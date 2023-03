Outono começa com risco de chuvas e ventos intensos em MS

O outono no Hemisfério Sul começa nesta segunda-feira (20) às 17h25 (horário de Mato Grosso do Sul) e termina às 10h58 (MS) do dia 21 de junho de 2023.

Para o início da estação, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para quase toda região de Mato Grosso do Sul, com chuva entre 50 e 100 milímetros por dia e ventos intensos de 60-100 km/h.

Em Campo Grande, as temperaturas máximas devem variar entre 20°C e 31°C para os primeiros dias da estação. Já a chuva, só deve dar trégua a partir do dia 25 de março.

O outono é conhecido pela transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central, o outono se caracteriza pelas chuvas mais escassas no interior do País.

A estação também é caracterizado por incursões de massas de ar frio vindas do sul do continente, que provocam a queda das temperaturas do ar, principalmente, na Região Sul e em parte da Região Sudeste.

Durante a estação, é possível observar as primeiras formações de fenômenos adversos, como nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de geadas e friagem nas regiões Sul e Sudeste e no Mato Grosso do Sul.

Instruções

O Inmet também divulgou algumas recomendações que devem ser seguidas para os dias de chuva e ventos intensos da estação.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Destaca também o cuidado com o uso de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos ligados à tomada.

Por fim, recomenda obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

