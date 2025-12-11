Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"Boas festas"

Ordem de Serviço do 'Parque do Ceuzinho' só sai após recesso de Natal

Licitada e contratada, o preço da obra desse parque para a região das cachoeiras do Ceuzinho acabou saindo 15,6% mais barato que o previsto

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

11/12/2025 - 12h59
Segundo confirmado pelo atual chefe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Ednei Marcelo Miglioli, durante visita para vistoria à obra de revitalização da "Antiga Rodoviária" - o chamado Terminal Heitor Eduardo Laburu -, na manhã desta quinta-feira (11), a emissão da ordem de serviço para início da construção do "Parque do Ceuzinho" deve ser emitida apenas após o recesso natalino de 2024. 

Licitada e contratada, conforme abordado recentemente pelo Correio do Estado, o preço da obra desse parque para a região das cachoeiras do Ceuzinho acabou saindo 15,6% mais barato que o previsto, já que a empresa vencedora arrematou a licitação por R$ 7.295.079,81. 

Segundo justificado pelo titular da Sisep, o intuito de começar as obras apenas em 2026, ano eleitoral, é evitar essa "ressaca" das festividades de final de ano, que graças aos devidos dias de descanso dos trabalhadores acabaria "arrastando" o andamento no decorrer deste último mês de 2025. 

"Fiz uma agenda há cerca de dez dias e, entendemos que no lugar não valeria a pena dar a ordem de serviço no final de ano, em que a produção seria muito pequena pois Natal e Ano Novo vão cair no meio da semana", disse. 

Além disso, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, faz questão de afirmar que a intenção é emitir a ordem de serviço assim que houver a retomada dos trabalhos no próximo ano. 

Entenda

Complexo banhado pelo Córrego Ceroula, o espaço das cachoeiras do Ceuzinho está localizado aos fundos do bairro José Abrão, ficando às margens do anel viário na saída para o Detran/UEMS, em Campo Grande, entre as rodovias MS-010 e MS-080.

Basicamente, faltaria agora apenas a assinatura da ordem de execução dos serviços, que deve ficar para janeiro de 2026, a partir de quando a empresa terá até 540 dias consecutivos para execução total, ou seja, aproximadamente um ano e meio para entrega da obra. 

Parte do calendário de obras do aniversário de 124 anos de Campo Grande, o lançamento da pedra fundamental para execução das obras aconteceu em 28 de agosto de 2023 mas o lançamento da licitação só veio dois anos depois, com atraso de pelo menos 12 meses além do previsto. 

Pelo projeto, esse parque terá 28 hectares e contará com com receptivo e uma infraestrutura integrada à preservação, prevendo: 

  • Quiosques, 
  • Redários,
  • Playgrounds,
  • Museus,
  • Restaurantes, 
  • Apoio para trilhas e 
  • Uma série de atrativos.

Com quatro cachoeiras, a área está localizada entre as saídas para Rochedo e Cuiabá, a maior parte do  investimento, da ordem de R$2,7 milhões, será destinada à implantação de estacionamento. 

Além disso, o pórtico e a guarita de entrada devem consumir em torno de R$600 mil. No ‘playgroud’ e o chamado waterplay estão estimados em pouco mais de R$500 mil. 

 

Cidades

Homem contrata frete para transportar droga em meio a mudança

Fretista foi pego em fiscalização de rotina e teve que prestar esclarecimento

11/12/2025 14h30

Divulgação/PCMS

Um homem foi preso na manhã de ontem (10) pela Polícia civil de Dourados, durante uma ação integrada com a Polícia Militar Rodoviária (TOR), por ter contratado um caminhão de mudança para transportar 104 quilos de maconha escondidos em meio à mobília.

A ocorrência teve início quando a equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou um caminhão de frete Ford F4000 durante fiscalização de rotina. Durante a vistoria, os policiais localizaram diversos tabletes de maconha escondidos dentro de móveis e utensílios transportados no compartimento de carga.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia para esclarecimentos e afirmou não ter conhecimento da droga e apresentou seu celular, mostrando as conversas com o contratante da mudança. 

Com base nas conversas com o fretista, os policiais civis descobriram que o suspeito estava hospedado em um hotel na cidade, aguardando a chegada da mudança.

A equipe policial foi até o o hotel e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado pelo crime de tráfico de drogas.

 

Concurso

Governo de MS divulga resultado definitivo do Concurso da Polícia Civil

Os resultados divulgados são pós avaliação de recursos, portanto, não cabem mais pedidos

11/12/2025 14h00

Delegacia Geral da Polícia Civil

Delegacia Geral da Polícia Civil FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Foi divulgado hoje (11) no Diário Oficial Estadual (DOE) os resultados definitivos das últimas etapas do Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Os resultados são para as Provas de Títulos do Concurso Público da Polícia Civil, do Exame de Avaliação Psicotécnica, da Avaliação Médico-Odontológica, Avaliação de Aptidão Física, bem como os resultados dos candidatos inabilitados na 1ª fase de Investigação Social para os cargos. 

O resultado já levou em conta a aplicação de recursos, portanto, os candidatos que não forem aprovados, não podem mais pedir reavaliação dos resultados. 

Conforme previsto no edital publicado e noticiado pelo Correio do Estado, são 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária. O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

A prova escrita foi aplicada no dia 14 de setembro em Campo Grande. As próximas etapas foram as Avaliações Psicológicas, exame de saúde e o Teste de Aptidão Física (TAF), se encerrando nos dias 22 e 23 de novembro. 

O resultado final estava previsto para o dia 17 de dezembro de 2025. O Curso de Formação será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026. O ingresso na corporação será a partir de 25 de maio de 2026.

Os nomes dos aprovados pode ser encontrado a partir da página 55 do DOE. 

O candidato poderá consultar a resposta do recurso, com o motivo do seu indeferimento, no endereço eletrônico www.avalia.org.br, através do link Consultar resposta do recurso contra o resultado preliminar da Prova de Títulos.

Ao todo, 27 mil candidatos se inscreveram, fazendo a concorrência ser de 67 candidatos por vaga, como divulgado anteriormente pelo Correio do Estado. 

