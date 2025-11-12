Operação da PF combate contrabando em cidades de MS

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (12) a Operação Porto Seco com apoio da Receita Federal, para combater o contrabando na região sul do Estado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Dourados e Douradina.
As investigações começaram em outubro, após uma prisão em flagrante por transporte de cigarros e origem estrangeira. Conforme a PF, o material apreendido indicou que imóveis da região eram usados como depósitos antes que as cargas fossem levadas para o estado de São Paulo.
O material recolhido durante as buscas será analisado e poderá servir para ampliar as investigações. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa.
Operação Falsas Raízes
Na terça-feira (11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Falsas Raízes em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai, a 313 quilômetros de Campo Grande. A ação desarticulou uma associação criminosa suspeita de fraudar documentos migratórios e benefícios sociais.
De acordo com a PF, o grupo obtinha regularização migratória de estrangeiros por meio de declarações de residência, contratos de aluguel e outros documentos falsos. Com os registros irregulares, os investigados solicitavam benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), causando prejuízo aos cofres públicos.
A operação teve como objetivo impedir a emissão fraudulenta de documentos migratórios e a obtenção indevida de benefícios previdenciários e assistenciais.