Ônibus da justiça itinerante tem atendimento da Defensoria Pública

Cidades

A previsão é que as novas aeronaves comecem a operar em setembro deste ano com capacidade para até 174 passageiros

A partir de setembro, os municípios de Bonito e Dourados passarão a contar com novos voos diretos para o aeroporto de Guarulhos (SP), operados pela companhia aérea Latam. A medida amplia a conectividade aérea de Mato Grosso do Sul e fortalece o turismo, além da economia regional.

Para Bonito, os voos começam no dia 3 de setembro, com duas frequências semanais utilizando aeronaves Airbus A320, que comportam até 174 passageiros. A expectativa é de que a nova rota facilite o acesso ao destino turístico e aumente o fluxo de visitantes, tanto nacionais quanto internacionais.

Já em Dourados os voos terão início no dia 8 de setembro, com três frequências semanais, também operadas por aeronaves Airbus A319 e A320. Segundo o governo, a nova rota consolida a posição estratégica do município, considerado polo econômico e industrial da região sul do Estado.

"Excelente notícia. Novos voos de Mato Grosso do Sul para o principal aeroporto do Brasil, que é Guarulhos, com destinos para o Brasil e o mundo inteiro. A partir de setembro dois novos voos para Bonito (direto de Guarulhos). Já em Dourados fico muito feliz que depois de um longo tempo de recuperação do aeroporto, três novos voos Dourados-Guarulhos a partir de 8 de setembro foram operados pela Latam", afirmou o governador Eduardo Riedel.

O head de assuntos públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo, ressaltou que a ampliação da malha aérea é um reflexo da atuação da empresa no Estado.

"Aumentar a conectividade do Mato Grosso do Sul é importante para a economia e o turismo local, e a Latam tem enorme satisfação em poder contribuir com novas rotas aéreas para o Estado. Atualmente, a Latam já oferece voos diretos de Campo Grande para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e para Brasília, porém as novas rotas chegam para otimizar o acesso a essas importantes cidades do interior".

Com a integração ao aeroporto de Guarulhos, tanto Bonito quanto Dourados passam a ter acesso direto a mais de 50 destinos nacionais e 90 internacionais. A novidade reforça o cenário de investimentos estaduais no setor aeroviário, com reformas e obras de infraestrutura em aeroportos sul-mato-grossenses.

Cabe lembrar que durante um evento da Fiems, o governador Eduardo Riedel manifestou interesse em implementar diversas ações para melhorar os modais de transporte, visando facilitar o escoamento da produção industrial.

Em reunião com representantes de empresas privadas de aviação, o governo analisou rotas e infraestrutura necessária.

"É claro que nenhum empresário vem ao Estado sem uma visibilidade de médio ou longo prazo, porque qualquer pesquisa que você for fazer, é difícil detectar se há fluxo suficiente entre Campo Grande e Três Lagoas por avião. Depende do curso de passagem, depende de uma série de fatores, que é só tendo para a gente poder checar e fomentar", explicou Riedel.

Gol também confirma interesse

Na última quarta-feira (7), o prefeito de Dourados, Marçal Filho, se reuniu com executivos da GOL Linhas Aéreas para tratar da retomada dos voos da companhia no município. Durante o encontro, representantes da empresa confirmaram que a GOL voltará a operar na cidade assim que o Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira for liberado para receber voos comerciais.

A reunião contou com a presença do secretário municipal de Serviços Urbanos, Luís Roberto Martins de Araújo, responsável pelos trâmites administrativos junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a homologação do terminal aéreo.

De acordo com o portal Aeroin, o prefeito ressaltou que a conversa deixou uma expectativa positiva para o retorno das operações. "Saí da reunião muito otimista, já que os executivos deixaram claro que o município sempre foi uma boa rota para a empresa e que a volta dos voos é questão de tempo", afirmou Marçal Filho.

A GOL suspendeu suas atividades em Dourados após a interrupção das operações do aeroporto para adequações exigidas pela Anac. A expectativa da administração municipal é de que a liberação ocorra em breve, o que permitirá a ampliação da malha aérea na região sul do Estado.

