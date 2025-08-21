Operação prende jovem em Maracaju por abuso infantil na internet

acidente

Motorista perdeu o controle da direção em uma curva, bateu e arrancou o guard-rail e caiu, na MS-430

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreu Foto: Idest

Diego Pedroso da Silva, 34 anos, morreu em acidente em um trecho de serra na MS-430, entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Negro, nesta quinta-feira (21). Ele dirigia um caminhão na ribanceira.

De acordo com informações do site local Idest, Silva dirigia um caminhão carregado com ração para animais, sentido São Gabriel a Rio Negro, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção do veículo em uma curva.

O caminhão bateu e arrancou o guard-rail de concreto instalado no trecho para proteção e tombou ribanceira abaixo.

No asfalto, ficaram marcas de frenagem, que indicam que o motorista tentou parar o veículo, mas sem sucesso.

Com o impacto, ele foi arremessado para fora da cabine e morreu no local.

O caminhão pertencia a uma empresa terceirizada e o destino final da ração transportada a cidade de Corguinho.

A empresa de monitoramento do veículo recebeu um alerta, por volta das 7h, de que o caminhão estava há 20 minutos no mesmo local, o que, segundo a Polícia Civil, indica que o acidente aconteceu entre 6h40 e 7h10.

O gerente da empresa informou que o veículo havia passado por manutenção há cerca de 10 dias.

O delegado de Polícia Civil, Gabriel Cardoso, disse ao Idest que os acidentes têm sido frequentes na região. Para aumentar a segurança, foi feita a instalação dos guard-rails e melhorias na sinalização viária, mas que não impedem a ocorrência de acidentes.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.