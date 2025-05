Ônibus da justiça itinerante faz mais de 100 atendimentos por dia

Balanço

Ao longo dos últimos seis dias, 50 mil doses foram aplicadas pela prefeitura municipal

Com 50,2 mil doses aplicadas ao longo da última semana, a cobertura vacinal contra a gripe cresceu apenas 3% em Campo Grande e atingiu a faixa de 37% do total estimado.

De acordo com a administração municipal, até o momento, 219.065 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas. Ao todo, 89.607 doses foram consideradas válidas para fins de cobertura, ou seja, destinadas a crianças, gestantes e idosos, públicos mais vulneráveis às complicações da doença. Somente entre os idosos, foram aplicadas 69.323 doses, seguidas por 19.494 em crianças e 790 em gestantes. Em um comparativo, 168.855 pessoas haviam sido vacinadas até o último dia 13.

O foco principal da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) é garantir a proteção dos grupos mais vulneráveis, que têm maior risco de desenvolver complicações decorrentes da gripe.

Cobertura

Apesar da baixa cobertura vacinal, Campo Grande possui um índice superior à média brasileira (26,50%) e a de Mato Grosso do Sul (35,17%). A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de vacinar 90% do grupo vulnerável.

No fim de semana, 1.072 doses foram aplicadas em ação itinerante, realizada no Shopping Bosque dos Ipês. A vacinação também ocorreu em três escolas da Capital e na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Tiradentes. Os dados do fim de semana ainda são parciais, destaca a prefeitura.

Para a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, o esforço para alcançar a meta de cobertura continua sendo prioridade. “Cada dose aplicada representa uma barreira contra a propagação do vírus e uma chance de proteger a vida. Nossos números estão acima da média nacional e estadual, mas ainda não atingimos o ideal. Contamos com o apoio da população para mudar esse cenário”, frisou.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, reforça a importância de buscar a imunização nas unidades de saúde. “A gripe pode evoluir para casos graves, principalmente em crianças pequenas, idosos e gestantes. A vacina é segura, gratuita e está disponível em 74 USFs espalhadas por toda a cidade”.

Coordenador da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), Rodrigo Guerino Stabeli lembrou recentemente em entrevista ao Correio do Estado que a vacinação era vista com maus olhos por parte da população, e destacou que o momento é de união.

“Se você não tomar vacina, a doença consegue chegar mais fácil até você e te levar para casos de internações prolongadas e o óbito. Nós tivemos um movimento mundial anti-vacina que aconteceu na pandemia, a vacina vem para salvar vidas e nós estamos fazendo um trabalho muito grande pelo Governo Federal”, destacou.

Stabeli frisou que o momento crítico faz com que os órgãos se unam para promover um chamamento entre governos estaduais, governos municipais para combater a fake news e resgatar a cobertura vacinal.

“Nós não queremos mais ver as nossas crianças morrendo, nós não queremos mais ter a reintrodução da poliomielite em território nacional. Vacina não vai colocar chip nenhum no seu corpo, vacina não vai te trazer nenhuma coisa com a sua sexualidade”.

A estimativa do IBGE é que o Estado tenha 1,2 milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade, disse o coordenador. Cabe destacar que a vacinação foi ampliada em virtude do decreto de situação de emergência vivido pela capital, situação agravada também pelos inúmeros casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) no município.

Serviço

A vacinação contra a Influenza continua disponível em todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) de Campo Grande. Três delas — USF Jardim Los Angeles, USF Jardim Noroeste e USF Universitário — oferecem atendimento em horário estendido, com aplicação de vacinas até às 22h30.

A Secretaria reforça que as vacinas continuam sendo uma das principais ferramentas de prevenção em saúde pública, e que tomar a vacina contra a gripe é um gesto de cuidado coletivo.

