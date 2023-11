Pela terceira vez no ano, a Onda de Calor está de volta em Mato Grosso do Sul.

Temperaturas devem atingir recordes e irão ultrapassar facilmente os 40ºC e, em algumas regiões, vão beirar os 45ºC, com sensação térmica de 47ºC.

Alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a temperatura estará 5ºC acima da média entre quarta-feira (8) e sexta-feira (10) , em grande parte de Mato Grosso do Sul. O aviso aponta perigo potencial, com leve risco à saúde.

Alerta de Onda de Calor e Baixa Umidade em MS. Mapa: Divulgação/Inmet

A Onda de Calor deve atingir todos os municípios do Estado, exceto Ponta Porã, Laguna Carapã, Caarapó, Juti, Naviraí, Aral Moreira, Amambai, Tacuru, Sete Quedas, Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo, Naviraí, Iguatemi e Itaquiraí.

O índice de umidade relativa do ar atinge valores críticos em Mato Grosso do Sul. Alerta amarelo do Inmet aponta que a umidade relativa do ar estará entre 20% e 30% nesta quarta-feira (8). O aviso indica baixo risco à saúde e a incêndios florestais.

O sol promete ser de “rachar” e nem o ar-condicionado, ventilador e tereré vão dar conta do recado.

Ao Correio do Estado, a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, afirmou que a sensação térmica deve ficar até três graus acima da temperatura real, por causa do vento quente.

Esta é a terceira Onda de Calor que o sul-mato-grossense enfrenta. A primeira ocorreu entre 18 e 26 de setembro e a segunda entre 17 e 21 de outubro.

Durante o período, vários municípios registraram recordes de calor e as maiores temperaturas do Brasil. Após o fenômeno, o calor deve continuar até o fim do ano, com a chegada do verão, época em que as chuvas se intensificam.

Confira as temperaturas em alguns municípios nos próximos dias:

MUNICÍPIO DIA DA SEMANA TEMPERATURA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS Campo Grande sexta-feira, 10 de novembro 38ºC Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas Ponta Porã sexta-feira, 10 de novembro 37ºC Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas Três Lagoas quarta-feira, 8 de novembro 39ºC Muitas nuvens Dourados sexta-feira, 10 de novembro 39ºC Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas Corumbá quarta-feira, 8 de novembro 43ºC Muitas nuvens

De acordo com a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, o alerta de Onda de Calor do Inmet pode evoluir da cor amarela para laranja nos próximos dias. "Pode evoluir para o laranja e a situação é pior. Vamos ficar monitorando para ver a mudança de cor. Amanhã pode atualizar", explicou a meteorologista, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

No sábado (11), após o fim da Onda de Calor, continuará quente, mas não tão quente.

UMIDADE DO AR

Além de quente, o tempo também está muito seco. O índice de umidade relativa do ar atinge valores críticos em Mato Grosso do Sul.

Alerta amarelo do Inmet aponta que a umidade relativa do ar estará entre 20% e 30% nesta quarta-feira (8). O aviso indica baixo risco à saúde e a incêndios florestais.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade indicada é de no mínimo 60%.

Umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar. O instrumento utilizado para medir a umidade é o higrômetro.

ONDA DE CALOR

Onda de Calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.

A alta pressão atmosférica deixa o ar seco, inibe o crescimento e formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

A Onda de Calor provoca altíssimas temperaturas, sol forte, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações: