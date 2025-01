ONG que fechou ainda tem 100 animais para adoção; veja como adotar

BALANÇO

Segundo balanço do órgão público, foram 6 toneladas de ilícitos confiscados (5 de maconha, 700 kg de cocaína e 1kg de MDMA) em cinco municípios sul-mato-grossenses

Nos 365 dias do ano passado, a Receita Federal apreendeu cerca de R$ 180 milhões em drogas no Mato Grosso do Sul, em ações que aconteceram em cinco municípios: Corumbá, Mundo Novo, Dourados, Campo Grande e Ponta Porã.

Segundo balanço divulgado pelo órgão público, apenas em 2024 foram confiscadas 6 toneladas de ilícitos, sendo 5 toneladas de maconha e derivados, 700 kg de cocaína e 1 kg de MDMA, droga sintética popularmente conhecida como ecstasy, proibida na maioria dos países, incluindo o Brasil.

5 toneladas de maconha e derivados

700kg de cocaína

A Receita Federal destaca as apreensões realizadas nas fronteiras com outras nações, como é o caso de Ponta Porã, que faz divisa com Pedro Juan Caballero (Paraguai), e Corumbá, que é vizinho da Bolívia.

No caso da divisa com o Paraguai, o país é um dos principais produtores de maconha do mundo. Com isso, traficantes costumam pegar a droga “no vizinho” e transportar para Campo Grande ou até outros estados brasileiros, e Ponta Porã costuma ser a porta de entrada do ilícito.

Já na situação da fronteira com a Bolívia, a nação estrangeira é um dos maiores exportadores de cocaína do mundo, ou seja, Corumbá é muito utilizada como um dos principais corredores para tráfico internacional da droga, crime que pode resultar de 5 a 15 anos de reclusão para o condenado, além de multa de R$ 500 a R$ 1,5 mil por dia.

Guerra ao contrabando

Em outubro do ano passado, a Receita Federal de Mato Grosso do Sul intensificou as ações na fronteira, concentradas nos municípios de Dourados, Corumbá e Mundo Novo, do qual visavam combater o tráfico de drogas e a comercialização de mercadorias contrabandeadas.

Como parte da ação, foram realizadas fiscalizações em estradas, estabelecimentos comerciais, Correios e residências utilizadas como depósitos.

Em Corumbá e em Dourados, por exemplo, duas apreensões nos Correios somaram mais de 2.400 itens ilegais retirados de circulação.

Comparativo

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), do qual não leva em consideração apreensões feitas por órgãos federais, como o caso da Receita Federal, Mato Grosso do Sul obteve 579,4 toneladas de maconha e 17,6 toneladas de cocaína apreendidas em 2024. Além desses dois, cerca de 151 kg de "outras drogas" também foram confiscadas no estado no ano passado.

Acerca das ocorrências, 2.867 foram para "Apreensão de Maconha", 1.798 para "Apreensão de Cocaína" e somente 26 para "Apreensão de Outras Drogas".

*Colaborou Alexandra Cavalcanti

