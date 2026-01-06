Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SUCCESSIONE

Organização do jogo do bicho tinha matador e lista de alvos

Investigação do Gaeco apontou que grupo da família Razuk tinha um homem apontado como "sicário" a seu serviço e que buscava eliminar "X9", além de rivais

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

06/01/2026 - 08h40
A investigação feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), e que mirou suposta organização criminosa volta ao jogo do bicho, que seria comandada pela família Razuk, descobriu que o grupo mantinha um matador de aluguel, que vinha da fronteira com o Paraguai e estaria pronto para eliminar rivais e supostos “X9” da quadrilha.

De acordo com o Gaeco, as investigações apuraram que a organização criminosa alvo da Operação Successione mantinha armamentos de grosso calibre, vindos por intermédio “de um integrante com perfil de executor profissional”.

Este seria Taygor Ivan Moretto Pelissari, que conforme o MPMS seria um matador de aluguel, que foi preso em Ponta Porã dois dias após a operação portando uma pistola Glock G17.

“Nas mensagens interceptadas, ele discute o uso de fuzis (“fura”) e a execução de desafetos. Taygor afirma que eles deveriam “pegar” o rival (em referência a matar), ou que iriam “fritar ele na bala” (p.2088-2089).

Taygor ainda concordou com a necessidade de “saber quem era o x9 para matar já”, referindo-se ao delator da organização (p.2046)”, diz trecho da investigação que resultou na prisão de vários membros do grupo.

Em trocas de mensagens de Taygor com membros do grupo, ele encaminha imagens de armas. Segundo o Gaeco, “há registros visuais com a legenda “valor do armamento” seguidos pela especificação “calibre. 380”. 

Essas armas seriam usadas também contra inimigos do grupo, inclusive, a investigação também afirma ter encontrado uma lista de alvos do grupo.

“Para além dos crimes de roubo, que serão analisados oportunamente, a organização praticou ou praticaria diversos outros delitos. Há fortes indícios de que o grupo planejava assassinatos para eliminar rivais e traidores. A lista de execução que já referi no parágrafo 100 desta sentença, apreendida na residência de Gilberto Luis dos Santos, aponta as pessoas que iriam “pular” (termo utilizado no meio criminoso para “morrer” ou ser executado)”, mostra trecho da investigação.

“O grupo colocou a cabeça do líder da facção rival (MTS), identificado como ‘Rico’ ou ‘Macaule’, a prêmio. O valor oferecido pela execução variava entre 50 e 100 mil reais, conforme apontei nos parágrafos 98 e 99. Rico seria atraído a uma reunião para que fosse pego”, completa o Ministério Público em outro trecho.

“Rico” seria Henrique Abraão Gonçalves da Silva, líder do grupo chamado de MTS – uma abreviação diferente para Mato Grosso do Sul –, organização criminosa que seria ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e que teria comprado o domínio do jogo do bicho em Campo Grande da família Name, após a Operação Omertà, realizada em 2019.

Os representantes paulistas seriam o principal problema para que a organização que seria liderada pelo deputado estadual Roberto Razuk Filho (PL), o Neno Razuk, tomar o comando do jogo do bicho.

A guerra entre as duas organizações criminosas teve seu ponto alto no dia 16 de outubro de 2023, quando conflitos armados entre os dois grupos aconteceram, e, mesmo sem mortes, chamaram a atenção das autoridades por ter ocorrido à luz do dia e de maneira organizada, por meio da utilização de pistolas e veículos.

“X9”

A necessidade de matar o “X9”, que seria o suposto delator do grupo, surgiu após a primeira fase da Operação Successione, que foi deflagrada em dezembro de 2023 pelo Gaeco.

“Após a operação policial, um colaborador do grupo, especificamente Taygor Ivan Moretto Pelissari e um interlocutor identificado como ‘Alias El Topo’, discutiram a necessidade de descobrir quem havia delatado a organização (“X9”) para matá-lo”, conta a investigação.

Desde que foi desencadeada, em 5 de dezembro de 2023, a Operação Sucessione já teve quatro fases, e a última foi realizada em novembro do ano passado, quando 20 pessoas foram presas, incluindo o pai e os irmãos do deputado estadual Neno Razuk (Roberto Razuk, Rafael Razuk e Jorge Razuk).

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão contra a família Razuk, foram apreendidos mais de R$ 300 mil, além de armas, munições e máquinas supostamente usadas para registrar apostas do jogo do bicho.

*Saiba

O nome da Operação Successione faz referência à disputa pelo controle do jogo do bicho em Campo Grande, que se intensificou após a Operação Omertà, a partir de setembro de 2019, e que levou à guerra entre organizações criminosas.

LOTERIAS

Aposta de Campo Grande leva mais de R$ 700 mil em sorteio da Lotofácil

Além dela, outras 4 apostas também acertaram 15 números e dividiram o prêmio; próximo sorteio tem valor estimado em R$ 7,5 milhões

06/01/2026 09h35

Aposta de Campo Grande faturou R$ 700 mil

Aposta de Campo Grande faturou R$ 700 mil Foto: Reprodução Agência Brasil

Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio de apostas de loteria, divulgou o resultado do sorteio de ontem do concurso 3579 da Lotofácil. Entre os que arriscaram a sorte, uma aposta da capital sul-mato-grossense acertou 15 números e levou mais de R$ 700 mil pra casa.

O prêmio estava estimado em R$ 5 milhões, e além da aposta de Campo Grande, outras 4 apostas, das cidades de Curionópolis (PA), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e Bertioga (SP) também acertaram os 15 números.

Com a extração feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Lotofácil desta segunda-feira (05) sorteou os seguintes números: 25 - 04 - 23 - 20 - 08 - 10 - 02 - 11 - 15 - 21 - 19 - 01 - 17 - 03 - 13.

A aposta da "Cidade Morena" foi feita na Lotérica Lord Loteria, localizada no bairro Carandá Bosque, na Rua Vitório Zeola. Os 4 apostadores que acertaram os 15 números faturaram R$ 768.413,77 cada.

Próximo sorteio: 3580

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 6 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3580. O valor da premiação está estimado em R$ 7,5 milhões

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

CASO ELIZA SAMUDIO

Relembre o caso Eliza Samudio e o crime que levou o goleiro Bruno à prisão

Modelo desapareceu em 2010 após denunciar ameaças e cobrar pensão; investigações apontaram homicídio, ocultação de cadáver e participação de grupo ligado ao atleta

06/01/2026 09h15

Eliza Samudio tinha 25 anos e era natural do Paraná

Eliza Samudio tinha 25 anos e era natural do Paraná Divulgação

O desaparecimento da modelo Eliza Samudio, ocorrido em junho de 2010, deu origem a uma das investigações criminais de maior repercussão do país e resultou na condenação do então goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes de Souza, além de outras pessoas ligadas ao atleta. Mesmo após mais de 15 anos, o corpo da vítima nunca foi localizado e o caso permanece sem encerramento material.

Eliza Samudio tinha 25 anos e era natural do Paraná. Ela manteve um relacionamento com Bruno entre 2008 e 2009, período em que engravidou. O atleta se recusava a reconhecer a paternidade e o caso passou a tramitar na Justiça por meio de ações de investigação de paternidade e cobrança de pensão alimentícia.

Antes do desaparecimento, a vítima registrou boletins de ocorrência relatando ameaças, constrangimentos e tentativas de coação. Os registros passaram a integrar o inquérito policial que apurou o caso.

Em junho de 2010, um ano depois do anúncio da gravidez, Eliza foi considerada desaparecida. O último relato sobre o paradeiro dela, indicava para o sítio de Bruno, em Minas Gerais. Diante da ausência de informações, o desaparecimento passou a ser tratado como sequestro e, posteriormente, como homicídio.

De acordo com as informações, Eliza foi mantida em cárcere privado no local, agredida e posteriormente morta. A denúncia indicou que, após o homicídio, o corpo da vítima foi esquartejado e ocultado, com a participação de outros envolvidos.

Apesar das diligências realizadas ao longo dos anos, os restos mortais nunca foram localizados, o que impediu a confirmação material do óbito, embora a Justiça tenha reconhecido o homicídio com base em provas testemunhais, documentais e periciais.

Além de Bola, apontado como executor do crime, outras pessoas foram responsabilizadas por participação no sequestro, na ocultação do cadáver e na logística que envolveu o desaparecimento. Entre elas, estava Dayanne Rodrigues, então esposa de Bruno, acusada de ter auxiliado em etapas do transporte e da ocultação do corpo.

O julgamento de Bruno ocorreu em março de 2013. Ele foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Marcos Aparecido dos Santos recebeu pena de 22 anos por homicídio e ocultação de cadáver. Outros réus receberam penas que variaram conforme o grau de participação.

Após a condenação, Bruno cumpriu parte da pena em regime fechado e, posteriormente, passou por progressões de regime previstas em lei. Ao deixar o sistema prisional, tentou retomar a carreira no futebol profissional, o que reacendeu o debate público sobre o caso e voltou a projetar nacionalmente o nome de Eliza Samudio.

O filho da modelo com Bruno foi entregue à guarda da avó materna, com quem permanece até hoje. Atualmente, o jovem é atleta pelo Botafogo e foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 para disputar a Copa no dia 2 de julho.

Mesmo com as condenações, o caso segue com lacunas. A principal delas é a não localização do corpo da vítima, o que mantém a investigação sem encerramento físico e impede a realização de procedimentos formais de sepultamento. A ausência dos restos mortais também faz com que o processo continue sendo relembrado em revisões judiciais, reportagens e discussões públicas sobre violência contra a mulher e responsabilização criminal.

O caso Eliza Samudio permanece como um dos episódios criminais mais conhecidos do país, tanto pela repercussão quanto pelo envolvimento de um atleta de projeção nacional e pelas circunstâncias que cercaram o desaparecimento e a morte da vítima.

