"se medicar, não dirija"

OMS publica lista de medicamentos que podem afetar na hora de dirigir

Desde analgésicos a relaxantes muscalares e ansiolíticos, é preciso estar atento aos efeitos e durações das medicações

Agência Brasil (André Richter)

27/09/2025 - 13h33
Organização Mundial da Saúde, a OMS publicou diversos alertas recentes sobre a epidemia de transtornos mentais registrada atualmente e que inclui quadros como ansiedade e depressão.

O cenário se agrava diante de casos de automedicação, prática comum em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. 

O que nem todos sabem é que o simples uso de um antidepressivo, de um ansiolítico, de um anti-inflamatório ou mesmo de um antialérgico pode comprometer a capacidade de guiar um veículo com segurança. O alerta foi feito durante o 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador. 

De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), Adriano Isabella, uma diretriz recente editada e publicada pela entidade lista e classifica medicamentos que podem comprometer a capacidade do motorista de conduzir um veículo com segurança.

“O ato de dirigir é um ato complexo e envolve exatamente a coordenação dos sentidos humanos”, disse, ao citar a capacidade de cognição e a função motora do condutor.

“O uso de determinados medicamentos aumenta e muito o risco de sinistros indesejáveis no trânsito”, completou. 

Segundo o diretor, diversos fatores influenciam na intensidade e na duração dos efeitos de medicamentos que podem comprometer a condução de um veículo, incluindo a capacidade de metabolização, a idade, o peso, a dose, o horário em que o remédio foi tomado e a combinação com álcool. 

Abaixo, seguem algumas categorias de remédios a serem levadas em consideração no momento de pegar na direção (Abramet): 

Analgésicos

Condutores que utilizam ácido acetilsalicílico não se envolvem mais significativamente em sinistros automobilísticos. 

Testes de desempenho cognitivo e de habilidades psicomotoras também não demonstraram comprometimento significativo do desempenho de motoristas em uso de paracetamol.  

Já no caso de opióides, estudos epidemiológicos constataram resultados estatisticamente significativos da relação entre os medicamentos e sinistros de trânsito. O risco chega a ser oito vezes maior para ferimentos graves e cinco vezes maior para morte. 

Relaxantes musculares

Os efeitos do carisoprodol foram avaliados em simuladores de direção, constatando-se sedação, raciocínio lento e falha de atenção. Além disso, o prejuízo da psicomotricidade é subestimado e, muitas vezes, não percebido pelo condutor.

Há risco de envolvimento em acidentes de trânsito com vítimas logo na primeira semana de uso. 

No caso da ciclobenzaprina, foram constatados efeitos adversos no desempenho da condução, como sonolência, visão turva, equilíbrio e coordenação motora prejudicados e confusão mental. 

Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 

No caso dos benzodiazepínicos, foi constatado aumento significativo de risco de envolvimento em sinistros automobilísticos. A estimativa é que 2% da população adulta brasileira utilize esse tipo de medicação. 

Testes de direção sob o efeito de buspirona comprovaram que não há alteração no desempenho do condutor. 

Há evidências consistentes de que hipnóticos Z têm efeitos prejudiciais para a condução veicular segura. 

Antidepressivos 

No caso de tricíclicos, há maior risco de sinistros automobilísticos, sobretudo em condutores idosos. Mesmo doses baixas noturnas comprometem o desempenho na condução desde o primeiro dia de uso de forma similar ao que é observado em motoristas que consumiram álcool. 

Já os inibidores seletivos de serotonina, em geral, são bem tolerados quanto aos efeitos colaterais. 

No caso da trazodona, efeitos colaterais significativos na condução veicular, como perda de memória, sedação, sonolência e alterações cognitivas e motoras. 

Antialérgicos

Anti-histamínicos de primeira geração (difenidramina, tripolidina, terfenadina, dexclorfeniramina, clemastina) prejudicam significativamente o desempenho ao dirigir. 

Os de segunda geração (cetirizina, loratadina, ebastina, mizolastina, acrivastina, emedastina, mequidazina) também podem prejudicar o desempenho, mas com diferenças de pessoa para pessoa. 

Já os de terceira geração (fexofenadina, desloratadina, levocetirizina) não produzem comprometimento após o uso. 

Antipsicóticos

A maioria é sedativo e tem potencial para afetar negativamente as habilidade de condução. 

Canabinóides

Entre os produtos medicinais provenientes da cannabis, muitos contêm THC, canabinóide com propriedades psicoativas que prejudicam a capacidade de conduzir um veículo devido aos efeitos na cognição, na função visual e na coordenação motora, que podem persistir por várias horas. 
*A repórter viajou à convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet).

 

Cidades

Tamanduás-bandeira recebem alta do CRAS e vão voltar à natureza

Animais foram encaminhados para fase de adaptação em ambiente natural após meses de cuidados intensivos; soltura definitiva está prevista para 2026

27/09/2025 11h30

Divulgação

Dois filhotes de tamanduá-bandeira foram transferidos pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para uma área de adaptação no Instituto Tamanduá, em Aquidauana, após cumprirem uma bem-sucedida etapa de reabilitação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

A fêmea, encontrada órfã na zona rural de Campo Grande em novembro de 2024, chegou ao centro de reabilitação em estado crítico: pesava apenas 1 kg e mal havia aberto os olhos. Dez meses depois, a transformação é evidente. Com 15 kg e muita vitalidade, ela já demonstra independência na alimentação e segue firme no processo de transição. A expectativa é que o desmame seja concluído em novembro, consolidando sua autonomia.

Já o macho foi resgatado em maio deste ano, também sem a mãe. Com aproximadamente dois meses de idade e pesando 2,5 kg, ele recebeu cuidados especializados durante quatro meses. Agora, com 10 kg, sua saúde está estabilizada e a soltura definitiva está prevista para 2026, quando atingir o peso e o desenvolvimento necessários para sobreviver sozinho.

Reabilitação

O caminho até a vida livre é longo e requer dedicação. No CRAS, os tamanduás órfãos passam, em média, seis meses em cuidados intensivos.

A equipe do setor de neonatologia, comandada pela médica-veterinária Paloma, conduz um delicado processo de desmame, no qual os filhotes aprendem gradualmente a se alimentar sozinhos – começando com leite, passando para papas e, depois, para cupins.

Quando atingem entre 7 e 8 meses de idade e pesam de 15 a 20 kg, os animais são encaminhados para a fase de pré-soltura, como a que iniciaram em Aquidauana. Nesses espaços, eles recuperam os instintos naturais e aprendem a explorar o ambiente.

A soltura definitiva só acontece quando alcançam cerca de 30 kg, peso que garante maiores chances de defesa e sobrevivência na natureza.

"Cada animal é uma vitória"

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, casos como esses reforçam a importância do trabalho institucional. “Cada animal resgatado e reabilitado é uma vitória para o meio ambiente. Esses dois casos mostram a atuação do Imasul em defesa da nossa fauna, garantindo que espécies emblemáticas como o tamanduá-bandeira tenham novas chances de sobreviver e cumprir seu papel na natureza”, afirmou.

A emoção também é compartilhada por quem acompanha o desenvolvimento dos filhotes diariamente. “Eles chegam muito frágeis, dependentes, e ao longo dos meses vão ganhando força... Ver um tamanduá que entrou no setor recém-nascido ser encaminhado com 15kg ou mais, saudável e pronto para a vida livre, é extremamente gratificante. É a certeza de que nosso trabalho faz a diferença”, disse a veterinária Paloma.

A gestora do CRAS, Aline Duarte, destacou o esforço coletivo. “Cada filhote carrega uma história de fragilidade, mas também uma oportunidade de recomeço. É um processo longo, mas quando vemos esses animais seguindo para o ambiente natural, temos a certeza de que todo o esforço vale a pena. Estamos contribuindo para manter viva a biodiversidade do nosso Estado.”

MATO GROSSO DO SUL

Sérgio Longen recebe 1° título de Cônsul Honorário do Japão de MS

Título dado pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional

27/09/2025 11h01

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007 e ressalta que o país possui setores estratégicos importantes

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007 e ressalta que o país possui setores estratégicos importantes Reprodução/Fiems

Continue Lendo...

Com cerimônia de diplomação, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, foi nomeado com o título de Cônsul Honorário do Japão em Campo Grande, na noite de sexta-feira (26).

Fundada ainda em 1979, a Fiems trabalha para o desenvolvimento industrial do Estado, com o título sendo concedido agora a Longen como forma de reconhecimento pela sua atuação, que possibilitou um maior estreitamento inclusive entre as nações. 

Presente na celebração, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ressaltou justamente essa necessidade de estreitamento entre as relações comerciais, destacando o papel da Federação, e consequentemente de Longen, nesse sentido. 

O diploma foi lido em japonês pelo embaixador Teiji Hayashi, concedendo a Longen um mandato de cônsul honorário por cinco anos, que foi inclusive homenageado na cerimônia pela Associação Nipo-brasileira de Campo Grande.

"É o primeiro cônsul honorário da história de Mato Grosso do Sul. Sérgio, além de exercer uma liderança forte no Estado, como presidente da Fiems, também cultiva laços familiares com a comunidade através da sua esposa, Adriana Sato, nipo-brasileira de segunda geração. São motivos que mais do que o habilitam a trabalhar com a nossa embaixada", disse Hayashi. 

Cônsul Honorário

Título entregue pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional, sendo o primeiro para alguém de MS. 

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007, em parcerias estratégicas com governos e empresas que possibilitam um desenvolvimento industrial e investimento para as mais variadas áreas. 

"Ter um trabalho como esse é desafiador. Já temos importantes relações empresariais com o Japão, no meu caso, há mais de 20 anos, mas entendo que nós precisamos fomentar novas oportunidades para colocar Mato Grosso do Sul no caminho de parcerias sólidas e mostrar que é possível ampliarmos ainda mais as relações comerciais Brasil-Japão e Mato Grosso do Sul-Japão", disse o presidente. 

Vale lembrar, por exemplo, da comitiva local montada entre o o Governo do Estado e a Federação, para a rodada de agendas no Japão na chamada "Missão Ásia", que foi fundamental para viabilizar investimentos com empresários de Tóquio, já que Riedel foi ao continente inclusive mirando uma montadora específica, como acompanhou o Correio do Estado. 

Feliz pela honraria e proximidade entre Brasil e Japão, Longen ressalta que o país possui setores estratégicos importantes. 

"Todas as vezes que sentamos para negociação com o Japão, temos bons resultados. É nessa integração que espero trabalhar, juntamente com a diretoria da Fiems, para o avanço das nossas relações", concluiu. 
**(Com assessoria)

 

