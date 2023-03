Principal fornecedor de armas e drogas do Comando Vermelho é detido na fronteira com MS

Na madrugada da última quinta-feira (2), policiais paraguaios, com apoio da inteligência da Polícia Federal, deflagraram a Operação Conexão Sombra, que deteve 13 pessoas com armas, munições, rádios comunicadores, celulares e até mesmo uma tornozeleira eletrônica.

Entre os detidos está Rodrigo Araújo de Abreu, de 37 anos, conhecido por “Cobó”, um dos principais fornecedores de drogas e armas do Rio de Janeiro. Ele portava documento falso, em nome de um homem morto em 2019.

Araújo é foragido da Justiça de Mato Grosso, condenado por tráfico internacional de drogas e responde pelo crime de homicídio.

Segundo investigações, na residência, localizada na cidade de Capitán Bado, no Paraguai, fronteira com Coronel Sapucaia, município de Mato Grosso do Sul, estaria um grupo de pessoas suspeitas de praticar sequestros no país vizinho.

Dentre os 13 detidos, 10 eram brasileiros e 3 paraguaios. No local, foram encontradas armas, munições, rádios comunicadores, celulares e até uma tornozeleira eletrônica.

Além de “Cobó”, outro foragido da Justiça de Mato Grosso foi localizado, homem que foi condenado por roubo e violência doméstica, e com longa ficha criminal, respondendo por diversos crimes, dentre eles estupro, furto, ameaça dentre outros.

Os dois brasileiros foram extraditados para o Brasil na tarde da última quinta-feira (2), sob forte aparato policial, sendo entregues, pelas autoridades paraguaias, para a Polícia Federal na aduana da Ponte Internacional da Amizade.

Ambos serão encaminhados para unidades prisionais para o cumprimento de suas penas e dos mandados de prisões pendentes.

A Operação Conexão Sombra foi mais um trabalho conjunto no âmbito do Comando Tripartite, que é cooperação internacional entre as polícias do Brasil, Paraguai e Argentina. A operação foi executada pelo Comando Tripartite do Paraguai com apoio da inteligência da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Com informações de: Polícia Federal