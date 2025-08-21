Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Crime virtual

Operação prende jovem em Maracaju por abuso infantil na internet

O autor, de 24 anos, aliciava crianças até uma plataforma onde compartilhava material sexual de menores

Taynara Menezes

21/08/2025 - 18h30
Um jovem de 24 anos, ajudante de fazenda, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (21), em Maracaju, durante a Operação Sentinela, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Ele é acusado de aliciar crianças e adolescentes pela internet e de armazenar material de abuso sexual infanto-juvenil.

O suspeito foi localizado no distrito de Vista Alegre após cinco meses de investigação. De acordo com a polícia, ele usava plataformas digitais de entretenimento para atrair menores e, depois, os direcionava para um aplicativo de alta criptografia, onde compartilhava e guardava os conteúdos ilegais.

Durante a ação, os policiais apreenderam o celular utilizado nos crimes. O suspeito e o aparelho foram encaminhados para Maracaju, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

A delegada titular da DEPCA, Anne Karine Trevizan, destacou que a operação reforça a atuação especializada contra crimes de exploração sexual infanto-juvenil na internet.

“Nosso objetivo é retirar de circulação esse tipo de conteúdo, interromper ciclos de violência e proteger crianças e adolescentes de práticas criminosas que causam danos irreparáveis às vítimas”, afirmou.

 

acidente

Caminhão tomba em ribanceira e motorista de 34 anos morre

Motorista perdeu o controle da direção em uma curva, bateu e arrancou o guard-rail e caiu, na MS-430

21/08/2025 17h44

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreu

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreu Foto: Idest

Diego Pedroso da Silva, 34 anos, morreu em acidente em um trecho de serra na MS-430, entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Negro, nesta quinta-feira (21). Ele dirigia um caminhão na ribanceira.

De acordo com informações do site local Idest, Silva dirigia um caminhão carregado com ração para animais, sentido São Gabriel a Rio Negro, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção do veículo em uma curva.

O caminhão bateu e arrancou o guard-rail de concreto instalado no trecho para proteção e tombou ribanceira abaixo.

No asfalto, ficaram marcas de frenagem, que indicam que o motorista tentou parar o veículo, mas sem sucesso.

Com o impacto, ele foi arremessado para fora da cabine e morreu no local.

O caminhão pertencia a uma empresa terceirizada e o destino final da ração transportada a cidade de Corguinho.

A empresa de monitoramento do veículo recebeu um alerta, por volta das 7h, de que o caminhão estava há 20 minutos no mesmo local, o que, segundo a Polícia Civil, indica que o acidente aconteceu entre 6h40 e 7h10.

O gerente da empresa informou que o veículo havia passado por manutenção há cerca de 10 dias.

O delegado de Polícia Civil, Gabriel Cardoso, disse ao Idest que os acidentes têm sido frequentes na região. Para aumentar a segurança, foi feita a instalação dos guard-rails e melhorias na sinalização viária, mas que não impedem a ocorrência de acidentes.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreuCaminhão arrancou o guard-rail e caiu na ribanceira

126 anos

Campo Grande ganha 1ª piscina pública aquecida

A entrega faz parte do calendário de comemoração da cidade e foi inaugurada hoje no Centro Municipal de Treinamento Esportivo

21/08/2025 17h00

Foto: Divulgação

Campo Grande ganhou a 1° piscina pública aquecida, nesta quinta-feira (21), por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o sistema de aquecimento foi instalado no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE). A entrega faz parte da programação em celebração aos 126 anos da Capital.

O novo sistema garante a continuidade das atividades aquáticas durante todo o ano, mesmo em dias frios, oferecendo mais conforto e segurança para os participantes. O recurso é resultado de uma parceria entre as Federações de Judô e Basquete, em formato de contrapartida.

Atualmente, o CEMTE conta com seis turmas de hidroginástica, atendendo 190 alunos, e 12 turmas de natação, com 170 inscritos, incluindo uma turma destinada a Pessoas com Deficiência (PCD). No total, são 18 oficinas aquáticas em funcionamento, que atendem cerca de 360 pessoas por semana, resultando em uma média de 1.440 atendimentos semanais e aproximadamente 5.800 atendimentos mensais.

Aluna de hidroginástica e natação há 6 meses, Geovanna Pereira de Souza, 30 anos, comemou a novidade. “As aulas são muito boas, proveitosas. Temos horários flexíveis e uma professora atenciosa. Com o aquecimento, vai facilitar muito para a gente, especialmente na época de inverno”, afirmou.

Para a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o novo sistema representada avanço na área esportiva. “A prefeitura está dando a oportunidade de praticarem esporte durante todo o ano, não somente nos períodos de verão. Trabalhamos para isso, para transformar a vida das pessoas. Vocês são importantes e queremos o melhor para todos”, ressaltou.

CEMTE

Inaugurado em 2017, o Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) reúne modalidades como voleibol, basquetebol, lutas e esportes aquáticos.

O equipamento esportivo conta com a supervisão técnica da Funesp e das Federações envolvidas. No complexo esportivo são desenvolvidas atividades onde os atletas possam se aperfeiçoar e estar no mesmo nível técnico de atletas profissionais.

Para participar de oficinas oferecidas no local, os interessados devem preencher o cadastro no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE), localizado na Rua Tropeiro – esquina com a Rua Estefânia.

