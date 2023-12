Para não deixar ninguém de fora com a "meia" sem presente no Natal, a Central de Comercialização da Economia Solidária de MS (CCES/MS) pode ser uma excelente forma de não deixar ninguém de fora sem "apertar" no bolso do consumidor.

No início do ano o consumidor consciente costuma deixar reservado parte do 13º salário para o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotores, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), materiais escolares e até gasto com as férias. Por isso presentear pesa no bolso.

No entanto, feiras como a CCES/MS pode ser uma boa escolha por contar com um espaço para funcionamento da Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária, que auxilia o consumidor por meio de ações sobre comércio justo e consumo ético.

A feira oferece diversas opções de presentes, quem for visitar irá sair com lembrancinhas para agradar a familiares e amigos. Os produtos valorizam a diversidade social em Mato Grosso do Sul, como quilombolas que produzem rapaduras, melados, queijos; indígenas das etnias Terena, Kadiwéu, Guarani/Kaiowá que encantam o espaço com a produção de cerâmica, artesanato, biojoias, cestarias; como também assentados que trabalham na produção de queijos, manteiga, doces, extrativismo, hortaliças e na agricultura familiar.

Reformado

A Central de Comercialização da Economia Solidária de MS fica na região central de Campo Grande. O espaço foi revitalizado e reinaugurado em dezembro de 2013. A ideia nasceu de empreendedores visionários solidários em parceria com o Fórum Estadual da Econômia Solidária (FEES/MS) e o Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho.

Serviço

Rua: Cândido Mariano, n 1.500

A feira funciona de segunda a sábado das 9h às 17h

