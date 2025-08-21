Operação prende jovem em Maracaju por abuso infantil na internet

Um jovem de 24 anos, ajudante de fazenda, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (21), em Maracaju, durante a Operação Sentinela, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Ele é acusado de aliciar crianças e adolescentes pela internet e de armazenar material de abuso sexual infanto-juvenil.
O suspeito foi localizado no distrito de Vista Alegre após cinco meses de investigação. De acordo com a polícia, ele usava plataformas digitais de entretenimento para atrair menores e, depois, os direcionava para um aplicativo de alta criptografia, onde compartilhava e guardava os conteúdos ilegais.
Durante a ação, os policiais apreenderam o celular utilizado nos crimes. O suspeito e o aparelho foram encaminhados para Maracaju, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.
A delegada titular da DEPCA, Anne Karine Trevizan, destacou que a operação reforça a atuação especializada contra crimes de exploração sexual infanto-juvenil na internet.
“Nosso objetivo é retirar de circulação esse tipo de conteúdo, interromper ciclos de violência e proteger crianças e adolescentes de práticas criminosas que causam danos irreparáveis às vítimas”, afirmou.