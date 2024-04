Oito municípios de MS devem receber R$ 50 milhões para melhorias na infraestrutura urbana

Com foco em melhorias na infraestrutura urbana, oito municípios de Mato Grosso do Sul devem receber recursos de aproximadamente 50 milhões do governo do Estado para obras de drenagem e recapeamento asfáltico. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado de ontem (25).

Entre os convênios firmados com os municípios estão a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em Ponta Porã (R$ 13 milhões); recapeamento de ruas em Iguatemi (R$ 10,6 milhões); restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais e iluminação pública em Aral Moreira (R$ 3 milhões); pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, e controle de erosão em Amambai (R$ 13,8 milhões).

Também será implementada uma pista de caminhada em Porto Lindo e distrito de Jacareí, em Japorã (mais de R$ 1 milhão); pavimentação em bloco de concreto e drenagem de águas pluviais em Nioaque (mais de R$ 1,3 milhão); pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração funcional do pavimento em Rio Brilhante (mais de R$ 4,2 milhões); pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas dos distritos de Bocajá e Cruzaltina, em Douradina (mais de R$ 2 milhões).

"Estamos comprometidos em fortalecer as parcerias com os municípios, buscando sempre o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura em todo o Estado. O Governo estende a mão aos municípios com esse modelo municipalista, que tem dado tão certo no Mato Grosso do Sul. Unidos, participamos da construção de uma gestão eficiente das obras e isso reflete onde as pessoas moram, nos municípios", afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

Além disso, o Governo do Estado homologou o resultado da licitação para a elaboração de estudos e projetos executivos para a implantação e pavimentação da Rodovia MS-352, com investimentos que superam R$2,8 milhões.

