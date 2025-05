Operação toma R$ 104 milhões e carros de luxo do narcotráfico em MS e ES

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

As cidades de Dourados, Eldorado e Mundo Novo foram alvos da Operação BAEST, deflagrada na manhã desta quarta-feira (14), como parte de uma ação nacional contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

No estado, a operação foi coordenada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), com apoio da Delegacia Regional de Polícia de Naviraí e das delegacias de Eldorado e Mundo Novo.

Em âmbito nacional foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de sequestro de bens móveis e imóveis e 29 bloqueios de contas bancárias, com um valor estimado em R$ 104 milhões. Os envolvidos não tiveram seus nomes divulgados.

Somente nos municípios sul-mato-grossenses foram executados três mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, a polícia apreendeu veículos de luxo avaliados em mais de R$ 1,9 milhão, entre eles uma Porsche Cayenne Coupé (avaliada em mais de R$ 800 mil), uma Porsche Panamera 4 E (mais de R$ 700 mil), um Jeep Commander Overland (mais de R$ 180 mil) e uma RAM Rampage Laramie (mais de R$ 200 mil). Também foram encontrados joias, relógios, pulseiras, cordões e obras de arte.

A operação ocorre no âmbito do Projeto I.M.P.U.L.S.E./ENFOC, com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJSP), da Polícia Civil do Paraná e da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Além do MS, a BAEST teve ações simultâneas no Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais.

De acordo com a SENASP, o objetivo da operação é descapitalizar financeiramente facções criminosas e combater a estrutura patrimonial do crime organizado. As investigações continuam em andamento.

