que não se enquadravam no programa, as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) Anache, Popular, São Conrado e Oliveira III “estão com a execução em andamento com recursos próprios do município, reafirmando o compromisso da gestão com a expansão e a qualificação da Rede Municipal de Ensino. Inclusive, a Emei São Conrado tem entrega prevista para o dia 25”, disse a prefeitura.

Brasil

De acordo com levantamento da CNM, os estados com a maior quantidade de obras desvinculadas são a Bahia, com 266 empreendimentos; seguido do Maranhão, com 252.

Por outro lado, os locais com a menor quantidade de desvinculações são Acre e Rondônia, com 8 e 23 obras, respectivamente. 

Das 2,4 mil obras desvinculadas, 1,6 mil foram por não adesão ao pacto, e cerca de 800 por não cumprirem alguns dos requisitos necessários à continuidade da repactuação.

Alerta

Para evitar a devolução dos recursos dessas obras desvinculadas, a CNM alertou os prefeitos sobre as regras de prescrição de prestação de contas e de arquivamento, previstas na Resolução 344/2022 e Instrução Normativa 98/2024, ambas do Tribunal de Contas da União (TCU). 

Nesse contexto, a entidade reforça a orientação do FNDE quanto ao envio de justificativas e de documentações para regularização de obras no âmbito do Pacto, principalmente se, dentre essas obras, existirem aquelas que foram concluídas com recursos próprios. 

tempo

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira

Defesa Civil emitiu alerta devido ao avanço da frente fria, que provocará queda significativa nas temperaturas

07/08/2025 12h30

Temperaturas começam a cair nesta sexta-feira

Temperaturas começam a cair nesta sexta-feira Foto: Marcelo Victor

Uma frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul e deve provocar queda acentuada na temperatura a partir desta sexta-feira (8). A Defesa Civil emitiu alerta para o frio intenso, com risco de geada em algumas regiões do Estado.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o avanço da frente fria, aliado ao deslocamento de cavados, aumenta a nebulosidade, com possibilidade de chuvas nesta sexta, especialmente na região norte.

As temperaturas já começam a registrar queda, com mínima de 8°C. Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 12°C e 20°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Para o sábado (8), a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme.

No entanto, as temperaturas seguem em queda e o frio deve ser intenso, com mínima de 3°C, podendo atingir 0°C em algumas localidades. Na Capital, a mínima prevista é de 5°C, com máxima de 22°C.

Para as regiões sul, conesul e grande Dourados, as temperaturas variam entre 3°C e 23°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem ser de 6°C e a máxima de 25°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínima de 5°C e máxima de 25°C. 

Diante desse cenário, há probabilidade de ocorrência de geada, especialmente na região sul do Estado.

A frente fria deve ser manter sobre o Estado, pelo menos, até segunda-feira (11).

As análises do Cemtec apontam ainda que a previsão é de pouca chuva para os próximos dias, com os maiores acumulados, de até 30 mm, previstos para a região sudeste de Mato Grosso do Sul.

Temperaturas começam a cair nesta sexta-feira

INTERIOR

Homem fica ferido e perde cachorro em novo ataque de onça no Pantanal de MS

Ataque aconteceu na manhã desta quinta-feira (07), próximo a uma área conhecida como Mirante da Capivara

07/08/2025 11h52

Vítima que tentou defender seu cachorro foi socorrida na manhã de hoje (07)

Vítima que tentou defender seu cachorro foi socorrida na manhã de hoje (07) Reprodução/Divulgação/Corpo de Bombeiros

Longe aproximadamente 428 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, outro ataque de onça-pintada foi registrado no coração do Pantanal, com a vítima que tentou defender seu cachorro sendo socorrida na manhã de hoje (07) próximo a uma área conhecida como Mirante da Capivara. 

No Cidade Branca de Corumbá, o Corpo de Bombeiros foi acionado no período da manhã para socorrer a vítima do ataque, segundo apurações publicadas pelo portal local Diário Corumbaense. 

Conforme repassado pelo Corpo de Bombeiros, a vítima que conseguiu escapar do ataque do felino trata-se de um homem de 57 anos, localizado com uma série de ferimentos em região de barranco próximo ao Rio Paraguai. 

Com lesão na testa e olho direito, apresentando um corte superficial no nariz e indicando sentir fortes dores na região do tórax, segundo relato do homem aos agentes, a cena de terror começou ainda na noite de quarta-feira (06). 

Ele disse que teria tentado defender seu cachorro da onça-pintada, tentativa que não foi bem sucedida e terminou com o homem derrubado pelo gigante felino. 

Os agentes do Corpo de Bombeiros apontaram que, em atendimento à vítima, se depararam com uma grande quantidade de sangue espalhado nos arredores da casa. 

Diferente do caso registrado no Pantanal corumbaense em abril deste ano, o homem atacado pela onça desta vez conseguiu fugir e foi encaminhado para atendimento médico junto ao Pronto-Socorro, porém seu "melhor amigo canino" não teve a mesma sorte, sendo levado pelo animal silvestre.

Ataque fatal

Com o corpo de um caseiro do Pantanal encontrado em partes na manhã de 22 de abril, o caso da morte de Jorge Ávalo começou após seu desaparecimento, posteriormente investigado agora como ataque fatal de animal silvestre. 

Esse ataque teria acontecido por volta de 5h do último feriado de Tiradentes, sendo que uma foto de circuito interno divulgada indica que por volta de 06h52, no ponto do bote, só restavam marcas de sangue e os animais carniceiros no local. 

Familiarizados com a região, os locais identificaram o "modus operandi" do ataque da onça foi desvendado, com o animal se escondendo às margens do rio antes de partir em arrancada. 

Região conhecida por ser destino de turistas e pescadores, esse ponto do Rio Miranda costuma atrair animais para próximos das regiões mais habitadas em épocas de cheia, o que favorece o encontro de seres humanos com a fauna local.

A prática da ceva de animais é uma técnica utilizada principalmente por pesquisadores e fotógrafos da vida selvagem com o objetivo de atrair animais para observação, monitoramento, registro ou estudo científico. A palavra 'ceva' vem do meio rural e significa basicamente 'isca' ou 'alimentação oferecida' com a intenção de atrair determinados bichos a um local específico.

No caso das onças-pintadas, a ceva geralmente é feita com pedaços de carne ou carcaças de animais mortos (como bois, porcos ou outros animais de médio porte). A prática é utilizada especialmente em projetos de pesquisa e documentação fotográfica.

Nos últimos anos, alguns pesqueiros no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul passaram a fazer uso da ceva para atrair turistas. A prática da ceva é condenada por ambientalistas.

 

