Operação prende 10 por tráfico de drogas no interior de MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), integrada com outras forças policiais do estado, deflagrou a Operação Argos no município de Jardim, na manhã desta terça-feira (15), que resultou na prisão de 10 indivíduos por tráfico de drogas.

Segundo informações do jornal local Jardim MS News, a ação colocou como alvo aqueles com maior grau de periculosidade, ou seja, com passagens por porte de arma de fogo, homicídios, roubos, crimes contra a vida e contra o patrimônio.

A Operação foi “orquestrada” após várias ocorrências de roubo e tráfico acontecerem na Vilinha, na região final da Avenida Mato Grosso, o que teria preocupado moradores que moram próximo ao local e virado objeto de investigação das autoridades.

As ações criminosas na região foram chamadas de tráfico “formiguinha”, do qual se caracteriza pela venda em pequenas quantidades, em vias públicas ou residências no estilo “varejo”.

Ao todo, foram efetuadas 10 prisões, sendo cinco em flagrante e um continua foragido com mandado de prisão em aberto. Além disso, foi apreendido um simulacro, que é uma imitação quase perfeita de uma arma de verdade, mas que não efetua disparos.

Um dos agentes envolvidos na operação afirmou que para auxiliar as buscas fecharam todas as entradas e saídas da cidade, obrigando que quem quisesse entrar ou sair, passasse pelo crivo policial.

Presente “in loco”, o delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), Hoffman Dávila, comparou a região de Jardim com o Bairro Nhanhá, conhecido como “Cracolândia de Campo Grande”, do qual também é caracterizado pela forte presença de traficantes e roubos frequentes.

Hoffman ainda salientou que as apreensões de droga triplicaram em comparação com o mesmo período em 2024. Ainda, explicou que a maconha é aquela mais frequente nas apreensões, já que ela não está “em alta” apenas na época da safra (junho, julho e agosto), mas sim no ano inteiro.

Participaram da Operação as equipes do Departamento de Polícia Especializada (DPE), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Delegacia Regional de Jardim, Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) e Polícia Militar. Já o apelido Argos é oriundo da mitologia grega, figura lendária que possuía 100 olhos pelo corpo.

