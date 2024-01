Balanço da Operação Ano Novo 2023 no Mato Grosso do Sul fechou com o total de seis pessoas presas entre 47 condutores flagrados dirigindo após consumir álcool - Reprodução/PRF

Nesta terça-feira (02) a Polícia Rodoviária Federal concluiu o balanço da Operação Ano Novo, que apontou para um aumento no número de flagrantes por alcoolemia, indicador que mantém a tendência crescente desde 2021, quando registrados 35 casos, 11 a menos do total mais recente.

Conforme a PRF, dos 1,552 testes realizados no período entre os dias 29 de dezembro de 2023 até 1º de janeiro de 2024, 47 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool, que resultaram em seis prisões.

Com base nos balanços passados da PRF, em 2021 - quando realizados 1.517 teste - 35 condutores foram autuados por alcoolemia, com três prisões no total.

Já no ano seguinte, em que a Polícia Rodoviária Federal realizou 2.129 teste, 40 condutores foram autuados por alcoolemia, sendo dez presos ao fim da Operação de 2022.

Mais recente, o balanço da Operação Ano Novo 2023 no Mato Grosso do Sul fechou com o total de seis pessoas presas entre 47 condutores flagrados dirigindo após consumir álcool.

Importante ressaltar que, mesmo com o fim das festas, por se tratar ainda de um período de retorno, até a sexta-feira (05) segue em curso a Operação Boas Festas da Polícia Militar em fiscalização das rodovias de Mato Grosso do Sul.

Balanço PRF 2023

Ainda, a Polícia Rodoviária Federal apresenta números que indicam uma "virada" mais tranquila do que foi o Natal, nas rodovias em Mato Grosso do Sul, com cerca de 10 mortes totais.

Enquanto na Operação Natal a PRF registrou um total de oito mortos em rodovias, em 12 acidentes graves, a ação de Ano Novo contabilizou apenas dois óbitos.

Ainda em 28 de dezembro, um casal morreu após o veículo em que estavam ser atingido por um caminhão na BR-262, no sentido de Miranda/Anastácio, por volta de 07h30.

Testemunhas relataram a tentativa do carro de passeio de atravessar a rodovia, quando foi atingido pelo caminhão. Com a força do impacto, o Volkswagen da família foi lançado violentamente contra um "guard rail" da rodovia, o que deixou a frente do veículo completamente destruída, fora o estrago da batida.

Em análise das 1.941 autuações da Operação Ano Novo, as fiscalizações da PRF encontraram também:

221 pessoas sem o devido cinto de segurança;

pessoas sem o devido cinto de segurança; 42 crianças sendo transportadas de forma irregular dentro dos veículos, além de

crianças sendo transportadas de forma irregular dentro dos veículos, além de 424 ultrapassagens indevidas notificadas.

Cabe apontar que, esses três indicadores sofreram alterações nos últimos anos, principalmente com a falta de cinto de segurança e ultrapassagens indevidas, registrando aumentos vertiginosos. Em 2021, por exemplo, foram 109 pessoas flagradas sem cinto e 176 ultrapassagens indevidas notificadas.

Já a penúltima edição da Operação contabilizou aumento de pessoas sem cinto de segurança (134) e uma queda no número de ultrapassagens indevidas notificadas (129), indicador esse que disparou quase 300 casos a mais neste 2023.





Assine o Correio do Estado