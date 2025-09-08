Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

EMPREENDIMENTOS

Ofensiva do MPMS sobre o Parque do Prosa deve gerar enxurrada de ações judiciais

Empreendimentos afetados com o pedido de paralisação das obras estão em busca do Judiciário para retomarem construções

Felipe Machado

08/09/2025 - 08h00
Após acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) interromper emissões de novas autorizações para construções na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa e pedir para que construções ainda no início também sejam paralisadas, construtoras afetadas devem dar entrada com diversas ações judiciais para recuperar o direito de empreender na Região.

Conforme apurou o Correio do Estado, aproximadamente 20 empreendimentos e construtoras estão em contato com advogados para que seja seguido o que determina a legislação municipal, já que o Parque do Prosa não tem sua zona de amortecimento regulamentada.

Além dessa “brecha” encontrada pelos empreendimentos, há uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), sancionada recentemente pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que determina que o órgão licenciador deve dar ciência ao gestor da unidade – neste caso, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) –, que pode se manifestar sobre impactos e medidas de mitigação.

Contudo, o texto da resolução excepciona áreas urbanas consolidadas, como é o caso do entorno do Parque Estadual do Prosa, o que afasta a sua aplicação imediata a empreendimentos imobiliários na Região.

Ou seja, atualmente, não há um impedimento legal para que não haja construções, desde que as legislações e normas Municipais sejam seguidas pelos empreendimentos, conforme explicou a advogada ambiental, Vanessa Lopes, ao Correio do Estado.

“Hoje tem esta suspensão de 240 dias, para não expedir novas guias e licenças. Depois desta suspensão, se não apresentarem os estudos, o processo continua , e aí vai depender da análise do juiz”, explica a especialista em Direito Ambiental.

Lembrando que, no dia 28 de julho, o MPMS, o governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande selaram um acordo que determinou a suspensão, por 240 dias, de novas emissões de autorizações para construções na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa. 

Duas semanas depois, o órgão estadual recomendou que o Imasul realizasse o embargo imediato e a paralisação de obras de empreendimentos situados na zona de amortecimento que estivessem sem a devida regularização e nos que tivessem sido feitos apenas até a fundação, conforme uma ação civil pública instaurada pelo MPMS antes do acordo.

Para piorar a situação, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Mato Grosso do Sul (Iphan-MS) anunciou que deu o primeiro passo para tombar o Complexo do Parque dos Poderes, que abrange também o Parque das Nações Indígenas e o Parque Estadual do Prosa, o que colocaria mais uma burocracia como obstáculo para novos empreendimentos na Região, visto que o espaço teria proteção ambiental e também cultural.

PRONTOS

Como mencionado nesta reportagem, o MPMS instaurou uma ação civil pública, que era movida desde junho, reafirmando o desejo do órgão em paralisar todas as atividades naquela região.

No documento, que o Correio do Estado teve acesso, o Núcleo de Geotecnologias (Nugeo) realizou um levantamento, com base em informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), que consta os empreendimentos já construídos dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa, e que possuem Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) e Estudo de Impacto de Vizinhança (Eiv) emitidos corretamente.

“Solicitou-se, também, apoio técnico, a fim de indagar se seria possível realizar um laudo com imagem de satélite plotando todos os empreendimentos com emissão ou requerimento de emissão de GDU e com apresentação de Eiv.

O Nugeo encaminhou o parecer, plotando os 18 empreendimentos com GDU e os quatro empreendimentos em licenciamento ambiental, os quais estariam dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa”, informou o MPMS.

É importante ressaltar que esses 22 empreendimentos presentes no levantamento da ação civil pública não têm relação com os 5 encontrados pelo Ministério Público de MS em vistoria realizada no início deste mês, já que o estudo do Nugeo trata daqueles já construídos e em pleno funcionamento, enquanto a vistoria do órgão localizou aqueles com obras iniciadas ou projetos que ainda não tiveram início efetivo.

A Prefeitura de Campo Grande expediu o GDU e licenças conforme a zona de influência delimitada no plano de manejo de 2011, com base nas suas normas de zoneamento, que constam no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) de Campo Grande.

Lembrando que a zona de amortecimento compreende uma área de cerca de 9,72 quilômetros quadrados e está localizada no entorno do Parque Estadual do Prosa, e envolve regiões importante da Capital , como as Avenidas Afonso Pena, Mato Grosso, Ministro João Arinos e Hiroshima, além de trechos do Anel Viário da BR-163. 

Os Bairros Parque dos Poderes e Jardim Veraneio foram completamente afetados, além de parte dos Bairros Cidade Jardim, Jardim Panorama e Carandá Bosque.

*SAIBA

Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) é um processo inicial que analisa critérios de toda e qualquer nova empresa que venha iniciar atividades no Município. Já um Estudo de Impacto de Vizinhança (Eiv) é um instrumento de política urbana que avalia os efeitos de um empreendimento na área.

campo grande

Ataque de abelhas fere pedestres e interdita estabelecimentos no centro

Duas pessoas levaram várias picadas, precisaram de atendimento médico e estão bem

08/09/2025 08h25

Duas pessoas, picadas por abelha no centro, precisaram de atendimento médico

Duas pessoas, picadas por abelha no centro, precisaram de atendimento médico Paulo Ribas

Ataque de abelhas feriu pedestres, interditou uma quadra e fechou estabelecimentos, na manhã desta segunda-feira (8), na rua 26 de agosto, centro, em Campo Grande.

Duas pessoas levaram várias picadas e precisaram de atendimento médico. Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreram as vítimas, que estão bem.

Duas pessoas, picadas por abelha no centro, precisaram de atendimento médicoApicultor interditando quadra na 26 de agosto, entre 14 de julho e Calógeras. Foto: Paulo Ribas

INSS, lojas e escritórios de advocacia, localizados entre a rua 14 de julho e Calógeras, foram interditados por conta do risco do enxame.

As abelhas moram em uma árvore oca localizada na frente do prédio do INSS e, nesta manhã, ficaram agitadas.

Segundo relatos de populares, centenas de abelhas saíram de dentro da árvore e picaram pessoas que passavam pela calçada ou desciam do ônibus.

De acordo com os bombeiros, a previsão é que o quadrilátero seja reaberto só no período da noite, quando será possível remover as abelhas dali.

“Esta é uma época em que as abelhas ficam agitadas por conta da produção de mel. De manhã, elas saem para trabalhar e de noite elas retornam. De certo por conta do barulho de ônibus e de pessoas andando na rua, elas ficaram mais agitadas que o normal”, informou o Corpo de Bombeiros.

Com isso, os trabalhadores, dos estabelecimentos em que o quadrilátero foi fechado, não poderão perderão o dia de trabalho.

Picada de abelha

O veneno da abelha é composto por enzimas, peptídeos e aminas que são tóxicos para o organismo e provocam reações alérgicas em humanos.

O choque anafilático – forma mais grave de alergia – causado pelo ferrão da abelha, pode ser fatal.

Sintomas

A picada/lesão causada pelo veneno da abelha resulta desde sintomas leves até os mais graves. Veja:

  • Dor
  • Inchaço no local da picada
  • Náusea
  • Alergia
  • Dificuldade para respirar
  • Inchaço da língua
  • Perda de consciência

Cuidados

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) cita algumas recomendações caso um cidadão dê ‘de cara’ com uma colmeia. Veja:

  • Ao ficar diante de um enxame de abelhas, a pessoa deve correr em zigue-zague, pois os insetos deslocam-se juntos em linha reta

  • Se for atacado, proteja das picadas o pescoço e o rosto, com a ajuda de uma camisa ou outra vestimenta

Recomendações

O CBMMS traz uma série de cuidados e precauções para evitar áreas com abelhas. Veja:

  • Use roupas claras, pois as escuras atraem abelhas;

  • Em caso de colmeia dentro de casa, acione o Corpo de Bombeiros através do número 193. Sob-hipótese alguma tente remover a colmeia caso não tenha equipamento de proteção individual próprio e em condições

  • Evite movimentos bruscos e excessivos quando próximo a colmeias

  • Não grite, pois as abelhas são atraídas por ruídos, principalmente os agudos

  • Evite operar qualquer máquina barulhenta próxima a colmeias

  • Examine a área de trabalho antes de usar equipamentos motorizados

  • Pessoas alérgicas a picada de insetos devem evitar caminhadas em áreas de mata, pois para quem é sensível ao veneno da abelha, apenas uma picada pode ser suficiente para gerar um choque anafilático

Primeiros socorros

As primeiras atitudes podem ajudar a salvar a vida de alguém que foi picado por abelhas. Veja as dicas de primeiros socorros:

  • Tire o ferrão imediatamente, pois ele continua liberando o “veneno” gradativamente após a picada

  • Lave com água e sabão

  • Aplique compressa fria com gelo

  • Aplique cremes para reduzir o desconforto

  • Caso seja algo grave, procure uma unidade de saúde mais próxima

Abelha

Abelhas são insetos voadores, artrópodes, da superfamília Apoidea, responsáveis pela polinização, ou seja, transportam o pólen de uma planta para outra.

Os insetos vivem em sociedade e têm organização de trabalho. Por exemplo, em uma colmeia, existe as operárias, zangão e rainha.

Também existem as abelhas solitárias. Ambos os tipos são importantes para o meio ambiente e se alimentam de néctar e pólen.

As abelhas produzem mel, própolis, geleia real e veneno, através do néctar recolhido de flores.

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Garoas e chuvas fracas podem atingir o sul do estado

08/09/2025 04h30

Segunda-feira será nublada em Mato Grosso do Sul

Segunda-feira será nublada em Mato Grosso do Sul Paulo Ribas / Correio do Estado

Nesta segunda-feira (8), a previsão indica tempo com sol e aumento gradual de nebulosidade, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada.

De forma pontual, não se descartam tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa situação ocorre devido à aproximação e ao avanço de uma nova frente fria, em conjunto com a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Além disso, o intenso transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de cavados, deve favorecer a formação de instabilidades, principalmente na região sul do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 30°C e 33°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17°C e 22°C e as máximas entre 36°C e 38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 21°C e máximas entre 36°C e 39°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 21°C e 37°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 17°C e a máxima de 36°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 38°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 21°C e 37°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 19°C e máxima de 34°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 33°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 31°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 17°C e máxima de 30°C. Há previsão de chuva.

