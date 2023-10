O ápice do fenômeno astronômico no estado se dará por volta de 15h40, com duração de cerca de 4 minutos - EBC

Neste sábado (14), o Brasil e as Américas poderão contemplar o fenômeno astronômico do Eclipse Anular do Sol, que ocorre apenas uma vez no ano. Em Mato Grosso do Sul o espetáculo poderá ser visto por volta das 15h40.

Apesar do fenômeno ser bonito aos olhos, o oftalmologista e professor de medicina no Instituto de Educação Médica (IDOMED), Breno Leão, alerta para os perigos de observar um eclipse solar sem proteção adequada, o que pode trazer prejuízos para a saúde da visão.



"Devido às radiações solares no espectro ultravioleta, podemos desenvolver o ressecamento ocular agudo, ceratopatia ultravioleta e queimaduras solares perioculares. Em casos mais graves, e muitas vezes irreversíveis, apresentar retinopatia solar com lesão diretamente na retina dos fotorreceptores que resultará em comprometimento visual", explica o profissional.

Diante disso, o especialista orienta sobre forma segura de observação, como o uso de equipamentos apropriados: telescópios solares especiais, câmeras e filtros solares.

"Para quem não possui tais instrumentos, existe a alternativa do uso da máscara de soldador com vidro nº 14 ou numeração superior (quanto maior o número, mais escuro o filtro e mais seguro para observar); filtro de poliéster aluminizado que é translúcido ou óculos com filtro solar de poliéster, que não devem ser confundidos com óculos comuns de proteção solar", orienta o especialista.

O oftalmologista também esclarece sobre o risco de práticas que são contraindicadas, como a observação direta para o sol usando boné e óculos comuns de proteção solar.

"Muitas pessoas fazem o uso de filmes de radiografias, filmes fotográficos antigos (negativo), câmeras de celulares comuns ou mesmo a observação direta para o sol. Dessa forma estão apenas tapando a luminosidade excessiva do sol, mas não possuem a proteção contra a radiação, que é justamente a parte nociva da exposição à luz solar", esclarece o médico.

Além disso, o especialista afirma que de modo geral não se deve observar de forma contínua o sol e nem sem os equipamentos indicados.

"Deve-se fazer intervalos de 30 segundos de observação do fenômeno com 2 a 4 minutos de descanso ocular. Apesar de lindo e raro, os eclipses são fenômenos passageiros que podem trazer danos permanentes à visão, então não vale a pena prejudicar sua visão por alguns minutos de fenômeno observado", afirma o Dr. Breno Leão.

Fenômeno será transmitido pelas redes sociais

O eclipse solar anular, chamado de "anel de fogo", ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente é menor do que o Sol. Assim, a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol criando um "anel de fogo" no céu.

Para visualizar o eclipse em Campo Grande, a Casa da Ciência e Cultura e o Clube de Astronomia Carl Sagan estarão entre às 15h e 16h30min, em frente ao Museu Dom Bosco, nos altos da avenida Afonso Pena, com cerca de 50 óculos que serão distribuídos aos interessados.

"Durante essa observação é recomendado que a visualização seja de apenas 15 segundos, parar 3 minutos e voltar a visualizar por mais 15 segundos. Também não é orientado observar com outros objetos como "chapa" de raio-x, óculos ou outro material, que não os óculos apropriados", reforça o professor do Instituto de Física, Hamilton Pavão.

Os participantes que quiserem permanecer no local, poderão ainda observar o céu noturno utilizando telescópios. "É uma excelente fase para observar o céu, já que estamos na lua nova", destaca o professor.

Assistir ao eclipse de forma indireta também pode ser uma alternativa. O Observatório Nacional, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (ON/MCTI), transmitirá ao vivo o eclipse anular do Sol. O evento poderá ser assistido através do YouTube. Clique aqui para assistir.

Outra forma indireta de observar é utilizando o princípio da câmara escura com o tutorial de montagem disponível na internet. Veja aqui algumas opções.



